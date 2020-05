Coronavirus y después: Kingston cuenta cómo afecta sus planes en la Argentina

"Los problemas creados por el aislamiento y parálisis de la economía van aumentando día a día y es hora de enfrentarlos", advirtió Jean Pierre Cecillón

Jean Pierre Cecillón (en la foto), director regional para el área del sur de Sudamérica en Kingston Technology, analiza en la siguiente entrevista de iProfesional los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en el sector de las tecnologías de la información.

-Desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora, ¿cómo impactó esta medida en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Para Kingston, tendríamos que separar la respuesta en dos. Por un lado, el negocio de canal que obviamente se vio afectado por el cierre de actividades comerciales casi que generalizado en la mayoría de los países, en un primer momento.

Después, a mediados de abril pasamos a la etapa de flexibilización donde empezamos a ver países como la Argentina y Colombia permitiendo las entregas a domicilio y el negocio de e-commerce juntarse a países como Chile, Mexico y Uruguay que jamás se cerraron del todo.

El otro lado del negocio de Kingston es el de proveedor de fabricantes y Data Centers en general. Y esta parte del negocio, que ya venía en fuerte expansión en 2020, fue extremamente solicitada cuando los esquemas de "quédate en casa" generalizaron el Home office y el teletrabajo en todo el mundo occidental.

En términos de "medidas", Kingston vino adaptándose a los diferentes protocolos, según el país. Nosotros en la región suspendimos todos los viajes de negocios desde el 13 de marzo, fecha en que varios del equipo regresaron de distintos países.

En California, la empresa mantiene un esquema mínimo de presencia en la sede y la planta, acorde a las reglas locales que consideran la tecnología una industria clave que no debe suspender operaciones.

Lo más fantástico en todo caso, fue la postura de los dueños de la empresa, que nos grabaron mensajes de video, uno por semana, para reforzar el "moral de la tropa" y dar buenas y reconfortantes noticias que son aun mas valiosas para los que tienen menos antigüedad en la empresa.

-¿Cómo cambió el mercado donde opera su empresa en la Argentina desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora?

-De nuevo, diría que tenemos que separar en 2 partes la respuesta. Del 20 de marzo hasta el viernes 10 de abril, tuvimos un cierre total en Argentina. Los mayoristas no despachaban, el comercio estaba cerrado y las operaciones de e-commerce no podían ser blanqueadas, aunque sabemos que varios jugadores pudieron atender clientes con sus inventarios y entregando a domicilio. Fue la etapa más difícil sin dudas.

Aprovechamos para lanzar rápidamente un plan de capacitación a través de Zoom, única actividad posible para no perder el contacto con las cuentas. A contar de 13 de abril, con la autorización de operar vía comercio electrónico oficializada, la actividad regresó.

Por suerte, hace varios años que, entre nuestros principales jugadores de canal, la mayoría tiene una aceitada operación online, y se pudo retomar ritmo inmediatamente. Vemos también que la demanda por memoria RAM y unidades de estado sólido (SSD) sigue firme.

Todos nuestros mayoristas ya tienen órdenes de importación procesadas: la rueda volvió a girar completa, aunque aún nos faltan los grandes locales y centros comerciales.

Apuesta por la actualización de equipos

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generarán la pandemia y las medidas preventivas contra ella en su empresa y en el mercado donde opera en la Argentina?

-De manera inmediata, tuvimos muchas actividades presenciales canceladas, forzando el equipo de marketing a cambiar planes, adaptar nuestras acciones a esta nueva realidad. Lo mismo para el equipo comercial, limitado al contacto por medios electrónicos y las video conferencias, con las suspensiones de los viajes y visitas.

Nuestra revisión de trimestre también se hizo remotamente y nos parece que el 2º trimestre correrá la misma suerte, ya que los viajes parecen ser una de las últimas actividades que retomaran su ritmo de antes en los diversos países.

En cuanto al mercado en Argentina, tenemos la preocupación por una economía que ya venía golpeada y esta suspensión prolongada e absolutamente inesperada sumó una complicación que aun no se puede medir.

Pero también tenemos aspectos positivos para destacar: no hemos sufrido cesación de pagos y tenemos algunos productos que son gran aliados de los responsables de sistema y de los consumidores en general, cuando los presupuestos son afectados: la memoria RAM y los SSD.

Nuestra estrategia de demonstrar las ventajas de actualización de equipos antes que su substitución volverá a tener un espacio privilegiado desde ya y en el mediano plazo.

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental en sus diferentes niveles (Nación, provincias, municipios) ante las consecuencias de la pandemia y el aislamiento en el mercado donde opera su empresa?

Si miramos la realidad regional, podemos decir que la respuesta de los diferentes niveles de Gobierno en Argentina en términos de salud fue excelente. La foto, hasta acá, se ve bien.

Lo que hace compleja la evaluación es que no se trata de un fenómeno terminado y las consecuencias en términos económicos del cierre temprano de la economía aun no han impactado la sociedad con toda su fuerza. Creo que es prematuro tener una opinión formada sobre este fenómeno que nos tocó vivir , ya que los hechos podrán cambiar bastante el balance final.

-En el marco de la pandemia y el aislamiento, ¿qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-No soy un especialista de salud ni de epidemias para apuntar falencias, me parece poco razonable opinar de esto. Lo que sí puedo decir ya que empecé mi aislamiento un día antes de la fecha definida por el gobierno y lo he cumplido a rajatabla, es que el hartazgo por el encierro se hace sentir en la gente. Y estando en una posición favorecida, no puedo medir la angustia de aquellos que dependen del día a día para conseguir sus ingresos.

De manera global, la sociedad argentina respetó los protocolos establecidos, pero no se puede mas seguir extendiendo el aislamiento sin un plano de salida que sea claro y con fechas concretas, que tiene que empezar a ser puesto en practica desde la próxima semana.

Los problemas y riesgos creados por el aislamiento y parálisis de la economía van aumentando día a día y es hora de enfrentarlos, no podemos seguir posponiendo todo lo demás por la pandemia.

Perfiles

Kingston Technology es uno de los principales fabricantes mundiales de productos de memoria. Diseña, fabrica, prueba y distribuye herramientas de memoria DRAM, Flash y Embedded, así como productos periféricos a través de su marca para jugadores HyperX.