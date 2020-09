Amazon lanzó Luna, su "streaming" de videojuegos: cuánto cuesta y qué catálogo ofrece

Con este nuevo servicio, el grupo de Jeff Bezos pretende competir en un mercado multimillonario con Google, que lanzó su propia plataforma de juegos

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció el jueves el lanzamiento de Luna, una plataforma de videojuegos por "streaming", y desafía así a sus rivales Microsoft y Google en este sector que está en plena expansión.

"Estamos entusiasmados de trabajar con jugadores, 'streamers' y editores como Ubisoft y Remedy Entertainment para construir una gran experiencia de juego para todos", dijo el vicepresidente de dispositivos y servicios de entretenimiento de Amazon, Marc Whitten.

La empresa anunció dos tipos de suscripción: un paquete con un precio inicial de u$s5,99 mensuales, que da acceso a un número ilimitado de horas de juego y a un vasto catálogo de títulos, y otra opción con un canal del editor francés de videojuegos Ubisoft, cuyo precio aún se desconoce.

Con este nuevo servicio, el grupo de Jeff Bezos pretende competir en un mercado multimillonario con Google, que lanzó su propia plataforma de juegos por suscripción, llamada Stadia, y con Microsoft, que añadió el servicio Cloud Gaming para suscriptores a su biblioteca de juegos en línea.

La suscripción a Stadia Pro de Google cuesta 9,99 dólares al mes, y el Xbox Game Pass Ultimate, que incluye la plataforma de juegos remotos de Microsoft, cuesta 14,99 dólares al mes.

¿Cómo se juega con el nuevo servicio de Amazon?

El mando de juego de Luna será compatible con un PC, Mac o Fire TV, así como con aplicaciones para iPhone y iPad y, más adelante, para Android. Según explicó la empresa, Luna será operada a través de Amazon Web Services (AWS), el servicio de nube informática del grupo con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, líder en este mercado. Lo mismo ocurrirá con el mando de juego, que no se conectará a los dispositivos sino a la nube.

Si bien el valor del mando Luna Controller rondará los u$s49,99, no será obligatorio contar con él para poder jugar. La empresa informó que se podrán utilizar las configuraciones de teclado y mouse, así como también los controles de otras plataformas.

El acceso a la nueva plataforma de Amazon, antes del estreno, está actualmente disponible sólo por invitación para clientes estadounidenses. El servicio también integrará Twitch, la popular plataforma de streaming para videojuegos de Amazon.

De acuerdo al diario digital Xakata, la plataforma confirmó en su catálogo a "Resident Evil 7", "Control", "Panzer Dragoon", "A Plague Tale: Innocence", "The Surge 2", "GRID", "ABZU" y "Brothers: A Tale of Two Sons".

De acuerdo a la web de Amazon Luna, también estará en la lista "Metro Exodus", un videojuego de acción en primera persona desarrollado por 4A Games, y entre los desarrolladores estarán también Capcom, 505 Games, y Team 17. Además, el canal de Ubisoft ofrecerá títulos como "Assassin's Creed Valhalla", "Far Cry 6" e "Inmortals Fenyx Rising", entre otros.