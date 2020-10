Tinder lanzará a nivel mundial videochats cara a cara

La función ayudará a cerrar la brecha entre un chat de texto y una cita en vivo. Cuáles son las recomendaciones que la empresa le hizo a sus usuarios

Tinder anunció que lanzará su función de videochat Face to Face para usuarios de todo el mundo. El servicio será útil durante la pandemia, ya que te permitirá chatear con una potencial cita directamente en Tinder sin la necesidad de reunirse en persona o utilizar un servicio de video chat externo como Zoom.

Tal servicio también puede estar plagado de riesgos, como puede imaginarse cualquier persona que haya usado Tinder. Con ese fin, este videochat tiene características que "garantizan el control, dando prioridad a la seguridad de los miembros", dijo el equipo de Confianza y Seguridad de Tinder.

La app lanzó una serie de consejos a sus usuarios para utilizar la nueva función con éxito

Cómo funcionará

Así como solo puedes chatear por mensaje de texto después de un match mutuo, Face to Face solo funcionará si tanto tú como tu posible cita han optado por participar. Por lo tanto, si estás interesado en un Face to Face, simplemente presiona el ícono de video y tu pareja no sabrá que lo has hecho hasta que ellos hagan lo mismo. Si no tiene ganas de hacer un chat de video, puede desactivarlo en cualquier momento.

Ambos usuarios deben aceptar las reglas básicas de Tinder, tener el video encendido y ser claros en el marco. "La conversación es una calle de doble sentido", dice el comunicado de prensa de la marca. "Además, esto te ayuda a asegurarte de que estás poniendo tu mejor cara". Al final de la llamada, la aplicación te pedirá tu opinión y te permitirá enviar un informe en cualquier momento.

La idea de la nueva función es ayudar a las personas a descubrir si son compatibles con la otra persona

Consejos

Tinder también dio algunos consejos generales como comenzar lento con el texto antes de ir al video y ser flexible con los horarios de las videollamadas. También sugirió tener un fondo o accesorios interesantes, como una biblioteca para mostrar tus intereses o un sombrero o una joya inusual. Para ayudarte a calmar los nervios de la primera cita, también recomendó hacer una actividad como un Pictionary o cocinar un plato.

Face to Face debería ser una función útil, ya que cerrará la brecha entre un chat de texto y una cita en vivo; una conversación uno a uno es simplemente una mejor manera de saber si eres compatible con alguien. Solo ten en cuenta que, a pesar de todas las precauciones y consejos, Tinder no podrá evitar ningún acoso que ocurra durante una llamada y dependerá de ti ponerle fin. El servicio ahora está implementado en Estados Unidos, Reino Unido, junto con Brasil, Australia, España, Italia, Francia, Vietnam, Indonesia, Corea, Taiwán, Tailandia, Perú y Chile.