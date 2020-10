Ya podés usar WhatsApp para denunciar autos mal estacionados en Buenos Aires

Esta herramienta de inteligencia artificial se implementa a través del servicio de Azure, la nube informática de Microsoft, contratado por el GCBA

Debido al crecimiento de la circulación de vehículos a partir de la habilitación de nuevas actividades en Buenos Aires, durante septiembre se registró un aumento de vehículos mal estacionados.

Para ayudar en el ordenamiento del tránsito, la Secretaría de Innovación y Transformación Digital porteña habilitó la opción de denunciar autos mal estacionados a través de Boti, el WhatsApp de la ciudad. Gracias a la nueva herramienta, los vecinos porteños podrán realizar y agilizar la denuncia de vehículos mal estacionados que afectan la buena convivencia.

¿Cómo funciona? Según informó la secretaría a iProfesional, se debe escribir "denuncia vial" al 11-5050-0147, Boti solicitará la foto del vehículo mal estacionado y, a través de tecnología de inteligencia artificial, reconocerá que la imagen sea efectivamente la de un vehículo. A continuación, se pedirán los datos necesarios para completar el acta de infracción: patente, fecha, hora y dirección.

Para finalizar la denuncia, Boti solicitará al vecino iniciar sesión en miBA para confirmar los datos consignados. Boti devolverá un número de seguimiento que podrá ser consultado en el mismo chat en cualquier momento para verificar el estado de la solicitud.

Para generar la infracción Boti utiliza un reconocimiento de imágenes, a través de inteligencia artificial, que acelera procesos y evita errores comunes a la hora de generar las infracciones, como por ejemplo: que la foto no es clara, no concuerda con la infracción denunciada, que la patente no está visible, etc.

En lo que va del 2020, sobre el total de infracciones denunciadas por los vecinos a través de aplicación app denuncia vial, un 33% fueron desestimadas por razones como las mencionadas. una de cada tres infracciones contiene errores que, a partir de ahora, se eliminan gracias al uso de tecnología del chatbot.

"Buscamos que las soluciones que brinda la ciudad sean cada vez más cercanas al día a día de los vecinos y WhatsApp se convirtió en un canal clave para lograrlo, ya que es la herramienta que todos usan para hablar con sus familiares y amigos. Gracias al uso de la inteligencia artificial, eliminamos márgenes de error comunes del proceso y damos una respuesta más eficiente a una problemática que afecta la convivencia en las calles", dijo Fernando Benegas, secretario de Innovación y Transformación Digital porteña.

Boti funciona en el entorno de WhatsApp

¿Qué infracciones se pueden denunciar por WhatsApp?

Estacionamiento en cordón amarillo

Obstruye rampa / espacio reservado

Estaciona obstruyendo senda peatonal

Estaciona obstruyendo ochava

Estaciona sobre espacios verdes

Estaciona en doble o triple fila

Invasión de ciclovía

"En los últimos meses el espacio público se readaptó para darle cada vez más lugar a las personas y, en ese contexto, se hace cada vez más evidente cuando un auto bloquea una rampa, se estaciona obstruyendo una ciclovía u ocupa un lugar que no le corresponde. Gracias a Boti los vecinos cuentan con una nueva herramienta clara y sencilla para registrar este tipo de acciones que perjudican la convivencia vial y la movilidad de todos", dijo Juan José Mendez, secretario de Transporte y Obras Públicas porteña.

Esta herramienta de inteligencia artificial se implementa a través del servicio de Azure, la nube informática de Microsoft, a partir del cual se puede realizar y mejorar la detección automática de objetos para identificar, por ejemplo, si un auto está mal estacionado.

Con el objetivo de que funcione eficientemente, se entrenó al chatbot cargando y etiquetando imágenes para lograr que el análisis de los píxeles y patrones de una imagen sea cada vez más preciso, a fin de reconocerla como un objeto en particular.

El equipo de la Secretaría de Innovación tomó diferentes fotos en la vía pública con la intención de entrenar al bot para que comience a reconocer vehículos, patentes y señaléticas, así como también, distinguir entre diferentes modelos de cada uno de estos elementos.

Fue el primer procesamiento que se realizó en Boti vinculado a esta herramienta, para identificar de forma correcta las imágenes que envíen los vecinos al realizar una denuncia vial.

Para lograr este reconocimiento, se requiere de un pre-entrenamiento del sistema. A partir de la creación de una red neuronal, donde se insertan imágenes de objetos ya etiquetados, el sistema las analiza a fin de reconocer sus patrones para realizar un etiquetado más rápido.

Al insertar nuevas imágenes, y a partir de una gran cantidad de filtros, va desechando los objetos que no cumplan los patrones de las imágenes etiquetadas como referencia. El proceso continúa hasta encontrar un objeto que finalmente concuerde con las etiquetas.

Con la flexibilización de la cuarentena aumentó el tránsito de autos.

Buenos Aires decidió reforzar desde el 10 de septiembre los controles y las multas a vehículos mal estacionados, tras observar un aumento de infracciones a la hora de estacionar.

En la primera semana, el Gobierno porteño hizo 2.360 multas diarias, más del doble de lo que se hacía en una semana de pre pandemia, cuando se registraban entre 1.000 y 1.100 infracciones por día.