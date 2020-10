¿Tenés una PS4? Estos son los juegos que no serán compatibles con la PS5

¿Tenés una PS4? Estos son los juegos que no serán compatibles con la PS5

Se podrán transferir partidas guardadas desde una consola a la otra mediante Wi-Fi. Algunos juegos se podrán actualizar a la versión de PS5

La consola Sony PlayStation 5 (PS5) tendrá compatibilidad con el 99% de los videojuegos de PS4, según dijo la propia Sony. Sin embargo, hay un 1% de títulos que no se van a poder jugar en la PS5 a pesar de los modos de compatibilidad que trae la consola.

En un nuevo artículo de soporte publicado por la marca japonesa, se explican detalles sobre cómo es la retrocompatibilidad de la PS5 y se resuelven algunas dudas. Entre ellas estaba, sobre los juegos de PS4 que no van a poder jugarse. Estos juegos tendrán una etiqueta de aviso de "Playable on: PS4 only". Son los siguientes:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

La lista es ínfima en comparación con todos los juegos para la cuarta generación de PlayStation disponibles. Sin embargo si se compara con la estrategia de Microsoft las cosas son diferentes. Sony no ofrece compatibilidad con juegos de PS3, PS2 o PS1.

La nueva Xbox Series X ofrece en cambio una retrocompatibilidad mucho mayor. Microsoft ha prometido no solamente compatibilidad con juegos de la generación anterior sino con las cuatro generaciones que han desarrollado hasta ahora. Es uno de sus puntos fuertes y estrategia de marketing para esta generación. Además han prometido HDR y 120 fps a algunos títulos.

No habrá muchos problemas a la hora de jugar un videojuego de PS4 o PS4 Pro en un a PS5. Sony dijo que sólo habrá que insertar el disco en la consola o descargar su versión digital en caso de no tener un disco físico.

Además, se podrán transferir partidas guardadas desde una consola a la otra mediante Wi-Fi. Algunos juegos se podrán actualizar a la versión de PS5 si son elegibles para ello.

Existe la posibilidad de encontrar errores al jugar. Pueden darse por fallos en la retrocompatibilidad o por no contar con los accesorios adecuados. Por ejemplo, el Dualshock 4 no se podrá usar para juegos de PS5.

Sony explicó que algunos de los más de 4.000 juegos de PS4 que sí que se podrán jugar podrán beneficiarse de Game Boost. Game Boos es una característica de la PS5 que permite aumentar la calidad de los gráficos de los videojuegos cambiando la cantidad de fotogramas por segundo, por ejemplo.

Llegada de la PS5 a la Argentina

La consola PlayStation 5 de Sony estará disponible en la Argentina desde el 5 de diciembre. Así lo confirmó el sitio oficial, que puso esa fecha para su lanzamiento local. Sony ya había adelantado el precio y confirmado la preventa para nuestro país hace unas semanas, pero ahora sumó el dato de la fecha.

La PlayStation 5 tendrá un precio local de 75.999 pesos para la edición Digital, que no cuenta con una lectora de discos ópticos, mientras que el modelo que sí la incluye tendrá un precio de 99.999 pesos.

Desde las 13.00 de este martes, la PS5 iniciará su preventa en la Argentina. Se podrá pagar en 12 cuotas sin interés en Sony, Musimundo, Frávega, Garbarino, Jumbo, Cetrogar y Compumundo. Las 12 cuotas sin interés serán con el banco BBVA.

La consola saldrá a la venta el 12 de noviembre en los Estados Unidos, y el 19 de noviembre en otros países, por un precio que va de 399 a 499 dólares (el modelo más caro es el que tiene la lectora Blu-ray). Sony informó que ofrecerá en preventa los nuevos mandos DualSense a 9.399 pesos.

Unos días antes, en noviembre, estará disponible en la Argentina la nueva Xbox en sus dos versiones, Series X y Series S. Aunque Microsoft no informó el precio local; en los Estados Unidos irán de 299 a 499 dólares.

Las dos versiones de PlayStation 5 son idénticas en su configuración, más allá de la lectora de discos: tienen el mismo procesador, almacenamiento y capacidad gráfica. Las Xbox, en cambio, son diferentes: el modelo más económico no tiene lectora Blu-ray, y el almacenamiento es menor, y ofrecen gráficos más limitados, aunque ambas plataformas apuestan a ofrecer contenido 4K de máxima calidad.

La PS5 vendrá en diferentes tamaños.

Por paradójico que pueda parecer, para PlayStation vender consolas no es un negocio en sí mismo. Los márgenes de beneficios de vender una consola, en especial durante el año de lanzamiento, son prácticamente nulos para Sony. Sin embargo, es un negocio rentable, tal y como os explicamos en este artículo.

Para Sony, la venta de consolas como la PS5 y la Playstation 4 es la puerta de entrada de millones de personas a un hábito de consumo que les supone una serie de gastos fijos (suscripciones como PlayStation Plus) y gastos recurrentes (compra de periféricos y juegos en formato físico o virtual) de los que obtendrán beneficios durante los años que dure la vida últil de la consola, que oscila entre los 6 y 7 años.

El PS5 es uno de los lanzamientos del año.

Dimensiones de la PS5

Tras conocer su diseño futurista -con líneas irregulares y un cromatismo que juega al contraste entre el negro azabache, el blanco nuclear y los leds azules- otra de las incógnitas del lanzamiento de PS5 tiene que ver con el tamaño de la consola.

Una duda que ha quedado revelada tras la filtración en Amazon Francia. La PS5 tendrá un tamaño de 47,6 centímetros de alto, por 38,2 centímetros de ancho y una profundidad de 12,6 centímetros. La PS5 pesará 4,78 kilos. Será considerablemente más pesada que su predecesora -la PS4 Pro- que pesa 3,3 kilos.

Características de la PS5