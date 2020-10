Gracias a la pandemia, el 2020 será un buen año para un negocio tradicional de la tecnología

Suena insólito en el contexto del año de la mayor debacle económica de la historia moderna de la Argentina, pero para el negocio del hardware, el 2020 es un buen año. Entre el trabajo de oficina en casa y la educación en forma remoto, y la gran demanda de entretenimiento digital, son muchos los segmentos en expansión en el negocio informático de la Argentina, a pesar de la caída del PBI y del poder de compra.

Este cuadro fue descripto por Jean Pierre Cecillón, director regional para el área del sur de Sudamérica en Kingston Technology, en esta entrevista con iProfesional.

Kingston Technology es uno de los principales fabricantes mundiales de productos de memoria. Diseña, fabrica, prueba y distribuye herramientas de memoria DRAM, Flash y Embedded, así como productos periféricos a través de su marca para jugadores HyperX.

- ¿Cómo ve el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Argentina, a partir de las últimas medidas que tomó el BCRA?

-Nuestro sector viene, hasta aquí, siendo uno de los pocos favorecidos en este contexto ya que son muchos los fabricantes, como Kingston que están consiguiendo buenos resultados. Pero el desbalance de la economía y sobre todo de la situación de las reservas puede impactar la rutina de importaciones a cualquier momento.

Una circular del Banco Central del 15 de octubre creo nuevas restricciones para los pagos para compras cash o pagos anticipados, lo que aumenta el riesgo cambiario para los importadores. La situación es volátil y es difícil hacer aseveraciones duraderas.

- ¿Cómo puede evolucionar la situación de las empresas que estaban invirtiendo en TIC con estas medidas del BCRA?

-Las indefiniciones, la volatilidad del mercado cambiario siempre son negativas para las inversiones. El mayor problema por lo menos para nosotros puede venir de restricciones a las importaciones – sea por cupos, alza en tarifas o limitaciones más extremas en el acceso al dólar.

- ¿Cómo será la recuperación del negocio de las TIC en la Argentina? ¿Cuánto se podría crecer en 2021?

-Para el hardware en general, este es un buen año: entre el "home office" y el "home learning" y la gran demanda de entretenimiento digital (gaming) muchos son los segmentos en expansión en Argentina a pesar de la caída del PBI y del poder de compra. Para estos sectores será difícil seguir la línea de crecimiento conseguida este año, más aún si las condiciones macro no presentan una evolución positiva.

-Este nuevo cambio en términos de política cambiaria, ¿cómo repercute en los precios de las TIC en la Argentina?

-Sectores del software – el de producción y desarrollo nacional- son probablemente de los pocos con una incidencia mayor de costo local. Casi todo el hardware es importado al 100% o en el mejor de los casos, apenas parcialmente ensamblado localmente. Para todos estos, los precios siempre fueron en dólares, y el impacto de las devaluaciones se traslada a los precios.

-Con estas medidas, ¿se profundizará el atraso tecnológico del usuario argentino promedio de las TIC?

-Las medidas que viene tomando el BCRA son de protección de las reservas. El problema desde mi punto de vista no es este y si la pérdida de poder de compra de los salarios que no está acompañando la inflación y puede ser aún más grande si ocurriera una devaluación para equilibrar los distintos tipos de cambio. En términos de oferta de productos la situación hoy no es muy distinta de la de años anteriores.

- ¿Cómo impactarán estas medidas en el negocio de su empresa? ¿Qué cambios deberán hacer en su plan de negocios?

-Hasta acá, no tuvimos un mayor impacto y estamos monitoreando junto a nuestros importadores la evolución del mercado. Si hay restricciones en las importaciones el panorama podría cambiar.

- ¿Cómo venía hasta ahora este año en su empresa, en el contexto de la pandemia del coronavirus?

-Hasta acá este es un año excelente para Kingston. Arrancamos mal el año, con una fuerte caída de las importaciones en enero, y después el mercado empezó a recuperarse. La pandemia frenó fuerte el negocio apenas por 30 días, en abril.

De mayo en adelante, repuntamos con fuerza, la famosa recuperación en V soñada por muchos. Ya terminamos el Q2 34% por arriba del 2019 y al final de septiembre estábamos un 67% por arriba del 2019, incluyendo ahí nuestra marca gamer HyperX.