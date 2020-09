Microsoft anunció la compra por 7.500 millones de dólares de la compañía estadounidense Zenimax Media, uno de los holdings de más relevancia en el desarrollo de videojuegos a nivel mundial y propietario de Bethesda Softworks, Arkane Studios o id Software, entre otros estudios.

Con esta operación la división de videojuegos de Microsoft, Xbox, pasará a estar unida a algunas de las franquicias de más éxito de las últimas décadas, como The Elder Scrolls, Fallout (en la foto superior), Doom o Dishonored.

Con la compra de Zenimax Media, Microsoft crecerá de 15 a 23 estudios de desarrollo internos. Según datos ofrecidos por el gigante informático, las empresas del grupo recién adquirido cuentan con alrededor de 2.300 trabajadores en todo el mundo.

Por el momento, no se tienen detalles acerca de si esta operación implicaría que a partir de ahora todos los juegos de estos estudios pasarían a ser exclusivos de la plataforma Xbox.

Dos de los futuros títulos de Bethesda, Deathloop de Arkane Studios y GhostWire: Tokyo de Tango Gameworks están en desarrollo para PlayStation 5 y se espera que salgan a la venta a lo largo de 2021. Microsoft no ha detallado que pasará con ellos, pero no es probable que Bethesda cancele su lanzamiento en la consola de la competencia.

Esta operación de compra supera en volumen a la que en 2014 llevó a Microsoft a comprar Mojang, la desarrolladora sueca del popular Minecraft, por 2.000 millones de dólares. Sin embargo, queda por detrás de los 8.600 millones de dólares que la corporación china Tencent pagó por el estudio finlandés Supercell en 2016.

El máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, ha publicado un mensaje en el portal oficial de la marca con el que ha dado a conocer la noticia. "Hoy es un día especial, ya que damos la bienvenida a Xbox a algunos de los estudios más exitosos de la industria de los juegos", afirmó Spencer. "Estamos encantados de anunciar que Microsoft ha firmado un acuerdo para adquirir ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks", añadió.

El comunicado destaca especialmente la relación que ha unido a Microsoft y a algunas compañías de Zenimax Media en los últimos años, en especial el vínculo que Bethesda ha tenido con la marca Xbox desde el lanzamiento de The Elder Scrolls III: Morrowind hace casi veinte años. Spencer afirma que las franquicias de esta desarrolladora estadounidense pasarán a estar disponibles en Game Pass para Xbox y PC.

"Una de las cosas que más me entusiasma es ver la hoja de ruta con los juegos futuros de Bethesda, algunos anunciados y muchos sin anunciar, para la consola Xbox y PC, incluido Starfield, la nueva épica espacial muy esperada que Bethesda Game Studios está desarrollando actualmente", comentó el máximo responsable de Xbox.

Por su parte, el vicepresidente de Bethesda, Pete Hines, ha manifestado que este acuerdo con Microsoft les permitirá hacer mejores juegos en el futuro. "Microsoft es un socio increíble y ofrece acceso a recursos que nos convertirán en mejores editores y desarrolladores", afirma en un mensaje en el la página oficial de la compañía. "En pocas palabras, creemos que el cambio es importante para mejorar", añadió.

Microsoft confirmó la Xbox Series S, la versión más barata y más pequeña de Xbox Series X, luego que la noche del lunes el "youtuber" Brad Sams publicó un video en el que muestra el diseño del equipo. La información de Sams fue tan acertada que tras la filtración, la cuenta de Xbox en Twitter publicó un tuit con un meme:

Luego del meme siguió la confirmación: "Hagámoslo oficial", dijo Xbox en un siguiente tuit. "Desempeño de siguiente generación en la Xbox más pequeña hasta ahora. Pronto vamos a compartir más información. Es una promesa". Al tuit le acompañó una imagen de la consola, básicamente idéntica a la mostrada horas antes en el video de Sams, y el precio de u$s299.

???? Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020