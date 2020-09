Confirmado: Tom Cruise subirá a la Estación Espacial Internacional para grabar su película en el espacio

El actor estadounidense Tom Cruise está a punto de cumplir su siguiente meta: viajará al espacio exterior en octubre de 2021, para filmar su nueva película en las condiciones extremas del espacio exterior.

A principios de este año, se supo que Cruise trabajaba junto al empresario Elon Musk y la agencia aeroespacial estadounidense NASA para filmar una nueva película en el espacio exterior y en las condiciones que podría enfrentar cualquier astronauta.

Cruise siguió en conversaciones con el programa SpaceX de Musk, y con la NASA, para cristalizar lo que parece ser un proyecto a gran escala aún sin título, que lo llevaría a filmar en el espacio exterior y en condiciones extremas.

El perfil de Twitter de Space Shuttle Almanac, que cubre todas las historias relacionadas con el espacio, divulgó que el proyecto de Cruise ha sido aprobado por todas las partes involucradas, es decir, por SpaceX y la NASA.

La escueta información destaca que el comandante Michael Lopez-Alegria, que tiene dos récords de caminatas espaciales de la NASA, pilotará la Estación Espacial Axiom en una misión turística en octubre de 2021. Cuando Axiom parta hacia el espacio exterior, Cruise y el director Doug Liman estarán a bordo.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020