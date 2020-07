Antes de la "cuarentena dura", solo un tercio de los comercios estaba totalmente operativo

Este miércoles deberán cerrar sus puertas una vez más muchos de los comercios y locales de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires

En el marco de la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) realizó una encuesta entre sus asociados –firmas de comercio minorista, mayorista y gastronomía- ente el 22 y el 28 de junio.

En ese entonces, antes de que iniciara el nuevo período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, solo el 30,9% de las empresas relevadas estaba totalmente operativa, otro 46% trabajaba parcialmente y las demás estaban sin operaciones.

Estos números fueron relevados antes de que este miércoles 1 de julio comenzara una etapa que, según anunció el presidente Alberto Fernández, llegará al menos al 17 de julio, con medidas mucho más restrictivas para la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la cual solo estarán habilitados para trabajar empresas y comercios considerados esenciales en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020.

El objetivo es frenar el avance del COVID-19 en la Capital Federal y los primeros cordones del Gran Buenos Aires. Pero la medida implicó que se vuelvan a cerrar unos 20.000 locales solo en la Ciudad, según las últimas estimaciones.

Ventas esenciales

Las ventas en comercios cayeron en mayo con respecto a junio

De las firmas relevadas por la CAC, el 35,7% manifestó realizar actividades esenciales, pero solo un 24,2% nunca interrumpió sus operaciones. El 27,5% volvó a trabajar en abril, otro 32,4% en mayo y 7,7% en junio.

Sin embargo, ese panorama relevado por la CAC días atrás debe cambiar drásticamente este miércoles, al menos en el AMBA, mientras que los locales relevados en la mayoría de las zonas del país podrán seguir avanzando en retomar sus operaciones.

Así y todo, la mayoría de los comerciantes consultados estimó que las ventas no solo no se recuperaron en junio sino que cayeron con respecto a mayo. El 34,8% esperaba una baja intermensual superior al 50%. El resto esperaba reducciones en menor medida, y un 15% no esperaba cambios mes a mes.

Solo el 18,2% esperaba tener mejores ventas en junio que en mayo, en algún nivel.

Asimismo, al ser consultados sobre el nivel de ventas en relación a la situación anterior a la pandemia, un 11% consideró que no hubo cambios, 16,9% consideraron que tenían mayores niveles ahora que antes de la crisis sanitaria, y el resto declaró una baja en mayor o menor nivel. El 34,3% dijo que había tenido una merma superior al 50% respecto de la situación pre-pandemia.

Y de cara al futuro, días antes de iniciar la "cuarentena dura", el 52,2% consideraba que su nivel de ventas permanecerá sin cambios. Un 8,2%, por el contrario, anticipa una suba, y el restante 38,6% tiene una perspectiva negativa.

Sueldos y deudas

Con tantos locales cerrados, los comercios se atrasaron en el pago de impuestos, servicios y alquileres

Vale la pena destacar que hacia fines de junio, cuando fue realizada la encuesta de la CAC, el 68,6% de los comercios relevados decía no presentar atrasos en el pago de sueldos.

Otro 15% presentaba retrasos de entre 1% y 25%, y el 10% declaraba demoras de entre 26% y 50%.

Más aún, el 63,1% dijo que espera abonar los salarios de junio en tiempo y forma. El porcentaje crece a 74,3% en el caso de las actividades consideradas esenciales.

Sin embargo, solo un 21,2% también dijo que pagará el medio aguinaldo en condiciones habituales. En este caso, casi la mitad (49,3%) dijeron que recurrirán a hacerlo en cuotas o que lo pagarán parcialmente. Casi un tercio de las empresas (29,5%) dijo que en esta oportunidad no podrá pagarlo.

Esto significa que el 78,8% de las empresas encuestadas tendrán problemas para abonar el medio aguinaldo.

Antes que con sus empleados, las empresas de este rubro prefirieron dejar de abonar o retrasarse en el pago de impuestos, servicios o incluso alquileres.

Solo 37,2% de las firmas consultadas por la CAC no presentaba retrasos en el pago de impuestos a fines de junio, y el 58% habían cumplido en tiempo y forma con las deudas de servicios como electricidad, gas y agua. Tan solo el 21,3% de los que rentan el local estaban al día con el alquiler.