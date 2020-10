Facebook se "pone la gorra" y retira una publicación de Trump

En su lucha contra la desinformación y las noticias falsas, Facebook ha dado otro golpe contra Donald Trump. Esta vez, eliminó una publicación en la que el presidente de los Estados Unidos, que acaba de ser dado de alta tras pasar la Covid-19, minimizaba el riesgo de la enfermedad.

Facebook eliminó esta publicación el martes, al considerar que el contenido era falso. En su nota, Trump aseguraba que la temporada de gripe resulta mucho más mortal que el coronavirus.

Un día después de salir de un hospital donde recibió un tratamiento de primera clase, al alcance de pocos, Trump usó Twitter y Facebook para publicar mensajes que afirmaban de manera inexacta que las personas deberían temer más a la gripe que a la Covid-19.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020