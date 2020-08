Inversión para el disfrute: estas son las opciones de financiamiento colectivo que ofrece una bodega para producir

Una bodega del sur de Mendoza decidió acudir al crowdfunding para desarrollar un viñedo propio de uvas exóticas. Con cuánto se puede participar

Las necesidades de financiamiento de las pymes son conocidas por todos. En tiempos de pandemia mucho más. Una bodega mendocina decidió acuidir al financiamiento colectivo no sólo para encarar la producción de uva propia, que suele ser la aspiración máxima de quienes se dedican a esto, sino también para preservar viñedos orgánicos de cepas exóticas que, no cuidarse, dejarán de existir en el país.

Es lo que puso en marcha Finca Las Payas, una bodega artesanal ubicada en San Rafael, en el sur de Mendoza. Santiago Salgado, dueño de un pequeño establecimiento instalado en la localidad de Las Paredes, decidió acudir al crowdfunding para reunir $350.000. Es lo que necesita para impulsar su proyecto.

La plataforma colectiva elegida para lograr esta financiación es Idea.me, Salgado explica que en los 15 años de funcionamiento de la bodega la producción siempre se logró a partir de la compra de uva a pequeños productores de la zona y cuidando de realizar la mínima intervención.

El proyecto que propone la bodega de financiarse mediante crowdfunding es el primero que se encara en la Argentina

Te puede interesar Chau a la planilla de Excel: una plataforma te permite reunir todas las finanzas en un solo lugar

"Hacemos pequeñas partidas de vinos con la intención de que puedan transmitir de manera franca y sin maquillajes lo que da la tierra de nuestro oasis", explicó en la plataforma.

Agregó que la decisión tomada es desarrollar un pequeño viñedo porque cultivar las uvas propias permite cerrar el ciclo del vino que, como dicen los que saben, nace justamente en las viñas. Luego, detalla que la intención es mantener la uva orgánica en la zona porque es un bien cada vez más escaso, además de preservar variedades que o tienden a desaparecer o serán erradicadas.

Alternativas de inversión colectiva

¿Con cuánto hay que entrar para permitir que Finca Las Payas obtenga los $350.000 que necesita para el viñedo propio? Hay varias opciones: la más baja, $1.000 de inversión, implica ponerle el nombre que el inversor quiera a una cepa con el certificado de nacimiento de esa vid, más una botella de vino más un poster de una etiqueta de Finca Las Payas (que son fabulosas, fuera de lo común) y un llavero de corcho de la bodega.

A esta se suman seis alternativas más de inversión, que van desde incrementar el monto y recibir más botellas de vino a cambio hasta tener un vino con la etiqueta propia. En cada caso está específicamente explicado qué se recibirá a cambio del dinero que se aporte al proyecto.

El crowdfunding apunta a desarrollar un viñedo de dos cepas consideradas exóticas, tal como son la corvina (no es error, es el nombre de una variedad de uva tinta) y la nero. Ambas dan lugar a vinos fuera de lo común y el único viñedo que hay en San Rafael está siendo erradicado, contó el propio Salgado.

Mediante la plataforma de financiamiento colectivo será posible aportar al desarrollo de un viñedo de uvas exóticas

"El banco está fuera de las variables. Siempre me autofinancié con paciencia. Ya conocía el crowdfunding, vi una experiencia española que emprendió un viñedo con esta modalidad. Me pareció que es lindo por dos razones: es más simpático que ir al banco, y por otro lado, me permite acercar la gente al proyecto o ponerme en contacto con la gente que se siente cerca del proyecto con la que no tengo contacto", contó Salgado a iProfesional.

El objetivo del financiamiento es plantar en la próxima primavera media hectárea con su estructura la tela antigranizo en la finca ubicada en Las Paredes. Se trata de una obra necesaria. San Rafael es una de las zonas más graniceras del mundo, y no proteger los viñedos con la tela es "mandarlos al muere" de manera directa, más allá de la lucha antigranizo que se realiza a nivel provincial.

Si se reúne todo el dinero previsto, además de adquirir los palos y alambres, además de la tela antigranizo, también se contratarán los trabajos de preparación del suelo y el armado del riego necesarios para plantar las vides. Si no llega a obtener los $350.000, Salgado también explica en la plataforma cómo distribuirá la recaudación.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ