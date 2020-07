Análisis de datos: estrategia clave para predecir lo que viene

Se dice que la información es poder. Lo cierto es que las decisiones inteligentes están apoyadas por un análisis de datos y que, quienes aprenden a hacerlo, reaccionan mejor a los cambios. Ya no hay excusas: cada vez hay más data disponible y herramientas para procesarla a precios accesibles.

Si por ejemplo hablamos de Covid-19, la empresa canadiense de inteligencia artificial Bluedot ya había advertido la magnitud de este nuevo tipo de virus unos días antes de que la Organización Mundial de la Salud emitiera el comunicado oficial.

La data está en todas partes, nos demos cuenta o no, la capturemos o no, la usemos o no. El concepto de Big Data se refiere al mundo generando información a cada minuto, con este artículo, con una conversación con nuestros clientes, proveedores, colegas, medios de comunicación, etc.

Las organizaciones inteligentes aprenden a desarrollar la cultura del dato, tomando decisiones a partir de él, siendo más ágiles y reaccionando rápidamente a la coyuntura cambiante de los mercados.

Una estrategia de análisis de datos en una empresa, por ejemplo, permite decidir qué clientes deben participar en una campaña promocional para un producto determinado, cómo sería la estrategia ideal, cuál sería el escenario más conveniente para maximizar la respuesta, a qué compradores se debe fidelizar para evitar que se vaya con la competencia, entre otros ejemplos.

Datos capturados y alineados

Una planificación de Business Analytics contempla diferentes maneras de mejorar nuestra performance. Se llama descriptive analytics: la oportunidad de usar esta tecnología para entender nuestra historia y lo que está pasando en este momento.

Las empresas más maduras -que ya tienen sus datos capturados, alineados y pueden entender su propia operación-, cuentan adicionalmente con lo que se llama predictive analytics para predecir el próximo movimiento sobre la base de datos históricos, y prescriptive analytics, para poder optimizar su operación de una forma inteligente.

Estos modelos se basan en el análisis de patrones de comportamiento. Nos ayudan a entender, por ejemplo, cuándo un comprador puede cancelar nuestros servicios y moverse a la competencia; para intentar evitarlo.

Como dijimos, las personas estamos generando datos 24/7. Una vez que logramos capturar y filtrar los que necesitamos, herramientas como predictive analytics y machine learning son de gran ayuda para comenzar a reconocer patrones en nuestra data y explotarlos.

Afortunadamente, el análisis de datos se está volviendo cada vez más requerido, por lo que muchas de estas herramientas que anteriormente estaban reservadas exclusivamente para especialistas, hoy están disponibles para más personas.

La velocidad de los cambios es cada vez más acelerada y tiene un ritmo exponencial. El análisis de datos, que empezó a conocerse como una ventaja competitiva, comienza a ser una herramienta de supervivencia y nadie podrá darse el lujo de no adoptarla.

(*) Jefe de Datos e Innovación de Nubiral.