Queda una semana para comprar celulares con Ahora 12 y hay expectativas por reunión con el Gobierno

Este jueves cierran las tarjetas y comienza la cuenta regresiva para la finalización del Ahora 12 para celulares que quedó excluido del programa

Ultima semana para comprar celulares con financiación en 12 y 18 cuotas. El próximo 1° de octubre queda desactivado el Ahora 12 para adquirir estos productos y si bien hay negociaciones entre las distintas partes para ver de qué manera continuar ofreciendo facilidades, todo indica hasta el momento que serán distintas. Una reunión prevista para este jueves podría ser el inicio de esa nueva etapa.

Según la resolución 353/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo que relanzó el Ahora 12 con el objetivo de incentivar el consumo, los celulares quedaron excluidos de esa modalidad de financiación. Se trata de una mala señal para el sector de las telecomunicaciones que canaliza por esta vía el 60% de las ventas de smartphones, de acuerdo a datos de Carrier y Asociados.

Desde que se inició la pandemia, la producción de celulares en Tierra del Fuego viene operando de manera errática. Retomó las actividades en mayo de manera paulatina hasta alcanzar en junio una producción de 60% en algunas de las plantas y con retraso en el estoqueo para las operadoras móviles y el retail para evitar el faltante de producto. En esos meses, quienes debieron reponer equipos tuvieron dificultades para hacerlo por esta situación.

La demanda de teléfonos móviles superó al stock proveniente de Tierra del Fuego durante el aislamiento

En julio las plantas volvieron a paralizarse por casos de covid-19 y la actividad se reactivó en agosto. Cuando la situación comenzaba a transitar una cierta normalidad y, hasta entonces, las terminales de Tierra del Fuego no habían tenido inconvenientes para la provisión de divisas necesarias para importar los kits que se ensamblan en Río Grande, llegó la decisión de la Nación.

Si bien las compañías muestran en sus sitios oficiales producto, se advierte que el panorama continúa acotado. Claro ofrece 36 modelos distintos, mientras que Movistar cuenta con 31 propuestas y Personal con 29 alternativas. Es posible encontrar teléfonos desde $14.000 hasta los llamados tope de gama que superan con tranquilidad los $100.000.

Movistar, de hecho, advierte en su sitio oficial que son los últimos días para adquirir dispositivos con un máximo de 18 cuotas sin interés. Claro y Personal no destacan esta situación, pero al ingresar en cada uno de los modelos es posible ver que esta disponibilidad de cuotas está todavía vigente para las tarjetas Visa, Mastercard y Amex. Claro suma Naranja (con 6 cuotas) y Personal, Diners y Cabal.

Lógicamente, las tres también brindan menor financiación: una, tres y seis cuotas con tarjetas para aquellos que no quieran estar pagando un teléfono durante un año o más. En todos los casos, las promociones existentes son hasta el 30 de septiembre.

Cierre de tarjeta y reunión

Si se tiene en cuenta que la mayoría de las tarjetas de crédito cierran este jueves 24 de septiembre, es posible aventurar que durante el fin de semana se incrementará la demanda entre aquellos que cuenten con un plástico que ingrese en la promoción y que estén en condiciones de endeudarse para el próximo año o año y medio en un teléfono nuevo

Casualmente, el cierre de las tarjetas este 24 de septiembre coincide con una reunión convocada por el ministerio de Producción y de la que, según pudo saber iProfesional, participarán fabricantes de terminales, retailers y operadoras de telecomunicaciones.

Los teléfonos móviles se llevan el 60% de los dólares de Tierra del Fuego para importación de kits

Tal vez a partir de esta reunión sea posible saber cómo seguirá este tema después, tanto entre operadoras móviles como en el retail. Fravega, Garbarino y Musimundo tienen activo el Ahora 12 aunque el interés de la financiación varía mucho entre un banco y otro, y la alternativa de las 24 cuotas es equivalente a comprar dos o más equipos.

¿Cómo seguirá después? He aquí la cuestión. Las opciones que hoy se ven en las páginas son las siguientes: una cuota que se descuenta de la factura en el caso de Personal, y tres cuotas sin interés bajo la misma modalidad para Movistar. Claro no muestra por el momento otra alternativa. Lo cierto es que las empresas suelen ofrecer financiación propia a aquellos clientes que no tienen tarjeta. Habrá que ver si esta posibilidad se pone en marcha a partir del 1° de octubre o si surge otra chance para alentar las ventas de dispositivo, el mejor camino para impulsar el consumo de servicios. Este jueves podría comenzar a dilucidarse la cuestión.

La caída de las ventas de terminales fue notoria en el segundo trimestre del año, de acuerdo a lo informado por las compañías en sus balances. De ahí la necesidad de continuar con mecanismos de financiación que habiliten a los consumidores a tener su teléfono, especialmente en momentos en donde gran parte de las actividades diarias se concretan por estas pantallas.