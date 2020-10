¡Al fin!: WhatsApp ya permite silenciar los grupos y chats para siempre: ¿cómo se hace?

Hace algunas semanas se adelantó que la beta de WhatsApp para Android permitía silenciar los grupos y chats para siempre. Este viernes esta función ha llegado de forma oficial a la versión estable, tal y como ha confirmado la empresa en su perfil de Twitter.

You can now mute a chat forever ???? pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020