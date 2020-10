Photoshop lanzó una nueva herramienta para detectar las fotos falsas, ¿cómo funciona?

Una herramienta que sirve para manipular imágenes es el Photoshop. Pero ahora, su compañía responsable, Adobe, quiere que este software sirva para detectar fotos falsas y contribuir así a que sea más fácil distinguir lo que es real de lo que se ha creado con Photoshop.

Adobe ha anunciado esta semana el lanzamiento de una versión "beta" de una herramienta de atribución para Photoshop, con la voluntad de educar a los usuarios para identificar fotos veraces, o a ser más críticas ante las imágenes que ven.

La función, que es opcional y estará disponible al princicipio solo para usuarios seleccionados, permite a los editores de fotos agregar imágenes con información detallada -los llamados metadatos- que estarán incorporados a las fotos que se compartan en línea.

The new Photoshop release is here.???? Introducing five major, yes five, new artificial intelligence features. These features will leave you with way more time to be creative. Read all about them here: https://t.co/UKN8oRf8xf — Adobe Photoshop (@Photoshop) October 20, 2020