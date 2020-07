Hot Sale: un sitio ofrece compras en EE.UU con descuentos

El usuario debe armar su carrito de productos -los cuales elige de Amazon, eBay o Walmart, por ejemplo- y seleccionar entre los métodos de envío

Hot Sale se presenta como una oportunidad imperdible para comprar aquellas cosas que se necesitan con descuentos más que convenientes: electrodomésticos, indumentaria, bazar y alimentos, entre otras opciones.

Según lo informado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) a iProfesional, el año pasado casi 3 millones de personas se interesaron por las ofertas del Hot Sale 2019. Este año el evento llega en un contexto de mucho crecimiento para el segmento del e-commerce.

Ahora, la edición 2020 se realiza entre ese lunes y el miércoles. Tiendamia, una plataforma de e-commerce que permite comprar en las tiendas más grandes del mundo como Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos, anunció distintas oportunidades para aprovechar al máximo las ofertas.

El sitio anunció que tiene descuentos que llegan hasta el 80%, con productos en liquidación en Estados Unidos. Además, ofrecerá envío internacional gratuito durante los tres días. Y, como siempre, la gran ventaja es que los precios se congelan en pesos y se puede pagar en hasta 12 cuotas fijas. "La estrella de esta edición será la tecnología", aseguraron desde Tiendamia.

Comprar en el exterior desde Argentina es así con Tiendamia. El usuario debe armar su carrito de productos -los cuales elige de Amazon, eBay o Walmart, por ejemplo- y seleccionar entre los métodos de envío: Correo Argentino o courier (correo) privado.

Si se elige courier privado, el usuario tiene grandes ventajas. La tecnología, por ejemplo, paga impuestos bajos en Aduana, lo cual hace que las categorías de notebooks, tablets, accesorios para gaming, componentes informáticos, entre otros, tengan precios hasta 60% más baratos.

Por ejemplo, una Macbook Air tiene un costo final de 131.990 pesos o un iPad de 30.000 pesos. Y, además, los libros que se compren y envíen por correo privado tendrán envío gratuito y no pagan impuestos en Aduana.

Por Correo Argentino son otras las ventajas. Las compras que no superen los U$S 50 (o su equivalente en pesos) no pagarán impuestos en Aduana. Esto hace que productos como el Termo Stanley, que tiene un valor de 1.900 pesos en Amazon (y en promo llegará hasta 1.500 pesos), solo pague el adicional del costo de envío y nada de impuestos aduaneros.