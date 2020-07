Innovación para tu vida diaria: cómo navegar con realidad aumentada en Google Maps y encontrar tu destino

La función está disponible para uso en exteriores y en áreas con imágenes de Street View, que hayan sido publicadas recientemente

Navegar con el modo de realidad aumentada en Google Maps por la ciudad es una herramienta muy útil cuando estás en la calle. La compañía californiana ofrece esta función para su programa cartográfico.

Si querés navegar con el modo de realidad aumentada en Google Maps, en primer lugar debés actualizar tu aplicación. Para verificarlo debés tocar el menú en la parte superior izquierda de Mapas, luego Configuración> Acerca de > Términos y privacidad.

La función solo está disponible para uso en exteriores y en áreas con imágenes de Street View, que hayan sido publicadas recientemente. El modo de realidad aumentada necesita para reconocer edificios la cámara de tu teléfono, y tampoco funcionará en entornos de poca luz.

¿Qué es la realidad aumentada? En términos simples es cuando puedes ver íconos virtuales e imágenes en capas sobre el mundo real: Imagináte ver Pokémon en Pokémon Go. En este caso, estos iconos virtuales se ven a través de la aplicación Google Maps, con la ayuda de la cámara posterior de tu teléfono.

Cómo navegar con el modo de realidad aumentada en Google Maps

Cuando estés listo, elegí un destino. El modo de realidad aumentada solo funciona en la navegación a pie, por lo que lo ideal sería que la ubicación esté relativamente cerca.

Tocá Indicaciones, aseguráte de estar en la pestaña de trayectos de caminata, y deberías ver un botón junto al de Inicio que dirá Iniciar AR. Presiónalo y se abrirá la cámara.

Verás un pequeño recuadro del mapa en la parte inferior, por lo que todavía tendrás una vista área de tu ubicación. Deberás mover lentamente el teléfono para que la cámara pueda ver los edificios y las señales a tu alrededor. Tomará unos segundos, ya que la cámara está escaneando los alrededores para identificar dónde se encuentra.

Una vez que lo haya resuelto, recibirás notificaciones de audio, pero también verás un marcador virtual gigante en la calle en la que te encuentras, que te indicará hacia qué dirección debes dirigirte.

Apuntá el teléfono y podrás ver un marcador, y tal vez incluso el pin de ubicación del lugar al que quieres llegar. Seguí las señales virtuales. Mientras caminas, Google Maps te indicará que bajes el teléfono para que puedas ver claramente hacia dónde te diriges.

Si lo haces, la aplicación Maps volverá a la pantalla de navegación normal, pero tan pronto como vuelva a encender su teléfono, se volverá a activar automáticamente el modo de realidad aumentada.

Cuando llegues a un nuevo marcador virtual, recibirás más notificaciones de audio. Mové tu cámara y verás el siguiente marcador. Continúa siguiéndolos, y eventualmente llegarás a tu destino. El modo de realidad aumentada está destinado a ayudarte a encontrar tu camino rápidamente si no estás seguro de qué dirección tomar.

Más aplicaciones de realidad aumentada para tu vida diaria

La realidad aumentada (AR, por su sigla en inglés) puede sonarte como un concepto futurista, pero aunque no lo creas nos ha acompañado desde hace más años de los que te imaginás.

Se trata de una tecnología que superpone imágenes generadas por computadora a la realidad, creando una unión entre esta última y lo digital. Visualmente es muy atractiva y divertida, pero ¿es útil en la vida diaria?

Para que te armes tu propia respuesta, seleccionamos las mejores aplicaciones de realidad aumentada disponibles para iOS (Apple tiene presente a la AR en sus desarrollos) o Android. Salvo cuando se indique de manera específica un costo de suscripción, el uso de estas aplicaciones es gratuito.

Froggipedia

No hecha para los aprensivos, Froggipedia es una excelente herramienta de realidad aumentada educativa para cualquiera a quien realmente no le guste la idea de diseccionar una rana real en nombre de la ciencia.

Froggipedia te ayuda a explorar y experimentar el ciclo de vida único y divertido de una rana, desde su inicio como un huevo unicelular hasta convertirse en una rana completamente desarrollada.

La aplicación de realidad aumentada te da la posibilidad de desarmar una rana o de una vista transparente de una rana viva. Usá tu aplicación de realidad aumentada Pencil o tu dedo para diseccionar aún más su rana y ver de cerca los órganos y sistemas individuales, todo sin dañar a una rana real. Esta aplicación de realidad aumentada está disponible solo para iOS por 4 dólares.

Existen múltiples aplicaciones de realidad aumentada para la vida diaria.

BBC Civilizations AR

La educación es uno de los mejores usos para la realidad aumentada, y son aplicaciones como ésta las que realmente están comenzando a allanar el camino para un futuro centrado en realidad aumentada.

La aplicación de realidad aumentada Civilizations AR de la BBC te permite admirar varios artefactos históricos, localizarlos, rotarlos y redimensionarlos como mejor te parezca.

Te da un tutorial muy útil la primera vez que inicias la aplicación de realidad aumentada, el cual te guía a través de una momia egipcia, escuchas sobre su historia e incluso la podés ver con una función de rayos X. Hay más de 30 artículos históricos para que admires, explores y fotografíes en tu sala de estar.

Se trata de una gran aplicación de realidad aumentada para cualquier persona interesada en la historia, o para aquellos que quieran conocer el (muy probable) futuro de los museos. Esta aplicación de realidad aumentada está disponible en iOS.

SketchAR

No todos tenemos tiempo para sentarnos y practicar dibujos a mano durante horas. SketchAR son trazos en realidad aumentada: hace un par de círculos en un trozo de papel y elige un boceto, y SketchAR proyectará esa imagen en el papel, lo que te permitirá trazar las líneas que faltan.

No es exactamente un trazador, ya que tendrás problemas para hacer coincidir las líneas a la perfección, pero funciona muy bien si buscás practicar técnicas de dibujo específicas.

Puede resultar un tanto incómodo: sostener un teléfono con una mano y dibujar con la otra no es exactamente una posición muy natural, pero vale la pena intentarlo.

Funciona con pequeños trozos de papel en la mayoría de los teléfonos con capacidad ARCore. Esta aplicación de realidad aumentada está disponible para Android, iOS y para los auriculares HoloLens de Microsoft.

Mondly

¿Querés aprender un nuevo idioma pero nunca tienes el tiempo suficiente? Mondly es una de las mejores maneras de hacerlo, y ​​como está en tu teléfono, puede ir practicando sobre la marcha. Con 33 idiomas diferentes para que los usuarios puedan elegir y hacer ejercicios diarios.

Mondly no ha sido lento en la adopción de nueva tecnología. Hay una versión VR de la aplicación de realidad aumentada para Gear VR y, lo que es más emocionante, la tecnología realidad aumentada está integrada en la aplicación de realidad aumentada principal.

Tocá el botón AR, y se te pedirá que encuentres una superficie plana. Una vez que la detecta, tu maestro AR comenzará tu lección, trayendo ejemplos de las palabras como ayuda-memoria.

Si bien puede no ser algo en lo que te involucres todos los días, el lado AR de Mondly es una pequeña adición divertida que puede avivar tu experiencia de aprendizaje de idiomas.

Pokémon Go

Esta no sería una lista completa si no incluyéramos a Pokémon Go, un juego que ha capturado la atención de millones de personas apenas salió al mercado. El juego utiliza el GPS del celular para rastrear tu ubicación y mover tu avatar en el mapa del juego. La cámara de tu celular muestra a los pokemones en el mundo real.

Los jugadores de Ingress, otra aplicación de realidad aumentada de Niantic podrán ver similitudes entre las dos aplicaciones, empezando por los Pokestops, que son los mismos portales en Ingress.

La implementación de los 150 Pokémones originales es lo mejor que el desarrollador ha podido hacer. Niantic continúa mejorando la aplicación de realidad aumentada, añadiendo nuevas características como el trueque.

Pokémon Go es el juego más famoso de realidad aumentada.

Ink Hunter

Ink Hunter es la aplicación de realidad aumentada que debes utilizar cuando no has decidido qué tatuaje quieres hacerte. La aplicación de realidad aumentada permite que te pongas tatuajes pre hechos o tus propios diseños y estos sean orientados en la posición que quieras, en cualquier parte de tu cuerpo.

La aplicación de realidad aumentada ubica los tatuajes sobre tu piel utilizando la cámara y ajustando el tamaño del mismo con respecto a la cercanía de la cámara con tu piel.

La ultima actualización incluye tatuajes a color, así como en blanco y negro y con eso podés ver mejor como se verá antes de que tomes esta decisión con la que tendrás que vivir de por vida

WallaMe

WallaMe permite que dejes mensajes alrededor del mundo que solamente pueden leer otras personas con la aplicación de realidad aumentada móvil WallaMe. Podés tomar una fotografía de una calle o aviso y con "herramienta de realidad aumentada" artísticas, editarla y crear mensajes especiales. Podés añadir fotografías contigo, para probar que de verdad estuviste ahí.

Si estás caminando en un lugar que tiene un mensaje escondido, y tienes la aplicación de realidad aumentada, podrás verlo. Existe también la opción de crear un mensaje secreto, pero solamente puede ser encontrado con WallaMe y con la cámara de tu celular.

Quienes no saben de la existencia de la aplicación de realidad aumentada no pueden ver los mensajes creados por los otros, pero esto crea un sentido de exclusividad que seguramente le gusta mucho a sus usuarios.

Google Translate

Esta no es una aplicación de realidad aumentada en el sentido estricto de la palabra, pero tiene una característica que es increíblemente útil cuando se trata de traducir textos.

Es accesible solamente a través de la cámara del dispositivo. Simplemente abrís la aplicación de realidad aumentada, pasás al modo cámara y ponés el texto que se encuentra en otro idioma.

No verás el texto en el idioma original sino en el idioma al que querés que te traduzca. podés descargar hasta 13 idiomas para ser traducidos cuando no estés conectado a una red de internet.

Amikasa

Amikasa te ayuda a diseñar tu habitación y a descubrir tu diseño antes de comprar un mueble. Usando la cámara de tu iPhone o iPad, podrás caminar fácilmente por tu habitación, cocina, oficina de trabajo o cualquier otra habitación que decidas amueblar y colocar modelos en 3D de diversos artículos para ver cómo se ven o para descubrir su ubicación ideal. Esto incluye la capacidad de modificar el color, porque tal vez esa silla de color rojo cereza se adapte mejor a la habitación que el color verde agua.

La aplicación de realidad aumentada utiliza elementos de marca, que podés comprar mientras usas Amikasa y si alguna vez no estás seguro de tu propio estilo, las habitaciones ampliadas se pueden compartir con amigos y familiares a través de la aplicación de realidad aumentada. La actualización más reciente ha agregado más opciones para diseñar tu habitación perfecta. Cuesta un dólar.

Knightfall: AR

¿Qué género de juegos se podría adaptar mejor a la realidad aumentada que a la estrategia de batalla? Knightfall: AR pone a los jugadores en la piel de los Caballeros Templarios, mientras defienden a Acre de los guerreros enemigos.

Colocás el campo de batalla en cualquier superficie plana cerca de ti, y desde tu punto de vista actuás como una retícula de objetivo, lo que te permite disparar flechas y catapultas a las unidades enemigas a medida que avanzan hacia tus muros.

Matar enemigos te da oro, el cual podés gastar en defensas y guerreros para hacer retroceder a los invasores. Al superar los niveles de la campaña, también se desbloquean animaciones para el modo Foto del juego, que te permite captar a los personajes para tu propia diversión.

Just a Line

No solo los desarrolladores independientes se divierten en realidad aumentada, sino que también Google. Just a Line es uno de los destacados del proyecto AR Experiments de Google, y si bien la premisa es simple, es muy divertido de jugar, además de ser es un gran punto de partida para ver lo que la realidad aumentada puede llegar a hacer.

Arrancá la aplicación de realidad aumentada y te tomará un momento calibrar el espacio frente a ti. Una vez hecho esto, mantené el dedo sobre la pantalla para dibujar lo que quieras.

Cuando haya terminado, retrocedé un paso para admirar tu trabajo. Luego dá un paso y admirálo en un espacio 3D. Al moverte, podés cambiar los resultados, estirando las líneas a medida que te mueves dentro.

Genesis Augmented Reality

¿Alguna vez has deseado poner una hoja de papel sobre una mesa y ver como el monstruo que se encuentra dentro se despliega y lucha contra otros monstruos? Sí: básicamente, estamos describiendo a Yu-Gi-Oh!, aunque también estamos describiendo Genesis Augmented Reality.

Se trata del séptimo juego móvil con crowdfunding más visto de todos los tiempos en Kickstarter, Genesis Augmented Reality te pone en la piel de un "Riftlord": un mortal imbuido con los poderes de Genesis para acabar con la influencia maligna de Rharkon, todo al poder convocar entidades poderosas para derrotar a seres oscuros…

Todavía está en una fase inicial de desarrollo, por lo que aún no obtendrás una experiencia "completa", pero el tutorial está disponible, y solo requiere imprimir un anclaje de realidad aumentada especial para dar vida a tu héroe.

Los desarrolladores tienen planeado un juego bastante expansivo, con modos multijugador y cooperativo ya en camino, y aunque tendrás que comprar héroes para jugar el juego completo, esta aplicación de realidad aumentadas seguirá siendo una pequeña y muy buena demostración técnica de lo que es la realidad aumentada hoy.

Google aplica realidad aumentada a su traductor Translate.

Ingress Prime

Ingress fue la primera entrada de Google en el mercado de los juegos de realidad aumentada y es fácilmente una de las aplicaciones de realidad aumentada más creativas.

El juego es un MMO (videojuego multijugador masivo online por sus siglas en inglés) que pone a los jugadores en dos facciones y los hace luchar por el control de territorios virtuales. Los jugadores obtienen un material llamado Exotic Matter (XM), que pueden usarlo para encargarse de los portales virtuales.

Es un juego de estrategia integral en su núcleo, fuertemente arraigado en la ciencia ficción y reforzado por una narrativa abierta continua, mientras que ofrece la experiencia más social de cualquier aplicación de realidad aumentada que hay en esta lista.Ingress fue desarrollado inicialmente por Niantic como exclusivo para Android, pero ahora también podés obtenerlo en iOS.

Zombies GO!

The Walking Dead es una una serie y una novela muy popular, por sus referencias a un apocalipsis zombi. Zombies GO no te dará respuestas específicas pero sí te permite luchar contra zombis mientras caminás por el exterior, esperás el colectivo o incluso mientras comprás en el supermercado.

El nombre "Zombies GO" se parece al de Pokémon Go. Hay algunas similitudes, sobre todo en cuanto al concepto de sostener el teléfono, ver a una criatura y elegir cómo tratar con todo eso. Sin embargo, si te cansás de luchar contra los zombis, podés activar el modo seguro del juego para evitar ser atacado.

Es perfecto para esos momentos en los que no quieres pelear, pero querés divertirte viendo zombis esperando pacientemente cerca de una piscina.

Quiver

Dado que los teléfonos inteligentes están más adaptados a los adultos que a los adolescentes, la asombrosa escasez de contenido de realidad aumentada para los niños no es exactamente sorprendente.

Quiver (conocido antes como ColAR Mix) trabaja para dar vida a los libros en color 2D de tu hijo con imágenes animadas que brotan directamente de las páginas.

Aunque la aplicación de realidad aumentada requiere páginas en color impresas, los usuarios pueden descargar uno de los varios paquetes de colores gratuitos en el sitio web de Quiver, cada uno de los cuales abarca desde dragones que escupen fuego y osos de peluche, hasta dinosaurios imponentes y salvajes.

Una vez dibujados, los usuarios simplemente necesitan asegurarse de que se pueda ver la totalidad de la página dentro de la cámara de tu teléfono inteligente, permitiendo así que la imagen cobre vida con los detalles dibujados y la música que los acompaña.

Los usuarios pueden ver las animaciones desde cualquier ángulo una vez iniciadas, pausar el contenido, o incluso acercarse y alejarse como si estuvieran viendo un objeto de la vida real, y a pesar de estar orientado a los niños, no se puede negar que es divertido para todas las edades.