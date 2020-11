Disney + llegó a la Argentina: ¿qué podés ver hoy?

Está disponible en dispositivos móviles, televisores conectados a Internet, reproductores multimedia y consolas de videojuegos.

La Argentina sumó el martes una nueva plataforma de "streaming": se trata de Disney +, que tiene contenido exclusivo y permanente de Disney, Pixar, Marvel , Star Wars y National Geographic y se puede ver a través de una suscripción de 385 pesos por mes o de 3.850 por año. Además, hay una prueba gratis por siete días.

Disney + está disponible en dispositivos móviles, televisores conectados a Internet, reproductores multimedia y consolas de videojuegos. Se puede usar hasta en cuatro dispositivos en forma simultánea. Además, se pueden descargar contenidos para ver desconectado en hasta 10 aparatos diferentes.

La plataforma está integrada en Flow, gracias a un acceso directo que redirige a la aplicación de Disney. Los clientes que ya tienen Flow o Personal que se suscriban tendrán tres meses bonificados, y los 385 pesos mensuales a partir del cuarto mes se pagarán a través de la misma factura del cable.

En cuanto al contenido, hay 500 películas de Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Animation Studios. Está la saga completa de Star Wars y más de 7.000 episodios de series emblemáticas de Disney, Marvel y National Geographic, incluidas sus producciones locales.

Detalles del acuerdo de Disney con Flow

Si bien la bajada en la Argentina será de la mano de la plataforma del Grupo Telecom, también anunció su disponibilidad de manera independiente (o stand alone en la jerga de las telecomunicaciones y el entretenimiento).

Esta propuesta está orientada a aquellos que no tienen el servicio de Flow. Mientras que quienes son clientes de la plataforma o están pensando en serlo contarán con la chance de verlo de manera gratuita durante los primeros tres meses.

Hoy, Flow cuenta con 1,5 millón de clientes que tienen contratado el servicio, aunque son 5 millones los dispositivos conectados a la plataforma de contenidos. Esto se debe a que, por cada cliente que paga, se habilita una determinada cantidad de dispositivos –TV smart, computadora, tablet, celular- a ser también conectados.

Para tener Disney+ en Flow habrá que contratar el servicio que será bonificado por tres meses

"Los clientes de Flow en la Argentina podrán disfrutar de todos los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más integrados en su experiencia on demand y con tres meses sin cargo. Esta alianza con Disney+ presenta un paso más en el camino de consolidar a Flow como la plataforma de integración de contenido de entretenimiento más importante de la región, para seguir brindándoles a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario y la más destacada oferta de contenidos en multiples pantallas", destacó Gonzalo Hita, COO de Telecom, a través de un comunicado.

Más opciones

Sumar a un nuevo proveedor de contenidos a la plataforma es todo un desafío para los agregadores como Flow. La plataforma ya tiene incorporados a Netflix y a Youtube (tanto la versión gratuita como la premium) además de la app de 100 Radios. Ahora sumará Disney+ y entre sus planes también está incorporar a Amazon Prime Video, ya disponible en competidores como Telefónica o Telecentro.

Integrar a Disney+ es una manera de ofrecer un contenido diferencial a la propuesta que, desde la comunicación, se propone como algo para ser consumido en familia y no de manera segmentada, tal como viene sucediendo y quedó más evidenciado este año con la pandemia.

¿La contratarán aquellos que ya tengan Netflix y el pack fútbol, por ejemplo? ¿Hay espacio para sumar un proveedor de contenidos más? ¿O va a ser un camino obligado para aquellas familias con chicos que ven un verano más cerca del entretenimiento vía pantalla que de una pileta?

Disney+ es una de las plataformas de contenidos que más creció durante la pandemia del covid-19. En 11 meses de operaciones – sí, todavía no cumplió un año- la compañía ya sumó más de 60 millones de usuarios a su servicio de streaming.

Recientemente reestructurada tras crear la división de Distribución de Medios y Entretenimiento, la empresa tomó la decisión de estrenar parte de sus producciones por la plataforma de streaming en lugar de hacerlo por las clásicas salas de cine, hoy todavía vedadas en decenas de países del mundo por la pandemia.

Fue el caso de Mulán que se estrenó en septiembre pasado en los Estados Unidos a través del servicio de streaming, aunque a cambio de pagar un extra, de u$s30 en los países donde ya está disponible el servicio.

Esa película se estrenará vía streaming en América latina el próximo 4 de diciembre, dos semanas después de su llegada oficial, como una forma de ir mostrando cómo será el servicio que incluirá las producciones de sus marcas. Y a esto se sumará parte de un catálogo creada con exclusividad para el servicio de streaming.

La llegada a la Argentina se concreta en simultáneo en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. En cada uno de los países lo hace de la mano de un proveedor local, además de ofrecerlo de manera independiente.

En un comunicado de principios de octubre, la compañía anticipó que "a partir de su lanzamiento en la región Disney+ será la única plataforma de streaming donde se entrenarán y encontrarán todos los contenidos exclusivos y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic con acceso ilimitado y perpetuo para sus suscriptores", contenidos que no estarán disponibles en ninguna otra plataforma de streaming.

Sin embargo, también aclaró que los canales lineales infantiles de televisión paga, como Disney Channel, Disney XD y Disney Junior, continuarán teniendo presencia en la región.

Los números del entretenimiento

En 2019 Disney+ tuvo ingresos por más de u$s70.000 millones. De ese total, el 37% provino de los parques temáticos, experiencias y productos, mientras que otro 35% fue aportado por su red de medios. Si bien la pandemia pegó de lleno en el corazón de ese negocio, todavía vienen de ahí sus principales ingresos. El futuro (y el presente, sin dudas) va de la mano del streaming, según entiende la compañía y también sus accionistas, y es la razón por la que la compañía celebrará su primer año de vida habiendo puesto sus fichas en los cinco continentes.

El desafío de este desembarco oficial no es sólo para Flow que, de este modo, ofrecerá un contenido diferencial a sus clientes a los que, a su vez, buscará persuadir para que contraten a la nueva señal en streaming. También lo será para los otros proveedores de contenidos que, a medida que se amplían las propuestas, tendrán que competir para retener a sus suscriptores a fin de que no los remplacen por otros. No porque sus propuestas sean atractivas sino porque está claro que el bolsillo argentino no se puede estirar al infinito y la competencia es cada vez por una billetera más pequeña.

"Todo pasa por el bolsillo del consumidor. Los prestadores lucharán por los u$s25 o u$s30 que se invierten en América latina en estos servicios", destacó Horacio Gennari, fundador de BB Vision, una consultora regional especializada en el mercado del entretenimiento.

Y esto comenzará a verse en una semana, con el servicio ya lanzado oficialmente y la disposición de los usuarios a sumar un nuevo proveedor de contenidos a su presupuesto mensual, o no.