En la actualidad, rastrear un teléfono puede ser una tarea muy fácil y cualquier persona con un dispositivo puede hacerlo. Con esta operación podrás saber la ubicación de tu celular en caso de haberlo perdido o que te lo hayan robado incluso si se encuentra apagado. También, es una forma sencilla de localizar personas sin la necesidad de que ellos lo sepan.

Los celulares cuentan con muchas funciones que permiten rastrearlos rapidamente. Además, hay muchas aplicaciones disponibles, pagas y gratuitas para localizar dispositivos y con ellas tambien podrás conocer la ubicación de alguien, leer sus mensajes o hasta grabar sus llamadas, sin que ellos se enteren.

Cómo rastrear un celular por medio de un GPS

Son muchas las personas que poseen equipos celulares Android y la ventaja de ellos es que desde su fabricación se les instala dispositivos que son activados desde la fábrica para la ubicación de alguien, en este caso del propietario del aparato.

Cómo localizar un teléfono con su número

Otra forma de localizar a alguien sin que se entere es mediante el uso de las aplicaciones. Estas se han convertido en las mejores opciones para ubicar a un individuo. Para esto sólo se necesitará el número y código del área internacional. Con esto, la herramienta será la única que trabajará en el proceso de localización mediante el uso de un mapa online.

Cómo rastrear un celular a través de Google

Con esta forma de rastreo solamente se necesitará el correo electrónico asociado al servidor de la empresa, en este caso casi siempre se emplea a Gmail. Con esta herramienta se conocerá de inmediato el paradero y el acceso del equipo de la persona.

Así se puede rastrear con aplicaciones

Hay muchas aplicaciones para localizar personas sin que lo sepan. Algunas de las más empleadas, son las siguientes:

Rastrear ubicación con Scannero.io

Scannero.io es el mejor servicio de localización telefónica online que permite localizar un número de teléfono móvil. Utiliza la tecnología más avanzada para determinar en tiempo real dónde se encuentra el dispositivo.

Con Scannero, es una plataforma web a la que podés acceder desde cualquier ordenador o navegador móvil, y puede localizar dispositivos de los principales operadores y países.

El servicio está destinado a:

Padres: para controlar a niños y adolescentes cuando salen de casa.

Empresarios: para controlar a los empleados que están fuera de casa o haciendo entregas.

Cónyuges: para saber dónde está su pareja.

Amigos y familiares: para coordinar reuniones o compartir su ubicación en tiempo real.

Scannero funciona esencialmente como un rastreador GPS virtual, utilizando sólo un número de teléfono móvil como entrada.

Eyezy

Una vez que la instales esta aplicación en el dispositivo de destino y que configures los permisos de acceso a la herramienta de GPS, podrás rastrear el teléfono en tiempo real, utilizandopuntos de referencia, coordenadas exactas e incluso el histórico de ubicaciones paraenterarte de todo lo que hace la otra persona.

La aplicación también te permite crear un perímetro de seguridad (para el controlparental) que te enviará una alerta en caso de que el dispositivo salga de este. Eyezy está disponible en Android e iOS, y cuenta con varios planes adaptados a las necesidades de monitoreo de cada usuarios.

Android Device Manager

Esta es una aplicación gratuita que está a la disposición de cualquiera en el momento que desee. Lo único que se tiene que hacer es descargar el programa en el celular que se pretende tener localizado y listo. Lo mismo se realizará en el móvil de la persona que quiere realizar el rastreo para que desde un localizador GPS pueda realizar la operación.

DondeEsta family

Esta es una aplicación para localizar personas sin que lo sepan y para ser más precisa, partiendo en especial de la ubicación de tus hijos. Con esta modalidad podrás conocer la ubicación exacta de tus hijos, sabiendo de esa forma si dicen la verdad del lugar donde dicen estar.

Por ejemplo, con esta aplicación se podrá saber si los hijos ya salieron del colegio, cuando vuelvan a clases presenciales luego de la pandemia. Las formas para conocer detalladamente la localización de los pequeños serán a través de un mapa que especificará el momento y tiempo real de la ubicación.

También permite averiguar la localización GPS de cada miembro de la familia o de la pareja sin que estos se den cuenta. Aunque ofrece todas estas ventajas, igual se puede pagar la versión Premium del programa que le permite a la persona mayor cantidad de opciones que puede poner en marcha.

MobiStealth Pro

Se trata de una aplicación muy completa que puede ser instalada en celular que se pretenda rastrear. Desde Internet se podrá tener acceso a email que se envíen desde ese aparato. A través del número se podrá conocer la ubicación de la persona en tiempo real.

Se pueden leer los mensajes de WhatsApp, los contactos registrados en el celular, el historial de llamadas y también la navegación de Internet. Aunque se trata de una aplicación paga, existe en su inicio de instalación un periodo de prueba que se puede usar gratuitamente.

App Spyzie

Se trata de una solución de monitoreo que es confiable para iOS y a su vez es compatible para dispositivos Android. En sí con esto no se necesitará descargar ninguna aplicación de rastreo, solo con la ayuda del ID de iCloud de la persona que desee espiar.

En caso de localizar a una persona que posea un dispositivo Android, sí hay que instalar un plugin en el dispositivo a investigar. Es importante tener en cuenta que para hacer uso del servicio de Spyzie, la persona deberá registrar una cuenta antes. Con las aplicaciones de este servicio se pueden ver los datos monitoreados del dispositivo a espiar.

Cómo rastrear un celular perdido

Si el teléfono perdido es un smartphone, Apple y Google incluyen en ellos una tecnología de recuperación. Por lo general, funciona a través de la cuenta asociada a tu dispositivo.

Para los modelos Android, esta será la de Google; para iPhones, la de iCloud. Ambas plataformas te permiten bloquear y borrar de manera remota tu teléfono, hacerlo sonar y configurar mensajes especiales para alertar a quien lo encuentre.

Por supuesto, estas características son buenas mientras la batería de tu teléfono permanezca con vida. Si la batería de tu teléfono inteligente muere, ninguna de ellas servirá necesites cómo rastrear un celular.

Al momento de cómo rastrear un celular, se recomienda tener mucha precaución si te comunicas con cualquier persona que haya encontrado tu teléfono inteligente.

En la instancia de cómo rastrear un celular, tené cuidado de no divulgar ninguna información personal, como la dirección de tu casa, por ejemplo, hasta que sepas que estás tratando con alguien en quien podés confiar.

Ofrecéte ir adonde él se encuentre, en algún lugar público. Compartí y guarda números de teléfono o direcciones de correo electrónico para comunicarte con esta persona que quizá te devuelva tu teléfono, al momento de cómo rastrear un celular.

Para proteger tu celular conviene que le pongas una clave de desbloqueo.

Cómo rastrear un celular Android

Para la instancia de cómo rastrear un celular, Android ofrece el servicio propio de Google para encontrar y administrar tu dispositivo de forma remota. Además existe una serie de aplicaciones de terceros diseñadas para la tarea de cómo rastrear un celular online.

La más fácil de usar al momento de cómo rastrear un celular es Find My Device, que está integrado directamente en el teléfono inteligente Android a través de Google Play Services; aunque también se puede usar en un navegador o descargar desde Google Play Store.

La mayoría de los dispositivos con Android deberían poder usar esta característica al momento de cómo rastrear un celular. Usar la característica es tan fácil como buscar: "¿Dónde está mi teléfono?" en Google, lo que hará que el servicio comience a buscar tu teléfono inteligente.

Find My Device también tiene la capacidad de llamar al teléfono, configurar una nueva contraseña y hacer que tu teléfono suene desde lejos, junto con una amplia variedad de otras funciones que utiliza para notificaciones en la instancia de cómo rastrear un celular.

Si bien podés configurar antes de tiempo, el servicio debería estar disponible al momento de cómo rastrear un celular. Utilizará Wi-Fi o GPS para ayudarte cuando se dedique a cómo rastrear un celular.

Dirígete a Settings > Google (o Servicios de Google) > Seguridad y asegúrate de ubicación remota de este dispositivo esté activada en la sección Find My Device. Probablemente se te pida iniciar sesión.

Cuando abras la aplicación o busques en el navegador, verás todos tus dispositivos en la parte superior, así que solo selecciona la pestaña correspondiente para encontrar el dispositivo específico, cuando debas dedicarte a la tarea de cómo rastrear un celular.

Cómo rastrear un celular y borrar su contenido

Si no podés encontrar tu teléfono inteligente, siempre podés limpiarlo para evitar que la información confidencial que hay en él llegue a las manos equivocadas. Es una tarea vital cuando te dedicas a la tarea de cómo rastrear un celular. Sin embargo, tu dispositivo necesitará una conexión a Internet y suficiente energía para comunicarse contigo.

Google también ofrece Factory Reset Protection (FRP). Está diseñado para evitar que los ladrones potenciales puedan robar tu teléfono, limpiarlo y luego usarlo o venderlo, mientras te dedicas a la tarea de cómo rastrear un celular.

Si luego de dedicarte a la tarea de cómo rastrear un celular, restableces de fábrica un teléfono con FRP habilitado e intentas configurarlo como un nuevo dispositivo, se te pedirá que ingreses el nombre de usuario y la contraseña de la última cuenta de Google que se registró en el dispositivo, y si no se puede hacer, el teléfono permanecerá bloqueado.

Cómo rastrear un celular con Cerberus Anti-theft

También hay aplicaciones de terceros que podés instalar y usar al momento de cómo rastrear un celular para encontrarlo más fácilmente. Cerberus Anti-theft es una gran aplicación que ofrece acceso y control remoto, lo que permite obtener más información sobre el paradero de tu teléfono y resolver la tarea de cómo rastrear un celular.

Proporciona una serie de características adicionales, como un control más detallado sobre cómo rastrear el dispositivo, capturas de pantalla de lo que está haciendo el dispositivo, fotos de la cámara para atrapar al posible ladrón y otras notificación más detalladas que Find My Device no ofrece si tu dispositivo está "rooteado".

Hay incluso más características disponibles para evitar que alguien reinicie o apague el dispositivo hasta que puedas recuperarlo cuando estés inmerso en la tarea de cómo rastrear un celular.

Si tenés un móvil Samsung, activá tu cuenta con esta marca porque puede servirte al momento de cómo rastrear tu celular.

Cómo rastrear un celular Samsung

Otra opción para teléfonos inteligentes Samsung es el servicio Buscar mi móvil. Se puede usar para localizar un teléfono perdido, bloquearlo o borrarlo por completo. Sin embargo, necesitarás una cuenta de Samsung y las opciones de controles remotos habilitadas en tu teléfono al momento de cómo rastrear un celular.

Para verificar y ver si Find My Mobile está disponible para tu teléfono inteligente, debes seguir estos pasos al momento de cómo rastrear un celular: Dirígete a Configuración> Biometría y seguridad.

Si ves Find My Mobile en el menú, podés usar el servicio. Activá las opciones de Controles remotos a través de Configuración> Biometría y seguridad> Buscar mi móvil> Controles remotos.

Cómo rastrear un celular iPhone

La mejor forma de encontrar tu iPhone es con la aplicación que viene con el celular llamada Find my iPhone. La aplicación viene con el servicio preinstalado y te muestra tu celular en un mapa. Necesitarás otro dispositivo de Apple con esta aplicación para ver esta característica. A continuación, Una iPad perdido con iOS 13 como ejemplo.

Seleccioná Configuración> ID de Apple (nombre)> Find My. Esto te llevará a la sección de Find My, donde debes tocar Find My iPhone para encenderlo si está apagado. Atención: nunca debe estar apagado.

Con Find My iPhone activado, tocá los interruptores Habilitar búsqueda sin conexión y Enviar última ubicación. Esos te ayudan a determinar dónde dejaste tu teléfono por última vez, en caso de que los servicios de internet estén apagados.

Con esos controles listos, regresá a Configuración> ID de Apple y desplázate hacia abajo para ver todos sus dispositivos en una lista. Tocá el dispositivo que te falta y te lleva a una sección de Información del dispositivo que te permite buscarlo directamente.

Tocá Find My (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) y luego tocá Mostrar en Find My iPhone y aparecerá un mapa que le muestra su ubicación exacta e instrucciones sobre cómo llegar. El servicio también te brinda la opción de reproducir un sonido en tu dispositivo, marcarlo como Perdido y enviar un mensaje al teléfono en modo perdido.

Apple dispone para el iPhone una herramienta útil que te puede servir para cómo rastrear tu celular.

Cómo rastrear un celular iPhone y borrar su contenido

También tenés la opción de borrar el dispositivo, en caso de que esté en manos equivocadas. Find my iPhone, no solo ayuda a localizar tu celular, sino también puede ubicar tu Mac, iPod y iPad. Es una herramienta efectiva para rastrear casi cualquier dispositivo iOS.