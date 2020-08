¿Te robaron el teléfono? Tranquilo, aquí te contamos cómo rastrear un celular

En ellos guardamos fotografías, cuentas y redes sociales, contactos, documentos e información sensible. Por eso siempre es útil saber cómo rastrearlos

Cómo rastrear un celular es una pregunta que aparece con urgencia cuando se sufre la pérdida del equipo, porque ese extravío puede desatar un pánico existencial peor que cuando se pierde algo como la billetera o las llaves de la casa.

Es lógico, porque además del dinero invertido, el teléfono está repleto de información importante y privada, y la idea de que un extraño acceda a ella genera escalofríos. Por eso es importante saber cómo rastrear un celular perdido.

Pocos objetos tenemos tan valiosos como nuestros teléfonos, y no hablamos sólo en términos económicos. Decir que nuestras vidas enteras van dentro de esos dispositivos rectangulares es quedarse cortos.

En ellos guardamos fotografías, accesos a cuentas y redes sociales, contactos, documentos e información sensible. Gran parte de nuestra vida digital está ahí. Por eso siempre es útil saber cómo rastrear un celular. Las siguientes son algunas de las alternativas.

Cómo rastrear un celular perdido

Si el teléfono perdido es un smartphone, Apple y Google incluyen en ellos una tecnología de recuperación. Por lo general, funciona a través de la cuenta asociada a tu dispositivo.

Para los modelos Android, esta será la de Google; para iPhones, la de iCloud. Ambas plataformas te permiten bloquear y borrar de manera remota tu teléfono, hacerlo sonar y configurar mensajes especiales para alertar a quien lo encuentre.

Por supuesto, estas características son buenas mientras la batería de tu teléfono permanezca con vida. Si la batería de tu teléfono inteligente muere, ninguna de ellas servirá necesites cómo rastrear un celular.

Al momento de cómo rastrear un celular, se recomienda tener mucha precaución si te comunicas con cualquier persona que haya encontrado tu teléfono inteligente.

En la instancia de cómo rastrear un celular, tené cuidado de no divulgar ninguna información personal, como la dirección de tu casa, por ejemplo, hasta que sepas que estás tratando con alguien en quien podés confiar.

Ofrecéte ir adonde él se encuentre, en algún lugar público. Compartí y guarda números de teléfono o direcciones de correo electrónico para comunicarte con esta persona que quizá te devuelva tu teléfono, al momento de cómo rastrear un celular.

Para proteger tu celular conviene que le pongas una clave de desbloqueo.

Cómo rastrear un celular Android

Para la instancia de cómo rastrear un celular, Android ofrece el servicio propio de Google para encontrar y administrar tu dispositivo de forma remota. Además existe una serie de aplicaciones de terceros diseñadas para la tarea de cómo rastrear un celular.

La más fácil de usar al momento de cómo rastrear un celular es Find My Device, que está integrado directamente en el teléfono inteligente Android a través de Google Play Services; aunque también se puede usar en un navegador o descargar desde Google Play Store.

La mayoría de los dispositivos con Android deberían poder usar esta característica al momento de cómo rastrear un celular. Usar la característica es tan fácil como buscar: "¿Dónde está mi teléfono?" en Google, lo que hará que el servicio comience a buscar tu teléfono inteligente.

Find My Device también tiene la capacidad de llamar al teléfono, configurar una nueva contraseña y hacer que tu teléfono suene desde lejos, junto con una amplia variedad de otras funciones que utiliza para notificaciones en la instancia de cómo rastrear un celular.

Si bien podés configurar antes de tiempo, el servicio debería estar disponible al momento de cómo rastrear un celular. Utilizará Wi-Fi o GPS para ayudarte cuando se dedique a cómo rastrear un celular.

Dirígete a Settings > Google (o Servicios de Google) > Seguridad y asegúrate de ubicación remota de este dispositivo esté activada en la sección Find My Device. Probablemente se te pida iniciar sesión.

Cuando abras la aplicación o busques en el navegador, verás todos tus dispositivos en la parte superior, así que solo selecciona la pestaña correspondiente para encontrar el dispositivo específico, cuando debas dedicarte a la tarea de cómo rastrear un celular.

Cómo rastrear un celular y borrar su contenido

Si no podés encontrar tu teléfono inteligente, siempre podés limpiarlo para evitar que la información confidencial que hay en él llegue a las manos equivocadas. Es una tarea vital cuando te dedicas a la tarea de cómo rastrear un celular. Sin embargo, tu dispositivo necesitará una conexión a Internet y suficiente energía para comunicarse contigo.

Google también ofrece Factory Reset Protection (FRP). Está diseñado para evitar que los ladrones potenciales puedan robar tu teléfono, limpiarlo y luego usarlo o venderlo, mientras te dedicas a la tarea de cómo rastrear un celular.

Si luego de dedicarte a la tarea de cómo rastrear un celular, restableces de fábrica un teléfono con FRP habilitado e intentas configurarlo como un nuevo dispositivo, se te pedirá que ingreses el nombre de usuario y la contraseña de la última cuenta de Google que se registró en el dispositivo, y si no se puede hacer, el teléfono permanecerá bloqueado.

Cómo rastrear un celular con Cerberus Anti-theft

También hay aplicaciones de terceros que podés instalar y usar al momento de cómo rastrear un celular para encontrarlo más fácilmente. Cerberus Anti-theft es una gran aplicación que ofrece acceso y control remoto, lo que permite obtener más información sobre el paradero de tu teléfono y resolver la tarea de cómo rastrear un celular.

Proporciona una serie de características adicionales, como un control más detallado sobre cómo rastrear el dispositivo, capturas de pantalla de lo que está haciendo el dispositivo, fotos de la cámara para atrapar al posible ladrón y otras notificación más detalladas que Find My Device no ofrece si tu dispositivo está "rooteado".

Hay incluso más características disponibles para evitar que alguien reinicie o apague el dispositivo hasta que puedas recuperarlo cuando estés inmerso en la tarea de cómo rastrear un celular.

Si tenés un móvil Samsung, activá tu cuenta con esta marca porque puede servirte al momento de cómo rastrear tu celular

Cómo rastrear un celular Samsung

Otra opción para teléfonos inteligentes Samsung es el servicio Buscar mi móvil. Se puede usar para localizar un teléfono perdido, bloquearlo o borrarlo por completo. Sin embargo, necesitarás una cuenta de Samsung y las opciones de controles remotos habilitadas en tu teléfono al momento de cómo rastrear un celular.

Para verificar y ver si Find My Mobile está disponible para tu teléfono inteligente, debes seguir estos pasos al momento de cómo rastrear un celular: Dirígete a Configuración> Biometría y seguridad.

Si ves Find My Mobile en el menú, podés usar el servicio. Activá las opciones de Controles remotos a través de Configuración> Biometría y seguridad> Buscar mi móvil> Controles remotos.

Cómo rastrear un celular iPhone

La mejor forma de encontrar tu iPhone es con la aplicación que viene con el celular llamada Find my iPhone. La aplicación viene con el servicio preinstalado y te muestra tu celular en un mapa. Necesitarás otro dispositivo de Apple con esta aplicación para ver esta característica. A continuación, Una iPad perdido con iOS 13 como ejemplo.

Seleccioná Configuración> ID de Apple (nombre)> Find My. Esto te llevará a la sección de Find My, donde debes tocar Find My iPhone para encenderlo si está apagado. Atención: nunca debe estar apagado.

Con Find My iPhone activado, tocá los interruptores Habilitar búsqueda sin conexión y Enviar última ubicación. Esos te ayudan a determinar dónde dejaste tu teléfono por última vez, en caso de que los servicios de internet estén apagados.

Con esos controles listos, regresá a Configuración> ID de Apple y desplázate hacia abajo para ver todos sus dispositivos en una lista. Tocá el dispositivo que te falta y te lleva a una sección de Información del dispositivo que te permite buscarlo directamente.

Tocá Find My (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) y luego tocá Mostrar en Find My iPhone y aparecerá un mapa que le muestra su ubicación exacta e instrucciones sobre cómo llegar. El servicio también te brinda la opción de reproducir un sonido en tu dispositivo, marcarlo como Perdido y enviar un mensaje al teléfono en modo perdido.

Apple dispone para el iPhone una herramienta útil que te puede servir para cómo rastrear tu celular

Cómo rastrear un celular iPhone y borrar su contenido

También tenés la opción de borrar el dispositivo, en caso de que esté en manos equivocadas. Find my iPhone también puede ubicar tu Mac, iPod y iPad. Es una herramienta efectiva para rastrear casi cualquier dispositivo iOS.

Cómo rastrear un celular básico

Llamá a tu teléfono celular. Tratá de escuchar su sonido o intentá sentir su vibración: a lo mejor está más cerca de lo que crees y nadie te lo ha robado. Si tu teléfono está realmente perdido y en manos de otra persona, ésta probablemente te responderá si tiene la intención de devolverlo.

Vuelve tras tus pasos. Haz una búsqueda visual completa. Si no podés escuchar un timbre o vibración cuando llamas, no des por hecho de que está perdido, o de que alguien te lo ha robado: su batería podría estar agotada.

Enviá un mensaje de texto a tu teléfono. Si crees que alguien lo ha robado o lo ha encontrado en un colectivo, un taxi o un bar en el cual estabas, enviá un mensaje con tu información de contacto, dirección de correo electrónico, número de teléfono fijo y promesa de recompensa, si es que decides hacerla.

Cómo rastrear un celular con tu operador

Alertá a tu proveedor de servicios. Si has perdido la esperanza de encontrarlo, llamá a tu proveedor inalámbricos e informarles que tu teléfonoPrey se ha perdido. Preguntáles si ofrecen un servicio de localización GPS. De lo contrario, pedíles que suspendan el servicio de tu teléfono cuanto antes, para evitar posibles cargos fraudulentos.

Los operadores tienen políticas diferentes en estas situaciones, pero siempre vale la pena intentarlo, incluso para un teléfono no inteligente. Registrá tu teléfono como perdido. Si conocés el número IMEI de tu teléfono, o si lo tienes anotado en alguna parte, ingrésalo en Immobilize. Si buscas más opciones de cómo rastrear un celular, probá con las que te detallamos a continuación.

Cómo rastrear un celular con Prey

El uso de Prey es gratuito para tres dispositivos, tiene la opción paga para acceder a más características y el servicio puede ser utilizado en computadores y celulares. Después de crear una cuenta, simplemente tienes que sincronizar tus dispositivos, y relajarte.

El día cuando tu teléfono se pierda, lo único que debes hacer es iniciar sesión en una computadora con acceso a Internet y ubicarlo. La aplicación funciona en el smartphone y no localizará tu teléfono hasta que lo comandes, así que no hay que preocuparse por la privacidad mientras el celular esté bajo tu posesión.

Cómo rastrear un celular con Avast Antivirus & Security

El nombre de Avast es familiar para muchos usuarios de PC. La aplicación es más bien un paquete completo, que ofrece detección de virus y protección, opciones de copia de seguridad y ahorro de energía, así como opciones antirrobo.

Podés bloquear o borrar remotamente tu teléfono inteligente y escuchar de forma remota, entre muchas otras opciones. También podés activar el modo invisible en tu dispositivo para que ningún ladrón sepa que Avast está protegiendo tu teléfono.

Avast también proporciona notificaciones y modificaciones de cambio de tarjeta SIM, y la compañía ofrece servicios similares para Android, Mac y PC. Avast ofrece una aplicación todo en uno para la protección de dispositivos contra virus y ladrones, siempre que estés dispuesto a pagar por el servicio premium.

Cómo rastrear un celular con Lookout

Está disponible en iOS y Android y ofrece seguridad, rastreo de dispositivos y antivirus. Tiene otras opciones interesantes como grabar la ubicación del aparato antes de que se acabe la batería, la opción de guardar información antes de que la información desaparezca por comandos remotos, e incluso enviar una foto del supuesto ladrón junto con la ubicación. Las primeras dos semanas son gratuitas y después de transcurrido ese tiempo tiene un costo de 3 dólares al mes.

Cómo rastrear un celular con AccuTracking

Cuesta unos 6 dólares al mes (menos si te suscribes por un año), y usa el GPS para rastrear la ubicación de tu teléfono. Funciona con una amplia variedad de teléfonos, siempre que el teléfono esté habilitado para GPS.

Y cuando llegue el día en el que no encuentres tu teléfono, simplemente inicia sesión en la interfaz web de AccuTracking desde cualquier computadora conectada a Internet y, siempre que tu teléfono no esté con la batería agotada, te mostrará su ubicación de inmediato.

Cómo rastrear un celular de otra persona con su permiso

Antes de utilizar esta opción, recordá que tenés la opción de llamar y preguntar dónde está esa persona. Pero recordá que existe la posibilidad de que el individuo en cuestión te mienta. Entonces, si no confías en esa persona que querés ubicar, se recomienda hacer esto:

Tus amigos equipados con teléfonos inteligentes pueden utilizar varias aplicaciones de compartimiento de ubicaciones diferentes para que sepas dónde están. Facebook y Twitter tienen funciones de check-in de localización y Swarm tiene algunas características de ubicación compartida muy robustas también.

Cómo rastrear un celular con Google Maps

Si deseas saber los movimientos de un amigo o familiar, es probable que ya cuentes con las herramientas para hacerlo, ya que Google Maps te permite compartir ubicación en tiempo real.

Simplemente, abrí Google Maps y tocá el menú de las tres franjas en la parte superior izquierda. Luego, elegí Compartir ubicación. Podrás elegir compartir tu ubicación a través del ícono de personas con el signo más en la esquina superior derecha.

Podés elegir compartir tu ubicación por un período de tiempo limitado o hasta que desactives la función. Cualquier persona con la que compartas tu ubicación verá tu ícono en el mapa cuando abras Google Maps.

