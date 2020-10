Twitter cambió una función muy utilizada antes de las elecciones en EEUU

La propuesta de la red social del pajarito busca fomentar que las personas sumen algo propio, y pongan su perspectiva en el mensaje

En un nuevo paso para evitar la propagación de noticias falsas y la desinformación, en la previa de las elecciones de los Estados Unidos, Twitter cambió la forma en la que se hacen retuits (RT). La modificación estará vigente por lo menos hasta la votación, el 3 de noviembre.

¿Cuál es el cambio? Desde hoy, cuando un usuario haga clic en el botón de RT, la plataforma ofrecerá la opción de "citar tuit", que permite escribir algo y compartir posteo original abajo. No es obligatorio agregar texto, y el retuit será "normal", igual que hasta ahora.

La propuesta de la red social busca fomentar que las personas sumen algo propio, pongan su perspectiva en el mensaje, y también que reconsidere lo que están compartiendo en su perfil.

La red social había anunciado esta implementación el 9 de octubre, pero ahora llega a los usuarios. En ese anuncio también habían informado sobre los tuits con información incorrecta, dudosa o no chequeada.

Donald Trump usa Twitter como su principal tribuna de comunicación.

"Temporariamente vamos a pedirle a la gente que agregue su propio comentario antes de amplificar el contenido, ofreciendo la opción de ‘citar tuit’ en vez del ‘RT’. Esperamos que esto incite a la gente a considerar lo que están amplificando con un tuit y a generar más pensamientos, reacciones y perspectivas a la conversación", informó la red social.

Este no es el único cambio que implementó la plataforma. A partir de ahora, y como habían anunciado hace más de 10 días, Twitter no mostrará más recomendaciones de "le gustó a" y "seguido por" de personas que no sigamos. Las cajas de tendencia, además, solamente se mostrarán con contexto adicional.

El CEO de Twitter, Jack Dorsey, deberá comparecer esta semana ante el Senado de EEUU.

El CEO de Twitter ante el Senado

Jack Dorsey, el CEO de Twitter, tendrá que declarar ante los senadores estadounidenses esta semana, tras la acusación de los legisladores de "encubrir" al hijo de Joe Biden. La Cámara alta entiende que la red social habría utilizado "su poder corporativo" para "encubrir" a Hunter Biden, hijo del candidato presidencial demócrata.

El senador republicano Ted Cruz se mostró tajante en declaraciones a la cadena Fox al acusar a Twitter de estar "interfiriendo en estas elecciones", toda vez que considera que la red social "censurando a la prensa" y eso supone "una violación directa de los principios de la Primera Enmienda".

Cruz hizo referencia así al bloqueo al que se vio sometido el miércoles un artículo de The New York Post por parte de Twitter y Facebook, en el que se revelaba el contenido de un correo electrónico entre Hunter Biden y un asesor de la compañía ucraniana Burisma.

En el mensaje, el asesor Vadym Pozharskyi daba las gracias a Hunter Biden por invitarlo a una reunión con su padre en Washington cuando este aún era vicepresidente estadounidense con Barack Obama en la Casa Blanca.