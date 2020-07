Alerta por TikTok: por qué deberías eliminar la app del celular, según Anonymous

La aplicación y red social TikTok, un fenómeno entre jóvenes de todo el mundo, se encuentra bajo el escrutinio de gobiernos y otras organizaciones en todo el mundo. En este marco, el grupo de hackers Anonymous pidió a los usuarios que eliminen la app de todos dispositivos.

Según Anonymous, el gobierno chino estaría utilizando esta aplicación para espiar a todo aquel que tenga una cuenta.

Los activistas afirmaron que TikTok es "un malware operado por el gobierno chino que ejecuta una operación de espionaje masivo".

Anonymous recomienda la desinstalación y acompaña su opinión de una serie capturas de pantalla del foro Reddit. En este, un usuario comparte sus descubrimientos sobre esta aplicación. Según esta publicación, TikTok recopila datos sobre el hardware del teléfono móvil, como el tipo de CPU, la ID de hardware, las dimensiones de pantalla, el uso de memoria o el espacio en disco.

También recogería información relacionada con la red, como la IP, el enrutador MAC o el nombre del punto de acceso WiFi. Incluso, conseguiría datos sobre otras aplicaciones instaladas en el dispositivo, incluidas sobre las aplicaciones eliminadas.

Información que llegaría al gobierno de China y que, según Anonymous, serviría para recolectar datos sobre niños y adolescentes, principales usuarios de la aplicación, para después monitorear su alcance de mercado y desarrollo político. Los hackers aseguran que el gigante asiático podría así "encontrar las mejores metodologías para forzarlos en los próximos 5 o 10 años".

"Esto le da a China una ventaja sobre la manipulación de grandes sectores de la sociedad en varios países", aseveran en redes sociales.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020