Crisis en TikTok: renuncia el presidente ejecutivo tras la amenaza de Trump de prohibir la aplicación

La empresa había contratado a Kevin Mayer, un exalto ejecutivo de Disney, hace menos de cuatro meses para ejecutar la aplicación

El director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, renunció mientras la aplicación para compartir videos de propiedad china enfrenta una enorme reacción violenta del presidente estadounidense Donald Trump.

"En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global para el que me inscribí", dijo Mayer en un memorando a los empleados. "En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa", anunció.

TikTok contrató a Mayer, un exalto ejecutivo de Disney, hace menos de cuatro meses para ejecutar la aplicación, que es la primera propiedad de una empresa china en ganar una tracción significativa en los países occidentales.

Además de sus responsabilidades como presidente ejecutivo, Mayer se convirtió en director de operaciones de ByteDance, la empresa matriz de TikTok. Sin embargo, desde entonces, TikTok ha sido criticado por el gobierno de EE.UU. y Trump ha amenazado con prohibir la aplicación si ByteDance no la vende.

"Apreciamos que la dinámica política de los últimos meses haya cambiado significativamente el alcance del rol de Kevin en el futuro, y respetamos plenamente su decisión", dijo un portavoz de TikTok en un comunicado.

Donald Trump tiene en la mira a la popular aplicación china.

Cambios en la estructura operativa de TikTok

Incluso antes de que Trump emitiera decretos pidiendo la prohibición de TikTok, la compañía estaba reconsiderando su estructura corporativa. The Wall Street Journal informó a principios de julio que ByteDance estaba considerando establecer una sede para la aplicación de video fuera de China o una nueva junta directiva para distanciar el servicio del país. Un portavoz de TikTok le dijo a CNN Business en ese momento que estaba "evaluando cambios".

La salida de Mayer es un "gran revés para la empresa", dijo Edith Yeung, quien ha pasado años invirtiendo en empresas chinas con capital de riesgo de la lista 500 Startups. Es socia de Race Capital, que invierte principalmente en empresas estadounidenses. Un "líder no puede abandonar el barco en el momento más crítico para una empresa", agregó.

Según los decretos de Trump, TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional porque la aplicación recopila una gran cantidad de datos sobre los usuarios, lo que "amenaza con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a la información personal y de propiedad de los estadounidenses".

La medida contra TikTok es parte de una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China que ya ha atrapado a otras aplicaciones y empresas de tecnología chinas, como WeChat y Huawei.

TikTok sería vendida en EEUU a Microsoft u Oracle.

TikTok ha demandado a la administración Trump por el decreto inicial, calificándolo de "muy politizada". La compañía dijo que el decreto de Trump se basa ilegalmente en la ley de poderes de emergencia en formas que no se aplican a TikTok.

La compañía también ha dicho que almacena datos sobre sus usuarios estadounidenses en Estados Unidos y Singapur, y que rechazaría cualquier solicitud del gobierno chino de datos de usuarios estadounidenses.

TikTok tiene 100 millones de usuarios en Estados Unidos. La compañía ha explorado la posibilidad de vender su negocio en Estados Unidos, que según los expertos de la industria tiene un valor de entre u$s40.000 y u$s50.000 millones, a Microsoft y también a Oracle.