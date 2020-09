Efecto pandemia: una plataforma para el comercio integra WhatsApp y esta es la forma de subirse para vender más

Una nueva plataforma permite a los comercios comenzar a vender rápidamente por internet. Integra Whatsapp y este es el paso a paso para subirse

A medida que se avanza hacia la nueva normalidad la digitalización se impone como el camino a transitar por todos los comercios. Después de mibarrio.chat, de la expansión de Wabi y del crecimiento de las plataformas de comercio electrónico más consolidadas y del cierre de más de 30.000 negocios de distinto tipo en la Ciudad de Buenos Aires surgió una nueva opción para este sector: pedy.me es la nueva plataforma para negocios de cercanía que incluye Whatsapp como modo para hacer el seguimiento de los pedidos.

Pedy.me es una plataforma para los negocios de cercanía, como librerías, almacenes, fiambrerías, y también para aquellos que realizan microemprendimientos. La ventaja es que quienes se suban no necesitan saberes técnicos para implementar la solución rápidamente en el negocio y expandir las posibilidades de ventas. Además, permite al comercio seguir vendiendo y a los compradores a hacerlo manteniendo la premisa del distanciamiento físico, especialmente para las cosas de todos los días.

La plataforma ya tiene 540 tiendas creadas de las cuales 350 ya cuentan con productos cargados y están generando pedidos. Como muestra de la cómo la pandemia afectó a algunos sectores por sobre otros el 38% de los pedidos que se están realizando son del rubro gastronómico, seguido en un 13% por indumentaria, un 11% por accesorios, un 7% corresponden a cuidado personal y un 5% a vinos.

Esta alternativa se erige como una más en un mundo que muestra que la pandemia de coronavirus no afloja y que, hasta tanto se alcance una cura definitiva, los movimientos de personas estarán restringidos. Por esa razón, los comercios necesitarán incorporar alternativas para generar ventas.

Un informe de KPMG que analiza la situación del comercio minorista y la evolución obligada que deberá transitar a raíz de la pandemia señaló que la venta minorista tradicional siempre ha tenido la tienda física como su canal principal, pero este canal ya estaba perdiendo espacio antes de la COVID-19, y esto aumentó significativamente durante la pandemia. Ahora, muchos minoristas buscan asociarse con plataformas digitales para establecer sus negocios en línea y confiar en los recursos digitales que estas ofrecen.

El servicio de Whatsapp se integra en Pedy.me para comprar y hacer el seguimiento del pedido

"De acuerdo con los últimos estudios de mercado el 75% de las respuestas dice que está comprando lo que puede más que lo que quiere. El comercio electrónico, los pagos digitales y la atención personalizada a los clientes son tendencias que se consolidan y cambian el modelo de negocio. Luego de la actual crisis vendrá seguramente una reformulación de los espacios físicos, habrá menos locales de atención porque no se necesitarán o por cuestiones de costos", explicó Diego Blejer, socio a cargo de la industria de consumo masivo en KPMG Argentina.

El paso a paso para ser digital

Para configurar y personalizar la tienda, el negocio sólo necesita tener el logo, una imagen para el encabezado y las fotos, títulos, descripciones y precios de los productos. De ese modo, cuando la registra, la misma plataforma irá guiando a los comerciantes paso a paso sobre el modo de subirla.

Tal como sucede con el comportamiento del comercio electrónico en general, lamayor parte de los pedidos se concentran en la provincia de Buenos Aires que, hasta ahora, representa el 62%, seguido por un 12% de pedidos en la Capital Federal, y luego, un 8% en Córdoba, un 4% en Santa Fe y un 3% en Corrientes.

El comercio electrónico creció tres veces en pandemia y será una alternativa que continuará avanzando luego del covid-19

A diferencia de otras plataformas de comercio electrónico, Pedy.me no se queda con ningún porentaje por las ventas. Lo que cobra es una tarifa plana por mes.

Una de las facilidades que incluye el servicio es que tanto el pedido como el seguimiento del envío puede realizarse vía Whatsapp, la aplicación que es utilizada por más del 90% de la población en la Argentina y que resulta de comodidad para los usuarios. A esto se suma un equipo de soporte disponible 24x7.

"Nuestro objetivo no es simplemente ofrecer un servicio fácil de usar a personas que necesitan digitalizar su emprendimiento y no tienen los recursos, conocimientos de marketing o tiempo disponible. Nuestro objetivo es también darles todas las herramientas necesarias para acompañarlos y ayudar a sus negocios a crecer, brindando nuestro know how y sumando valor", dijo Natalia Carabias, co fundadora de Pedy.me.

Con el cierre de las tiendas físicas, la evolución del modelo hacia una plataforma combinada con el uso de las redes sociales fue una solución para muchos minoristas en el objetivo de mantener el negocio en funcionamiento. Después de esta fase de adopción, lo que vemos es la incorporación de este canal por parte de los minoristas, que continuarán asociados con una plataforma incluso después de que haya pasado la pandemia, concluyó el informe de KPMG.