Paso a paso para que descargues videos de Instagram en tu celular

Hay aplicaciones y trucos para guardar recuerdos en Instagram de aquella fiesta o visita a la playa en tu computadora y en tu teléfono móvil.

Existen muchas maneras para descargar videos de Instagram, puede ser desde tu computadora o tu móvil, todo esto depende del navegador que utilices. Para los que se preguntaban si es posible descargar videos de Instagram desde la computadora, la respuesta es afirmativa aunque debés tener en cuenta que no se puede realizar directamente, ya que está bloqueada la opción de descargar imágenes

Para que esto no te pase, lo único que debés hacer es seguir un fácil y sencillo truco para descargar videos de Instagram, observando siempre estas normas de seguridad:

Lo primero que debés hacer es entrar a Instagram, como lo hacés normalmente. Buscar la foto o video que querés descargar y cuando la encontrás debés abrirla y hacer clic derecho sobre ella y elegir la opción de abrir enlace en una nueva pestaña.

Al abrirla te dará un URL básico, al cual le debés añadir lo siguiente: "/media/?size=l" (la letra L debe ser minúscula).

Después de hacer esto te mandará directamente a la foto, la cual podrás descargar como lo harías con otros archivos: clic derecho y elegir la opción de guardar imagen.

Con estos sencillos pasos evitarás el bloqueo de descargas que tiene esta aplicación y podrás descargar videos de Instagram.

La L que agregarás a la URL significa que deseas ver esa imagen en tamaño completo, y una vez que cargue la ventana con la imagen el URL no será de Instagram sino de Facebook, por eso te aparecerá su icono. Así podrás descargar videos de Instagram. Esta es una manera fácil de hacerlo si querés guardar recuerdos en Instagram de aquella fiesta o visita a la playa en tu computadora.

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo.

Descargar videos de Instagram desde el celular

La red social propiedad de Facebook cuenta con millones de fotos y videos que quisieras tener en la galería fotográfica de tu celular, y es común que encuentres muchas aplicaciones para descargar videos de Instagram. Sin

embargo, existen aplicaciones para descargar videos de Instagram que solicitan datos o tienen un costo elevado en privacidad al momento de abrir la aplicación.

En dispositivos IOS: cómo descargar videos de Instagram en un iPhone

Grab for IG es una de las mejores aplicaciones que se encuentran en Aplicación Store de manera gratuita para descargar videos de Instagram. Primero debés entrar a tu cuenta por medio de la aplicación de Grab for IG aquí. Después deberás abrir la aplicación de Instagram y elegir la foto o video que querés descargar.

Dar clic en los tres puntos que están ubicados en la esquina superior derecha de la foto y elegir la opción "Copiar enlace". Al abrir la aplicación de Grab for IG te aparecerá en automático la foto o video seleccionado.

Para finalizar debés dar clic sobre el icono de la flecha que está ubicado en la parte superior derecha y la imagen se descargará automáticamente a tu galería. Así podrás descargar videos de Instagram.

Otra opción para IOS es la siguiente: Entrar a la aplicación de la red social y elegir la foto o video que deseas descargar. Hacer clic en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha.

Seleccionar la opción "Copiar enlace" Dirigirte a http://downloadgram.com/ desde tu navegador. Pegar el enlace y dar clic en descargar imagen (si te aparecen más viñetas solo debés cerrarlas). Una vez hecho eso puedes descargar videos de Instagram.

Descargar videos de Instagram en dispositivos Android

Así como existen aplicaciones para IOS también existen para Android, y con las mismas ventajas para descargar videos de Instagram. InstaSave es una de las aplicaciones para descargar videos de Instagram a tu dispositivo móvil.

Lo único que debés hacer es lo siguiente: Abrir Instagram como lo hacés normalmente. Elegir la foto o video que deseas descargar. Pulsar sobre el icono de los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha de la imagen o video. Seleccionar la opción "copiar URL"

Dirigirte a la aplicación de InstaSave aquí. Al abrirla te darás cuenta de que la imagen ya se encuentra seleccionada. En la parte inferior encontrarás tres iconos, debés dar clic en el icono del centro (compartir en Android) y te aparecerán todas las opciones. En estas opciones están compartir por correo electrónico y por mensajes, o también guardarlo en tu galería fotográfica. Y así podrás descargar videos de Instagram.

Instagram creció desde una simple aplicación de edición de fotos a una inmensa red social.

Captura de pantalla para descargar videos de Instagram

Así como existen aplicaciones que te ayudan a descargar el contenido que deseas, también existe la posibilidad de hacerlo sin ayuda de terceros, ya que tu móvil, tableta o computadora te proporcionan la opción de tomar capturas de pantalla o grabación de pantalla.

Esto es un paso muy sencillo que podés hacer para descargar videos de Instagram, pero depende el dispositivo que tengas. Solo debés fijarte muy bien como tomar una captura de pantalla, o en el caso de que sea un video como grabar la pantalla.

Lo único que debés hacer para descargar videos de Instagram es dirigirte a la aplicación, elegir la foto o video que deseas obtener y capturarlo. Inmediatamente estará en tu galería fotográfica, si no querés que salga la captura completa lo único que debés hacer es recortarla, así podrías tener cualquier recuerdo guardado.

Existen aplicaciones que te permiten descargar la foto de perfil de Instagram tanto de tu propia cuenta, como de otras cuentas externas. Es importante que sepas que no puedes utilizar las descargas de forma incorrecta, ya que al no ser tuyas no cuentas con los derechos. Por lo que no puedes publicarlas como si fueran de tu propiedad.

Descargar videos de Instagram Stories

El flujo de fotos y videos que circulan por Instagram es inabarcable. No solo nos referimos a los influencers, usuarios más o menos esporádicos utilizan esta red social para compartir momentos. No obstante, la limitación que siempre ha presentado la aplicación es que no ofrece la opción de descargar esas fotografías y videos desde la plataforma, por lo que se tienen que usar aplicaciones externas.

Una receta, una forma de vestir que queremos copiar, un lugar… Son muchos los motivos por los queremos descargar videos de Instagram a nuestro dispositivo. Más aún desde el auge de Instagram Stories, función en la que tampoco es posible obtener ese contenido de los perfiles, exceptuando el nuestro propio.

Aplicaciones para descargar videos de Instagram Stories

Story Saver: aplicación para descargar videos de Instagram

Esta aplicación para descargar videos de Instagram utiliza una sencilla interfaz con la que vamos a poder descargar historias de los perfiles que seguimos por esta red social.

Cuando abrimos la aplicación, accedemos directamente a una lista de estos contactos, concretamente los que han publicado alguna historia de forma reciente. Al pulsar sobre ella, nos aparece un menú contextual con distintas opciones, entre las que está "Guardar", alojándose directamente en el almacenamiento del dispositivo. Se descargá desde aquí.

Story Saver for Instagram – Story Downloader para descargar videos de Instagram

Esta aplicación nos puede servir para descargar tanto historias, publicaciones como incluso contenido de IGTV. Para lo primero, ofrece una visualización completa de las historias de cada perfil. Si accedemos a uno en concreto, muestra todas las historias que ha publicado dicho perfil en las últimas 24 horas, en un formato de mosaico.

Además, permite la descarga múltiple de todo este contenido. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

App para descargar videos de Instagram Story Saver – Descarga fotos y videos

A esta aplicación se le añade la descarga local en el almacenamiento del terminal, un guardado rápido para coleccionar esas historias que nos han llamado tanto la atención y que queremos tener en posesión.

Si en ese momento no podemos descargarla, su interfaz ofrece un historial de guardado rápido con todas las historias que hemos coleccionado, pero cuando caduquen desaparecerán. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Repost historias de Instagram – Guardar foto vídeo: app para descargar videos de Instagram

Su diseño recuerda al de las primeras versiones de Instagram, con ese toque azulado en la barra superior de la interfaz. De igual manera, podemos descargar fotos y videos de las historias de cualquier perfil, así como repostear para que aparezca también el nick de ese usuario.

Además, nos ofrece funciones como ver las historias ajenas de forma anónima, aunque a estas alturas de la película poco nos debería de importar este asunto. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Existen diferentes herramientas para descargar videos de Instagram.

Aplicaciones para descargar videos de Instagram desde las publicaciones

Las historias ocupan gran parte de la funcionalidad de esta red social, pero que nadie se olvide de las publicaciones, un elemento precedente a las Stories.

Se suelen realizar capturas de pantalla o grabaciones para tener en el "smartphone" esa foto o video mucho más a mano, aunque luego el trabajo se alarga porque hay que recortar o modificar partes de la captura.

FastSave for Instagram

Una de las aplicaciones más completas y utilizadas por la comunidad de la Play Store para aplicación para descargar videos de Instagram. Instalamos la aplicación, ingresamos a nuestra cuenta de Instagram y activamos el botón "Servicio FastSave".

A través de esta opción, podemos aplicación para descargar videos de Instagram desde la red social copiando únicamente su URL, ubicado en los tres puntos verticales.

En la aplicación de FastSave, se añadirán de forma automática tantas publicaciones como enlaces vayamos copiando. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Descargar Vídeos de Instagram

En lugar de copiar el enlace, lo que vamos a hacer es compartir la publicación hacia esta aplicación, donde se completará la descarga del contenido. Desde ahí, podemos republicar la publicación, volver a subirla añadiendo nuestros "hashtags" o compartirlo hacia otra aplicación. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Descargador de fotos y videos para Instagram

Cuenta con el mismo funcionamiento de la aplicación anterior, de forma que vamos a descargar cualquier publicación compartiendo el contenido hacia su interfaz, donde se puede gestionar todo lo referente a la susodicha foto o video.

No obstante, también se puede optar por copiar el enlace, ya que la aplicación posee una barra de búsqueda integrada. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Super Save – Foto y Video: app para descargar videos de Instagram

Copiamos el enlace de la publicación, añadiéndose de forma automática a la aplicación. Hemos de decir que no se descarga el contenido justo al instante, sino que debemos acceder para bajarlo manualmente, ya que simplemente se guarda en un historial rápido.

Además, cuenta con una herramienta independiente con la que se pueden copiar tags y textos de las publicaciones. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

InSaver - Descargar videos y fotos de Instagram

Esta aplicación para para descargar videos de Instagram cuenta con la función de que se puede descargar una publicación de un perfil que tenga la cuenta privada, sin ningún tipo de problema. Con un solo clic, se alojará cualquier contenido en el almacenamiento interno del terminal, con un apartado específico que muestra todo el historial de descargas.

En cuanto a los archivos, estos se almacenan en formato MP4, un formato muy conocido. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Video Downloader para Instagram

La última en discordia presenta todas las credenciales que sus competidoras. Portapapeles automático en la copia de enlaces de una publicación, reproducción integrada en la aplicación si se trata de un video, posee una herramienta llamada Hurricane Engine para acelerar las descargas, con una calidad de imagen bastante satisfactoria.

Además, videos de IGTV también pueden ser descargados. Esta aplicación para descargar videos de Instagram se instala desde aquí.

Cómo saber quién visita tu perfil en Instagram

Instagram no revela quién visita tu perfil. Sin embargo, existen algunos trucos con los que podrás deducir quién revisa tu perfil de forma habitual. Atención: todos los programas, aplicaciones y webs que prometen revelar a las personas que miran tus fotos, en realidad lo único que hacen es acceder a tus datos personales. Incluso, muchas pueden instalar algún tipo de virus o malware en tu teléfono o PC.

En el caso de haber instalado una de estas aplicaciones, recomendamos que te asegures de desinstalarla y eliminarla por completo de tu teléfono, además de borrar todos los datos y carpetas que haya podido crear en el celular.

La primera pista para saber las personas que miran habitualmente tu perfil se encuentra entre los usuarios que ingresan a tus historias. Cuando compartes una foto, un video o una publicación, durante 24 horas se compartirá con el resto del mundo, tiempo suficiente como para hacer recuento de esos usuarios fieles que no se pierden ni una en cuanto a las actualizaciones de tu vida se refiere.

Si además de ver tus historias, reaccionan a estas, participan en tus encuestas e incluso te mencionan en sus propias historias, estos usuarios sin duda consultan casi cada día tu perfil.

Otro comportamiento delator es la interacción con tus publicaciones. Por ejemplo, esos "Me gusta" fugaces que aparecen en fotografías de 2012 vienen a demostrar que esa persona ha realizado una revisión fotobiográfica de tu perfil.

Puede ocurrir que la persona, al ser consciente de que se le ha resbalado un "Me gusta" en una foto tuya antigua, recule y quite el corazón. Entonces Instagram no indicará la notificación correspondiente en el menú que aparece pulsando el corazón que se encuentra en la zona inferior de la aplicación. Pero si estuviste atento o justo usabas el móvil en el momento en el que se escapó ese "Me gusta", habrás sido testigo del descuido.

También otra táctica para llamar la atención es la de dar "Me gusta" de forma compulsiva a varias fotografías para que cuando revises las notificaciones, veas de forma repetida su perfil. También en el cambio de la tipografía.

Si en vez de un perfil particular tienes una cuenta de empresa, en cada fotografía del perfil podrás ver unas estadísticas sobre la interacción de tu publicación como el número de "Me gusta", de comentarios, de veces compartida y guardada, visitas al perfil y el alcance.

Toda esta información es numérica, no revela ni los perfiles que visitaron el perfil ni los que guardaron la fotografía ni los que la vieron accediendo, por ejemplo, a través de los "hashtag". Las únicas interacciones a las que podrás poner nombre y cara son las de los 'me gusta' y las de los comentarios.