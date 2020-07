Estos son los 5 celulares con mejor cámara de 2020

Todos están disponibles en la Argentina. Hay modelos que graban videos de 8K y que rivalizan con las cámaras tradicionales de fotografía

Los celulares con mejor cámara son muy buscados por los amantes de la fotografía digital. Son equipos de alta gama y algunos de ellos están disponibles por canales oficiales de venta en la Argentina.

A continuación, una lista de celulares con mejor cámara que hay en el mercado global, y que están disponibles en la Argentina, aunque sólo a través de vendedores privados en Mercado Libre en los casos de los equipos de Huawei y Pixel.

Algunos de estos modelos de celulares con mejor cámara se encuentran entre las mejores oportunidades de comprar "smartphones" a precio de dólar blue.

Huawei P40 Pro: el más avanzado de los celulares con mejor cámara

Este modelo de la marca china ofrece la mejor experiencia fotográfica que podés obtener en un teléfono inteligente. Apunta a cualquiera que busque entre los celulares con mejor cámara que quepa en su bolsillo.

La potente cámara del P40 Pro comienza con un hardware impresionante. Está equipado con una lente principal de 50 megapíxeles con un sensor de 1/1.28 pulgadas, un gran angular de 40 megapíxeles, un teleobjetivo de 12 megapíxeles y un sensor 3D.

Cada lente fue ajustada por el gigante de la fotografía Leica. El teleobjetivo es un zoom de periscopio que permite un zoom óptico de hasta 5x, lo que brinda tomas más nítidas en comparación con otros celulares con mejor cámara.

Se necesita el zoom 5x del teleobjetivo para proporcionar un zoom híbrido de 10x que incluso puede un sistema de estabilización basado en inteligencia artificial, que permite llevar el zoom hasta 50x.

Si bien las fotos con zoom de 50x no son las mejores, las tomadas a 10x serán más que suficientes para compartir en las redes sociales, en comparación con otros celulares con mejor cámara.

También proporciona un gran desenfoque de fondo o bokeh, generado en forma artificial en los modos Apertura o Retrato, o de forma natural, a través del sensor más grande.

El efecto bokeh generado en forma artificial ofrece una excelente detección de bordes, mientras que el natural se activa cuando te acercas a los sujetos.

El P40 Pro cuenta con un modo monocromo que te permite fotos realmente artísticas y atmosféricas.

El P40 Pro puede grabar video 4K a 60 fps y manejar la cámara lenta a una velocidad de 7.860 fps. El software mantiene el video estable mientras te mueves e incluso hay un editor de video integrado en la aplicación Galería.

Las desventajas del Huawei P40 Pro en comparación con otros celulares con mejor cámara, pueden ser graves porque carece de los servicios de Google como resultado de los problemas comerciales entre China y los Estados Unidos. Pero si eso no te molesta, este es definitivamente entre los celulares con mejor cámara más fuerte que podés comprar.

iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, los celulares con mejor cámara de Apple

Son los mejores teléfonos inteligentes del mercado en general, y vienen con un paquete muy completo de cámaras, que los convierte en los modelos de celulares con mejor cámara de Apple.

Incluye una configuración de triple cámara maravillosamente versátil en comparación con otros celulares con mejor cámara, que captura tomas agradables y de aspecto natural.

El iPhone XS de 2018 ofreció el mejor rendimiento de cámara que se había visto en un iPhone, pero Apple ha mejorado su rendimiento en 2019 y el iPhone 11 Pro tiene el mejor rendimiento de cámara que se ha visto en un teléfono de esta empresa, y en comparación con otros celulares con mejor cámara.

Cuenta con una gran cámara versátil, que se destaca en comparación con otros celulares con mejor cámara, con la que podés apuntar y disparar, pero también con un maravilloso modo de retrato, zoom óptico y digital potente, y capacidades increíbles con poca luz. Si deseas asegurarte de obtener una excelente fotografía en cualquier entorno, entonces este es el modelo para vos entre los celulares con mejor cámara.

Tiene una cámara principal de triple lente, todas clasificadas en 12 megapíxeles. El lente gran angular estándar tiene una apertura f/1.8, el teleobjetivo con una apertura f/2.0 e incorporó un lente ultra gran angular, que es primera vez que se ve en un iPhone, con una apertura f/2.4.

Si utilizaste la cámara de doble lente en el iPhone XS, entonces estarás familiarizado con las capacidades de zoom, pero el nuevo lente ultra gran angular trae nuevas opciones a la mesa, en comparación con otros celulares con mejor cámara, con un campo de visión de 120 grados que realmente te permite empacar más en tus fotos.

La reproducción del color natural es excelente en comparación con otros celulares con mejor cámara, y el teleobjetivo del iPhone 11 Pro también cuenta con un sensor mucho más grande que su predecesor, lo que permite un mejor rendimiento con poca luz, en comparación con otros celulares con mejor cámara.

Gracias a Smart HDR, que une múltiples cuadros, las luces brillantes ya no aparecen sobreexpuestas y los escenarios de alto contraste no representan una amenaza.

La cámara incluso puede reconocer diferentes partes de una escena, como una cara o una flor, y aplicar los ajustes correctos para aprovecharlas al máximo, en lugar de aplicar cambios generales en toda la imagen.

El efecto bokeh tipo DSLR es el mejor que se ha visto hasta ahora en un iPhone y en comparación con otros celulares con mejor cámara, y podés ajustarlo después de tomar una foto. El iPhone 11 Pro también te permite tomar fotos de retratos con el teleobjetivo, lo que puede ayudarte a acercarte más al sujeto.

La cámara también cuenta con Portrait Lighting, que ofrece diferentes efectos de iluminación para tus sujetos, por lo que es un teléfono excelente para capturar impresionantes fotos de tus seres queridos, en comparación con otros celulares con mejor cámara.

Los iPhone siempre se caracterizaron por la calidad de sus sensores y se encuentran entre los celulares con mejor cámara.

Google Pixel 4 y 4 XL, los celulares con mejor cámara en Android

Cuentan con uno de los sensores más potentes entre los celulares con mejor cámara, y, además, están dentro de los equipos Android más capaces del mercado. Google continúa con sus esfuerzos para mejorar la experiencia fotográfica de sus teléfonos Pixel y eso se nota y los permite ubicar entre los celulares con mejor cámara.

La cámara principal del Pixel 4 tiene un enfoque rápido, capaz de producir fotos nítidas y detalladas en una amplia variedad de configuraciones. En el modo automático, la mayoría de las veces obtendrás excelentes resultados en comparación entre los celulares con mejor cámara.

Las cámaras traseras del Pixel 4 y del Pixel 4 XL tiene la misma configuración de doble lente: uno principal de 12.2 megapíxeles con una apertura de f /1.7, que se combina con un teleobjetivo de 16 megapíxeles con apertura de f /2.4 y que permite un zoom óptico de 2x. Además, cuentan con soporte para detección de fase y enfoque automático con láser, así como HDR y estabilización óptica de imagen (OIS).

El HDR Plus, que captura varias tomas y las combina para reducir el ruido y producir la mejor imagen posible, ahora tiene una función en vivo, que te permite ver cómo se verá la toma después del procesamiento, para que hagas los ajustes necesarios, algo poco usual entre los celulares con mejor cámara.

Google sigue reforzando el hardware con experiencia en software en los celulares con mejor cámara, con lo que podés obtener excelentes tomas con poca luz gracias al modo nocturno o Night Sight, lograr un efecto bokeh, difuminar el fondo de tus retratos y hacer acercamientos con ayuda digital más allá del zoom óptico 2x del teleobjetivo.

El uso de la inteligencia artificial de Google está llevando la fotografía computacional a un nivel completamente nuevo entre los celulares con mejor cámara. En la parte frontal, Google retomó el lente único, con uno de 8 megapíxeles, apertura de f/2.0 y un amplio campo de visión.

Es algo distinto del Pixel 3, que tiene una cámara frontal de doble lente. Los fanáticos de las selfies seguramente estarán encantados con los resultados, ya que permite capturar a varias personas.

La capacidad de video no alcanza el mismo rendimiento que otros celulares con mejor cámara. Con soporte para video 4K a 30 cuadros por segundo o Full HD a 120 cuadros por segundo, el Pixel 4 está un poco detrás de teléfonos como el iPhone 11 Pro y Galaxy Note 10 Plus. La configuración automática es excelente, pero si no es suficiente, la aplicación de cámara también te permite realizar ajustes rápidos.

Simplemente debes tocar un sujeto para bloquearlo y posteriormente ajustar el brillo y el contraste a través de dos controles deslizantes de fácil uso. Esto permite compensar la ausencia de una opción de modo Pro.

Es fácil tomar excelentes fotos con el Pixel 4, ya que brinda un rango dinámico espectacular, precisión de color, detalles brillantes y un rendimiento confiable en general en todo tipo de condiciones de iluminación, muy apreciado entre los celulares con mejor cámara.

En comparación con el Pixel 3, ofrece mejores resultados en el zoom, el retrato y el rendimiento con poca luz, además del nuevo modo de astrofotografía de larga exposición para tomar fotografías al cielo estrellado.

Pixel 3a, el más económico entre los celulares con mejor cámara

Tratar de encontrar una cámara decente a bajo precio en el mercado de teléfonos inteligentes es complicado, por lo que deberías considerar el Google Pixel 3a. Cuenta con la misma lente de 12.2 megapíxeles que el Pixel 3 normal, con una apertura de f/1.8 y OIS. Lo que le falta es el Pixel Visual Core, que, junto con su procesador más lento, harán que el procesamiento de la imagen demore un poco más.

También hay una cámara frontal de 8 megapíxeles de lente única en el Pixel 3a. Si bien su rendimiento no coincide con el Pixel 3, sigue siendo muy buena, ya que ofrece muchos detalles y colores vibrantes.

Lo hace realmente bien con primeros planos y tomas de retrato, e incluso logra impresionar en entornos con poca luz, que es donde los teléfonos de bajo presupuesto suelen evidenciar sus carencias. Encontrarás soporte para grabación de video de hasta 2160p a 30 cuadros por segundo y 1080p a 120 cuadros por segundo.

El Pixel 3a también tiene una pantalla OLED de 5.6 pulgadas que es nítida y brillante. En el interior, encontrará el procesador Snapdragon 670 de Qualcomm, con 4 GB de RAM. También hay 64 GB de almacenamiento interno.

Lo mejor de todo es que ejecuta el Android de Google, lo que significa que no hay software inflado, actualizaciones rápidas y extras como la pantalla de Reproducción y Llamada.

La batería de 3.000mAh debería durarte fácilmente un día entero. Si te gusta el aspecto del Pixel 3a, pero quieres una pantalla más grande, considera comprar el Pixel 3a XL, el más económico entre los celulares con mejor cámara.

Galaxy S20 Ultra, el más grande de los celulares con mejor cámara de Samsung

En términos de hardware, el Samsung Galaxy S20 Ultra cuenta con una cámara frontal de 40 megapixeles con apertura de f/2.2 para selfies, una de las mayores entre los celulares con mejor cámara.

Esto se combina con un conjunto posterior de un lente de 108 megapixeles y apertura de f/1.8, lente ultra ancho de 12 megapixeles y apertura de f/2.2, un teleobjetivo de 48 megapixeles y un sensor de tiempo de vuelo (TOF).

Según Samsung, el sensor de 108 megapíxeles, el mayor entre los celulares con mejor cámara, aumenta significativamente la resolución de las imágenes, gracias a un sistema de procesamiento de múltiples imágenes con tecnología de inteligencia artificial, que reduce la pérdida de calidad a altos niveles de zoom.

Además, cuenta con la opción de cambiar dinámicamente entre los 108MP a un modo de 12MP, gracias a una tecnología que combina nueve píxeles a nivel del sensor.

Otra de sus novedades, que lo llevan a la categoría de celulares con mejor cámara, es que, apoyado por inteligencia artificial, permite obtener con una sola toma una serie de fotos y videos, como Live focus, imagen recortada, Ultra Wide y más, brindando más opciones para capturar el momento preciso.

La cámara del S20 Ultra también sobresale entre los celulares con mejor cámara, ya que captura videos 8K a 30 cuadros por segundo, respaldado por el sistema estabilización antivuelco Super Steady y análisis de movimiento. Puede así ostentar estar en la categoría de celulares con mejor cámara.

El S20 Ultra es el teléfono con mayor alcance de zoom digital que hay en el mercado argentino, y se encuentra entre los celulares con mejor cámara.

En su interior, el Galaxy S20 Ultra viene equipado con un procesador octacore de 2.7 ghz, entre los más poderosos de los celulares con mejor cámara, y cuenta con modelos que brindan 12 a 16 GB de memoria RAM, almacenamiento interno entre 128 GB a 512 GB, además de conectividad 5G en todos sus modelos.