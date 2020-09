Guerra de "influencers": Kim Kardashian boicotea Instagram para protestar por Facebook

La "celebrity" Kim Kardashian, una de las usuarias de Instagram con más seguidores en el mundo, se ha unido a otros miembros de la plataforma en una acción de protesta contra la compañía matriz Facebook.

Con este boicot, Kardashian y los demás influyentes quieren denunciar el manejo erróneo de la información en estas plataformas, que provoca la proliferación de un discurso del odio y la desinformación.

Además de Kardasahian, se han sumado al boicot otros famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Orlando Bloom, Kerry Washington y Sacha Baron Cohen. La acción tuvo lugar el miércoles y consistió en un apagón virtual de toda actividad en Instagram. No es un hecho menor porque estas estrellas se cuentan entre las más activas y con más seguidores en las redes sociales.

En el caso de Kardashian, se trata de la séptima persona del mundo con más seguidores en Instagram, donde es seguida por 188 millones de personas, además de los 30 millones en Facebook.

"Me encanta poder conectarme directamente contigo a través de Instagram y Facebook, pero no puedo sentarme y quedarme en silencio mientras estas plataformas continúan permitiendo la difusión del odio, la propaganda y la desinformación", escribió Kardashian West en una publicación publicada en sus perfiles de redes sociales el martes.

La mujer de Kanye West agregó en su texto que "La información errónea compartida en las redes sociales tiene un impacto grave en nuestras elecciones y socava nuestra democracia. Por favor, únete a mí mañana (por el miércoles) cuando ‘congelaré’ mi cuenta de Instagram y FB para decirle a Facebook que pare de beneficiarse con el odio". Acompaña su declaración con el hashtag #StopHateForProfit" (#DetengaLosBeneficiosPorOdio).

