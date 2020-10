¿De verdad ya no se enfría? Así es el mate eléctrico, un invento argentino

El mate eléctrico es un invento local que apunta a evitar que la yerba de esta tradicional bebida se enfríe cuando la persona no lo ceba

Un termo, un mate, una bombilla y un puñado se yerba es todo lo que se necesita para sentarse a tomar esta tradicional bebida. Pero ahora, con la llegada de la tecnología y la innovación, el ritual se ha complejizado un poco más. ¿Escuchaste alguna vez hablar del mate eléctrico?

¿Qué es el mate eléctrico?

El mate parece el elemento más sencillo y fácil de usar. Sin embargo, siempre se le puede agregar alguna funcionalidad que haga de su uso una experiencia más placentera y haga que su fin se cumpla de manera más eficiente.

Esto es lo que el mate eléctrico apunta a cumplir. Se trata de una opción que tiene como meta evitar que el mate se enfríe, es decir, ya no el agua, sino la yerba. Cualquier persona que tome mate sabe que la yerba se mantiene caliente en la medida de que se cebe el mate con frecuencia, pero que apenas se deja unos minutos, la yerba se enfría y hace que el mate no sea tan rico y agradable.

El mate eléctrico tiene un sistema especialmente diseñado para que eso no suceda. La idea es que los usuarios puedan cebar su mate con ciertos intervalos sin tener que preocuparse por ese problema de que la yerba se enfríe. El mate eléctrico, entonces, se constituye como un invento argentino que apunta a mejorar la calidad de vida de los argentinos que son fanáticos del mate.

Según ellos mismos lo definen, el mate eléctrico es un invento con sello nacional promete revolucionar la forma de tomar mate.

El mate eléctrico, en una de las fotos oficiales de su Instagram

¿Cómo funciona el mate eléctrico?

La clave de este desarrollo que se conoce actualmente como mate eléctrico está en el mantenimiento de la temperatura. El mate eléctrico, que está hecho de metan y con una cobertura que permite aislar el calor, se conecta con un puerto USB a cualquier dispositivo que tenga esta recepción. Esto permite que obtenga energía y que, a través de la base, se mantenga caliente.

Con esa breve descripción ya se pueden observar varias ventajas de usar el mate eléctrico.

El mate eléctrico se puede conectar a la computadora y cebarlo mientras se trabaja o estudia

En primer lugar, con el cable USB la base se puede conectar a cualquier dispositivo. ¿El ideal? Enchufar la base del mate eléctrico a la computadora donde se trabaja o se estudia, y mantener el mate como compañero, sin necesidad de prepcuparse por que se enfríe la yerba y se lave de manera prematura.

Otra de las ventajas del mate eléctrico es que tiene una base que se usa con tecnología inductiva. ¿Qué significa esto? Que la conexión entre el mate eléctrico y su base es inductiva, es decir que basta con apoyarlo sobre la base -que sí debe estar enchufada al dispositivo con conexión o carga- para que cumpa su función. Se termina se tomar, el mate eléctrico se apoya en la base y se evitan todos los problemas que derivan de que la yerba se enfríe cuando se la deja unos minutos sin cebar.

"Hicimos cientos de pruebas, comparando materiales, volúmenes, temperaturas y corriente eléctrica, todo hasta encontrar el balance perfecto entre un buen mate y la practicidad", explican los creadores del mate eléctrico en el sitio web de la empresa.

El mate eléctrico se mantiene caliente, pero ¿a qué temperatura?

La temperatura a la que se debe tomar el mate es un tema de debate que probablemente nunca encuentre un descanso. Hay quienes lo toman muy caliente, casi al punto de la ebullición, y hay quienes prefieren que el agua esté algo más fría y no sea tan elevada su temperatura.

La buena noticia es que el mate eléctrico sirve para cualquiera de los dos casos.

De acuerdo a lo que han explicado los creadores del mate eléctrico en otras oportunidades, este objeto se mantiene siempre caliente arriba de los 60°. La diferencia con el mate común es abismal, dado que apenas se lo deja de cebar comienza a caer y rápidamente se posiciona por debajo de los 35°.

De esta manera, el mate eléctrico permite que todas las personas lo usen, tanto aquellas que creen que el mate se toma bien caliente como aquellas que creen que el mate se toma algo más templado.

La confianza ante todo

Desde la cuenta oficial de Twitter de la marca Mate eléctrico tienen plena confianza en que este invento cambiará la vida de todas las personas que lo prueben. A tal punto confían en las ventajas que ofrece el mate eléctrico que prometen devolver el dinero en caso de que el cliente no quede totalmente satisfecho con su compra. A través de un tuit que actualmente tienen fijado en su perfil, incentivan a probar el mate eléctrico durante 1 semana y afirman que quienes lo hagan no van a querer volver a los mates fríos nunca más.

Probá el Mate Eléctrico durante 1 semana y no vas a querer volver a los mates fríos nunca más!Satisfacción garantizada 100% o te devolvemos el dinero.Compralo en https://t.co/a5eEH7zBZK????⚡️#mateelectrico #yerbamate #novedades #inventoargentino pic.twitter.com/yalLE91FDV — Mate Eléctrico (@MateElectrico) September 5, 2019

De acuerdo a lo que los propios creadores del mate eléctrico señalan, el producto tiene tres ventajas clave.

Por un lado, el mate eléctrico mantiene la temperatura por 24 horas, algo que solo prometen las mejores marcas de termos que se encuentran en el mercado.

Por otro lado, el mate eléctrico promete ayudar en el ahorro doméstico. ¿De qué manera? De acuerdo a lo que indican los expertos creadores del mate eléctrico, el producto ayuda a que la yerba no se enfríe y, en consecuencia, no se lave. Si no se lava se cambia menor. De este modo, las personas que compren y usen en sus casas el mate eléctrico podrían ahorrar hasra 3 kilos de yerba por mes.

Por último, hay otra ventaja que el mate eléctrico ofrece a sus usuarios. Está hecho de metal, un material que permite evitar la formación de hongos, algo que en otras superficies es prácticamente imposible.

La garantía del mate eléctrico

El mate eléctrico, tal como su nombre lo indica, es un dispositivo tecnológico. Como tal, al igual que sucede con muchos otros, puede tener algún tipo de inconveniente, ruptura, desperfecto.

Es por eso que desde la web oficial de Mate eléctrico explican que ofrecen garantía oficial de 6 meses, aunque esta sólo cubre productos en Argentina. Esto significa que la garantía que cubre al mate eléctrico no incluye costos de envíos internacionales.

Es esencial tener en cuenta que, tal como explican desde la web, quienes tengan un problema con su mate eléctrico en otro país deberán resolverlo en el comercio donde hayan hecho la compra. Otra de las alternativas para solucionar el inconveniente o desperfecto con el mate eléctrico es enviar el dispositivo a las oficinas de Capital Federal. Allí podrá ser revisado y reemplazado, en caso de que sea necesario. Sin embargo, tal como ya se mencionó, la garantía no incluye los envíos internacionales, por lo que ese gasto correrá por cuenta del comprador.

El mate eléctrico se puede comprar desde cualquier parte del mundo

El mate eléctrico también se puede comprar con un termo

El mate eléctrico se vende por sí solo, con la base y la bombilla para que la persona pueda usarlo apenas lo recibe. Pero siempre están los fanáticos de los equipos de mate.

Por eso, en la web oficial se puede encontrar el mate eléctrico con su termo haciendo juego. Ambos son blancos, ambos mantienen la temperatura, y constituyen una combinación ideal para los fanáticos del mate y para los que odian que se enfríe y la yerba pierda su temperatura rápidamente.

Además del juego de mate eléctrico y termo, también se pueden elegir otras opciones. Hay mates eléctricos clásicos, hay otros que se pueden pedir personalizados, hay algunos que son ideales para regalar -siempre hay especiales del día de la madre, del padre, por ejemplo-, y también hay opciones empresariales.

Asimismo, existen opciones para comprar desde otros países del mundo. Hay dos opciones particulares que están contempladas para comprar y recibir desde CHile y desde Uruguay. Además de esos países, hay otra opción que contempla en envío internacional y se puede comprar y recibir desde cualquier parte del planeta.

¿Es cierto que el mate es bueno para la salud?

Este tema ya no está relacionado con el uso del mate eléctrico. Sin embargo, siempre es importante recordar que existen estudios relacionados al consumo de mate, que es una de las bebidas más consumidas en Argentina y en muchos países de la región.

Algunos años atrás se hizo una investigación que se puso como objetivo conocer qué impacto tiene el mate en el peso de las personas. Siempre se dijo que es bueno para bajar de peso, pero pocas veces esa afirmación se estudió y se utilizó para sacar alguna conclusión.

El consumo de yerba mate probó ser útil para reducir la masa corporal y el porcentaje de lípidos en sangre

Un estudio revela que la yerba mate -ingerida como suplemento- podría ser beneficiosa para quemar la grasa corporal y ayudar a las personas con obesidad a reducir su masa corporal. El objetivo de la investigación era poner a prueba la eficacia del uso de yerba mate en personas que padecen obesidad. El mate -o Ilex paraguariensis- es un árbol de hojas largas, flores blancas y bayas rojizas. También se denomina té de Paraguay por su región originaria, y sus cultivos son típicos de Argentina, Brasil y Uruguay. Además de ser la bebida nacional, son conocidas sus propiedades beneficiosas para la fatiga y del decaimiento.

En este caso, el estudio se llevó adelante con dos grupos de personas que se presentaron como participantes. El primero tomó pastillas placebo, es decir, sin ninguna droga. El segundo tomó pastillas que contenían suplemento de yerba mate. Cada persona de ambos grupos tomaba tres cápsulas al día, junto con las comidas.

Los parámetros que se evaluaron en el estudio fueron, principalmente, dos. Por un lado, la eficacia de la yerba mate como suplemento. En este aspecto se analizaron los lípidos en sangre y la distribución de la grasa abdominal. En segundo lugar, se evaluaron los parámetros de seguridad de la toma de este tipo de suplementación. Los efectos adversos que podría tener y los signos vitales generales del paciente fueron los puntos analizados en este aspecto del estudio.

El mate posee una sustancia conocida popularmente como mateína. Tiene propiedades y efectos similares a la cafeína o a la conocida como teína que se encuentra en los tés. Además, tiene un efecto diurético y digestivo, lo cual hace que tomar mate sea beneficioso para algunas personas.

La investigación tuvo una duración de doce semanas. Al cabo de este período, se obtuvieron resultados que sorprendieron incluso a los propios expertos que se encontraban al frente del estudio.

Los resultados fueron significativamente diferentes entre ambos grupos. El grupo que tomó las cápsulas de suplementación de yerba mate redujo significativamente el porcentaje de grasas en el organismo y la masa corporal. Por el contrario, las personas que conformaron el grupo que tomó las pastillas placebo no redujeron estos valores.

De esta manera, los hallazgos que lograron hacer los especialistas que llevaron adelante el estudio sugieren que el consumo de yerba mate podría ser efectivo para colaborar en el tratamiento de la obesidad. Los individuos que lo tomaron vieron una reducción de la masa corporal y el porcentaje de grasa en el cuerpo. Además, la toma de este tipo de suplementación no mostró efectos adversos o negativos en los pacientes.