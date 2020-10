¿Brotes verdes en medio de la pandemia?: empresa francesa apuesta por los pagos digitales en la Argentina

Una de las oportunidades es la solicitud de pago por WhatsApp, un mecanismo para que medianas y grandes empresas pueden establecer su recaudación

"La Argentina tiene una economía enorme, que crece todos los días desde el lado fintech, desde la banca digital, desde las nuevas billeteras que vemos que facilitan la vida del usuario en el día a día, del eCommerce que sigue creciendo a pasos agigantados y mucho más durante la cuarentena. Todo esto compone oportunidades de negocios".

La descripción optimista, pese al contexto de la recesión que atraviesa la economía argentina en los últimos años, proviene de Valeria Rodríguez, directora de Lyra Argentina. Se trata de la filial loal de esta compañía que nació en 2001 en Toulouse, Francia y desarrolló una experiencia en tecnologías orientadas al mercado financiero.

En 2017 Lyra Group desembarcó en la Argentina con su procesador Gateway: PayZen; una pasarela tecnológica elegida por principales bancos del mundo, llegó para brindar la posibilidad de acceder con una integración a una conexión directa con múltiples adquirentes, basada en tecnología segura, con infraestructura redundante y a precios de mercado.

Rodríguez, quien cuenta con más de siete años de experiencia en el ecosistema de medios de pagos digitales y desarrolla un papel activo en las cámaras de Comercio Electrónico (CACE) y de Fintech, explica en la siguiente entrevista de iProfesional los planes de la compañía:

-¿Cómo evolucionó el mercado argentino desde que llegó Lyra hace cuatro años hasta ahora?

-Hace cuatro años el ecosistema funcionaba completamente diferente, desde cómo se conectaba la adquirencia a los bancos emisores, cómo se disponían las banderas o medios de pago, hasta cómo los mecanismos de pagos digitales parecían ser solo algo exclusivo de lo ecommerce.

En los últimos años, la apertura de bancos digitales, de billeteras, de nuevos instrumentos de pagos, del acceso de esos instrumentos de pagos al público en general, ampliaron muchísimo más el ecosistema local en cuanto a medios de pagos; y a lo que requieren y exigen los retailers, los bancos y las Fintechs, al momento de decidir sobre lo que quieren y necesitan de un proveedor.

-¿Cuál es hoy su oferta al mercado de servicios financieros en la Argentina?

-Nuestra oferta al mercado de servicios financieros en general, es poder achicar o simplificar el escalón que te acerca al instrumento de pago, la bandera o al adquirente en sí, apoyado sobre una infraestructura redundante con tecnología de primer mundo, de fácil acceso e implementación, sin necesidad de mantenimiento o actualización y que diversifica por detrás toda la lógica necesaria para el óptimo procesamiento.

Es decir, yo puedo desarrollar, como institución financiera, mi negocio descansando en un proveedor como Lyra, toda la implementación de medios de pago, desarrollo de productos, la actualización y mantenimiento de cada uno de estos. Básicamente nuestro foco es poder darle a las entidades una herramienta que les facilite la escalabilidad y les permita enfocarse en su propio negocio.

Por la pandemia aumentaron las transacciones por plataformas digitales.

-¿Cómo opera Lyra en la Argentina?

-Lyra, que tiene una operatoria global de casi 20 años de experiencia, desembarcó en la Argentina en 2017 con PayZen nuestro gateway, con el propósito de brindar un servicio que cumpla con los mismos estándares de calidad que en Europa.

Trajimos para América latina y para Argentina un modelo constituido en la réplica de los mejores modelos, de infraestructura, seguridad y compliance del mundo; a partir de ahí damos conexión directa a los medios de pago sin intermediación bancaria ni financiera, que con una única integración, da la posibilidad de procesar en conexión directa a los principales adquirentes del país en simultáneo.

-¿Qué diferencias hay entre un modelo europeo de transparencia en costos financieros y otros modelos, como el norteamericano y los asiáticos?

-La principal diferencia entre el modelo europeo y el modelo norteamericano es cómo está dispuesta la estructura de costos y cómo están regulados. Hay una regulación muy importante que deviene del lado gubernamental con una bajada de línea sobre cuáles son las exigencias en protocolos, en seguridad, en transparencia en los costos, y cómo se le da la posibilidad al comercio finalmente de decidir por qué opción opta y para con el procesador cómo tiene que cumplir para con sus clientes o usuarios, mucho más si hubiese algún tipo de intermediación.

Al final del día esto no deja de ser transaccionalidad de dinero, si bien es online, no deja de ser dinero y la recaudación de una empresa o individuo; entonces toda la parte gubernamental, regulatoria, es el eje de cómo opera la industria, cómo escalan y cómo se proyectó en los últimos años el desarrollo efectivo y orgánico para con los consumidores finales.

Cómo estos mecanismos al ser regulados y al tener una estructura de transparencia han generado la posibilidad de masificar a cierta escala. Lo mismo en los mercados asiáticos, la posibilidad que esto sea masivo fue por como se dispuso inicialmente y cuál era la proyección de hacia dónde se quería ir, muy arraigado también al costo financiero asociado a esto, al costo transaccional, a cuál es la transparencia que se exige para que se haga efectiva esta idea de masificar medios de pagos digitales. En América latina todavía no lo vemos con esa estructura de transparencia y falta mucho por pulir para que el mercado a nivel digital sea el que debe ser.

-A raíz de la pandemia, ¿lanzaron o preparan nuevos servicios y nuevas tecnologías?

-A raíz de la pandemia nos sucedieron dos cosas, por un lado todo los servicios y productos a nivel de recaudación que ya teníamos funcionando en India, Europa, África y que habíamos replicado para el mercado latinoamericano, lograron la masividad y el alcance que buscábamos.

Los comercios finalmente llegaron a nosotros con determinadas problemáticas y necesidades a resolver, que rápidamente encontraron respuesta en las herramientas que nosotros ya teníamos dispuestas.

Tuvieron un retorno efectivo, como solicitud de pago por WhatsApp, que es un mecanismo super sencillo en que medianas y grandes empresas pueden establecer su recaudación de forma ágil, llegando directamente al consumidor final, o con un formulario incrustado en donde no se necesita ser PCI compliance y la experiencia de usuario dentro del check out en el momento de pagar no tiene ningún tipo de fricción.

Facilitamos herramientas para sortear las dificultades que en general los comercios tenían y que al momento de llamarnos o de contactarnos al ver que estaban disponibles, automáticamente fue una respuesta y una solución.

Nosotros trabajamos todo el tiempo en desarrollar e implementar nuevas tecnologías aplicadas a soluciones de pago. Independientemente de la pandemia, buscamos renovar ese abanico de productos para que el proceso de pago sea súper sencillo y se convierta efectivamente en un commodity y no en una dificultad, tanto para el comercio al momento de recaudar, como para el usuario final en el momento de ejecutar el pago.

Valeria Rodríguez: "Apostamos a que esto siga creciendo, que los jugadores vayan afianzándose en el mercado".

-¿Cómo se encuentra en el comercio electrónico argentino la adopción del servicio de multi adquirencia?

-Creo que en el último tiempo los comercios en la Argentina, particularmente el eCommerce, entendió en qué le facilitaba en la operatoria contar con una multi adquirencia, cuáles eran las fricciones que se iban a minimizar, cómo podían amplificar la tasa de aprobación, cuál era el retorno del medio de pago, cómo medir la efectividad y el resultado de este a través de cada llamado, de cada consulta directa al adquirente.

Es algo que todavía está en proceso de conocimiento de la industria en general y de los interesados en acceder a este tipo de servicios. Pero está cambiando drásticamente cómo funciona y cómo los clientes, los comercios, las empresas, se posicionan de cara a las exigencias que tienen para con estos. Es sumamente enriquecedor y nos lleva a un modelo de primer mundo, mucho más eficaz, esta posibilidad de diversificar la adquirencia desde cualquier tipo de negocio.

-¿Cuáles son los beneficios de este servicio de multi adquirencia para las tiendas digitales y para los consumidores finales?

-Para las tiendas básicamente es poder diversificar la adquirencia. Es decir, yo tengo dos adquirentes procesando en paralelo, voy a tener una mayor estabilidad de la operatoria, no voy a depender de un solo adquirente, si este tiene una caída o interrupción, si está presentando algún tipo de incidente en cuanto al rendimiento de su tecnología.

También voy a hacer más efectiva la tasa de aprobación, al ver cómo los adquirentes se comunican con los bancos emisores y cuál es la preferencia que yo voy generando en cuanto al rendimiento de cada uno.

Todo esto hace que al final del día sea mucho más competitivo y más sano el servicio que prestan. Para los consumidores significa mucha menos fricción, mejor tecnología por detrás y una tasa de aprobación superior. La comunicación del adquirente con el banco emisor es fundamental en el proceso tecnológico, como así también la comunicación que mantienen y que da como resultado una buena experiencia al consumidor final.

-¿Cómo enfrenta Lyra el fraude digital?

-Nosotros trabajamos en tres ejes cuando se trata de prevención. Por un lado, disponemos de todo un módulo de reglas de negocio que se ocupa de filtrar diferentes patrones que puede configurar el propio comercio como whitelist, blacklist, alertas por montos, por usuario, por cantidad de compras al mes, por ticket promedio de esas ventas.

Todos estos indicios son configurables desde la industria y el foco de negocio que el comercio tenga, que va alimentando en el transcurso de su operatoria y le da una idea más limpia y pulida de cuál es el tipo de consumidores frecuentes que tiene. Así puede detectar patrones anormales dentro de la operatoria cotidiana y darle oportunidad al análisis cuando esto se salga del común denominador de sus consumidores.

Por otro lado, somos uno de los grandes impulsores de 3DSecure en la Argentina, que es un protocolo de validación que alinea información que trae el banco emisor, el adquirente y el procesador de pagos en simultáneo, con el beneficio de equiparar el Liabilityshift y la responsabilidad de riesgo que hoy tenían los comercios en la Argentina.

No es un protocolo que esté disponible para toda la adquirencia, pero estamos trabajando en pro de que así suceda. Es sumamente enriquecedor que pueda trabajarse con la información del banco emisor, es decir, es una entidad que conoce a su usuario, que sabe cuál es su operatoria frecuente y como este protocolo se va replicando en toda la operación da una noción mucho más sana y permite un crecimiento mucho más orgánico de todo el ecosistema.

3DSecure funciona hace 10 años en el mundo, nace a raíz de la necesidad de establecer una funcionalidad que alinease a todos los intermediarios en la cadena de pago cuando se trate de comercio electrónico o pagos digitales, lo cual su apertura en Argentina va a ser más que beneficiosa.

Finalmente, dependiendo de la industria y de cuál sea el modelo de negocio o el nicho de nuestros clientes, ellos tienen la oportunidad de adicionar un modelo antifraude o un bureau a criterio y a consideración en el cual nosotros tomamos un rol sumamente agnóstico.

-¿Cuáles son las principales oportunidades de negocio que observa Lyra en la Argentina?

-La Argentina tiene una economía enorme, que crece todos los días desde el lado fintech, desde la banca digital, desde las nuevas billeteras que vemos que facilitan la vida del usuario en el día a día, del eCommerce que sigue creciendo a pasos agigantados y mucho más durante la cuarentena.

Todo esto compone oportunidades de negocios que Lyra observa con mucho interés, ya que la tecnología que nosotros proveemos, para cualquiera de estas verticales, simplifica muchísimo la operatoria del día a día y genera una recaudación mucho más efectiva y sencilla.

Apostamos a que esto siga creciendo, que los jugadores vayan afianzándose en el mercado, los consumidores se vuelquen aún más a los mecanismos y a las disponibilidades de recaudación online y apostamos fuertemente al escenario futuro.