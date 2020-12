Llega la Playstation 5 a la Argentina y estos son los juegos que tendrás a tu disposición

Ya hay un buen número de juegos de Playstation 5 confirmados, y muchos de ellos coinciden con esparcimientos disponibles de Xbox Series X

Con el anuncio de PS5 y su inminente lanzamiento en la Argentina, es momento de preguntarse a qué jugaremos en la Playstation 5. Ya hay un buen número de juegos de Playstation 5 confirmados hasta hoy, muchos de ellos coinciden con juegos disponibles de Xbox Series X- y se hace así una idea del catálogo inicial.

Toda la información que necesitás sobre las especificaciones técnicas incluyendo la CPU y la GPU, el diseño de la consola y su tamaño, el nuevo mando DualSense

Juegos exclusivos y first-party de Playstation 5 confirmados

Estos son los juegos first-party (creados por los estudios internos de Sony) y los juegos exclusivos que solo se podrán jugar en Playstation 5:

Nuevo God of War

La próxima entrega de la serie God of War, aún sin nombre oficial, saldrá en 2021 y a juzgar por el video asumimos que presenciaremos el Ragnarok durante la partida en la Playstation 5.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

El próximo capítulo en los Spider-Man de Insomniac se centra en Miles Morales y ya salió junto a una versión de PS4, además de la Playstation 5.

Demon's Souls

Un remake de la aventura de From Software de PS3 que surge como colaboración entre Bluepoint y Japan Studio. Es exclusivo de Playstation 5 y ya está disponible.

Horizon Forbidden West

Ambientado en una América en un futuro muy lejano, Guerrilla vuelve al universo de Horizon: Zero Dawn en esta secuela para PS4 y Playstation 5.

Gran Turismo 7

La nueva entrega numerada de la saga de Polyphony Digital reintroduce el modo GT Simulation y tiene soporte para feedback háptico y audio 3D. Aún no tiene fecha de lanzamiento para Playstation 5.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Desarrollado por Insomniac Games. El próximo Ratchet and Clank hará uso del DualSense para un feedback mejorado en la Playstation 5.

Returnal

Un nuevo juego de acción de Housemarque (Resogun) para Playstation 5.

Sackboy: A Big Adventure

Desarrollado por Sumo Digital (LittleBigPlanet 3), este juego será una plataforma 3D con un esquema de control muy expresivo e inmersivo que se podrá jugar en solitario o con amigos. Se lanzó junto a la consola y llegó también a PS4.

Astro's Playroom

Vendrá precargado en Playstation 5, e introducirá a los jugadores en las capacidades del mando DualSense conforme guían a Astro Bot a través de cuatro mundos basados en los componentes de la consola Playstation 5.

Destruction AllStars

Desarrollado por Lucid y XDEV, este juego de acción mezcla combate a pie y sobre vehículos en una enorme arena. Es uno de los juegos del catálogo de lanzamiento de la Playstation 5.

Juegos third party exclusivos de Playstation 5 confirmados

Final Fantasy XVI

El próximo Final Fantasy será un "exclusivo de consola" en Playstation 5, según anunciaron sus desarrolladores.

Project Athia

Desarrollado por Luminous Productions (Final Fantasy XV) dentro de Square Enix, es un nuevo juego de acción que llegará a PC y Playstation 5.

Deathloop

Anunciado en la conferencia de Bethesda del E3 2019, este juego de Arkane Lyon enfrenta a dos asesinos atrapados en un loop temporal. Saldrá en PC y Playstation 5 como exclusiva de consola temporal en 2021.

Ghostwire: Tokyo

Develado en el E3 de 2019 durante su conferencia de prensa, el evento de Playstation el 5 de junio, que debió ser virtual por causa de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social globales mostró el primer gameplay del juego de Tango Gameworks, el estudio de Shinji Mikami. Saldrá en PC y como exclusivo de consola en Playstation 5 en 2021.

Godfall

Un juego de rol fantástico en tercera persona centrado en el looteo y el combate cuerpo a cuerpo. Desarrollado por Counterplay y publicado por Gearbox, salió el 12 de noviembre en PC y Playstation 5.

Juegos third party de Playstation 5 confirmados

Esta lista incluye el resto de los juegos confirmados para Playstation 5. Estos juegos se lanzarán en múltiples plataformas y algunos de ellos serán intergeneracionales.

Hogwarts Legacy

Este juego se lanzará en 2021 y te llevará de aventuras por el Mundo Mágico de Harry Potter en una aventura situada a finales de los años 1800 en Hogwarts.

Devil May Cry 5: Special Edition

Ya se puede comprar esta versión mejorada del juego en Playstation 5.

Five Nights at Freddy's: Security Breach

La próxima entrega de la franquicia Five Nights At Freddy's estará disponible en Playstation 5 pero no tiene fecha de salida.

Immortals Fenyx Rising

Anteriormente conocido como Gods and Monsters, este juego de acción de mundo abierto de Ubisoft llegará a PC y todas las consolas en diciembre.

Riders Republic

Esta nueva franquicia de Ubisoft incluye diversos deportes extremos como snow o paracaidismo. Llegará a PC y consolas de las dos generaciones.

RIDE 4

La próxima entrega del juego de dos ruedas tendrá versiones next-gen el 21 de enero de 2021 tras su lanzamiento en PC y consolas realizado el 8 de octubre de 2020.

Graven

El sucesor espiritual de Hexen 2 será desarrollado por Slipgate Ironworks y llegará a PC, PS4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y Switch en 2021.

Poker Club

Como su propio nombre indica, un juego de póker que se lanzará Playstation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC y Switch antes de fin de año.

Vigor

Un shooter F2P que ya está disponible en Xbox y llegará a más plataformas antes de fin de año.

White Shadows

Este juego multiplataforma en blanco y negro llegará a PC, Playstation 5 y Xbox Series X en 2021.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

La próxima entrega de la franquicia LEGO se lanzará en el otoño austral de 2021 para PC y consolas de ambas generaciones.

Little Nightmares 2

La secuela del juego de terror de Tarsier Studios se lanzará en Playstation 5 y Xbox Series X en 2021.

Dragon Age 4

No esperamos la nueva entrega de la saga Dragon Age hasta al menos 2022, pero sabemos que llegará a consolas de nueva generación.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Se lanzará antes de fin de año en PC y consolas de ambas generaciones.

Unknown 9: Awakening

Esta nueva IP de Reflector Studios está protagonizada por una joven india con poderes sobrenaturales.

Call of Duty: Black Ops Cold War

La última entrega de la saga Call of Duty saldrá en Playstation 5 y Xbox Series X, pero las actualizaciones no serán gratuitas.

Puyo Puyo Tetris 2

La secuela del juego de puzles llegará a consolas de nueva generación antes de que acabe 2020.

Gotham Knights

Esta nueva historia de Batman, que se puede jugar solo o con otro jugador en cooperativo, explora una Gotham en la que Batman ha muerto y Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin tienen que salir a defender la ciudad. Saldrá en PC, PS4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X en 2021.

Suicide Squad: Kill the Justice League

La continuación del universo Arkham de Rocksteady, ambientado en una Metropolis de mundo abierto que se puede explorar en solitario o con hasta otros tres jugadores. Saldrá en PC, Playstation 5 y Xbox Series X en 2022.

Braid: Anniversary Edition

Una versión remasterizada del clásico de Xbox 360 que incluirá nuevos gráficos y comentarios de los desarrolladores. Saldrá en 2021 para PC, PS4, Playstation 5, Switch, Xbox One y Xbox Series X.

TemTem

El juego de captura de criaturas multijugador está en acceso temprano en PC y llegará en 2021 a Playstation 5, Switch y Xbox Series X.

Hood: Outlaws and Legends

Este multijugador PvPvE de Sumo Newcastle, desarrolladores de EVE Valkyrie, saldrá en 2021 para PC, PS4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X.

The Pedestrian

Un juego de puzles y plataformas 2.5D que te permite explorar el mundo dentro de una serie de carteles, saldrá en PS4 y Playstation 5.

Guilty Gear Strive

La nueva entrega del juego de lucha de Arc System Works saldrá en PC, PS4 y Playstation 5 a principios de 2021.

Proyecto AAA de People Can Fly AAA

People Can Fly, creadores de Bulletstorm, han anunciado una aventura para consolas de nueva generación. Teniendo en cuenta que tienen que aumentar el tamaño de sus estudios, es probable que el lanzamiento tarde bastante en producirse.

Earthlock 2

La secuela de la aventura de Snowcastle Games inspirada en los JRPG de los 90 nos lleva a Umbra, un planeta con una mitad en oscuridad y otra con luz del sol. Saldrá en PC, PS4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X.

Balan Wonderworld

Un multiplataforma del creador de Sonic (Yuji Naka) y el estudio Balan Company de Square Enix que saldrá en PC, PS4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X en primavera de 2021.

Yakuza - Like a Dragon

Llegará a Playstation 5 tras su paso por PC, PS4, Xbox One y Xbox Series X.

Overcooked: All You Can Eat

Un recopilatorio con los dos primeros Overcooked y todos los DLC que llegará a consolas next-gen con cross-play y 4K/60fps.

PES

El PES de 2021 está siendo desarrollado para Playstation 5 y Xbox Series X, cambiando de motor al Unreal Engine. Saldrá durante la segunda mitad del próximo año.

Far Cry 6

Llegará a PC y consolas de ambas generaciones el 18 de febrero de 2021. Este nuevo título de mundo abierto cuenta con la actuación de Giancarlo Esposito (Breaking Bad) como Anton Castillo, un dictador que maneja con puño de hierro la ambientación tropical en la que jugaremos.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

El nuevo juego de Cyanide nos pone en la piel de un hombre lobo exiliado que debe volver a su tierra para defenderla de una multinacional que está contaminando la zona.

¿Cuándo llegará la Playstation 5 a la Argentina?

La consola PlayStation 5 de Sony estará disponible en la Argentina desde el 5 de diciembre. Así lo confirmó el sitio oficial, que puso esa fecha para su lanzamiento local.

La PlayStation 5 tendrá un precio local de 75.999 pesos para la edición Digital, que no cuenta con una lectora de discos ópticos, mientras que el modelo que sí la incluye tendrá un precio de 99.999 pesos.

La PlayStation 5 estuvo en preventa en la Argentina. Se pudo pagar en 12 cuotas sin interés en Sony, Musimundo, Frávega, Garbarino, Jumbo, Cetrogar y Compumundo. Las 12 cuotas sin interés fueron con el banco BBVA. En media hora se agotó el stock.

La consola PlayStation 5 saldrá a la venta el 12 de noviembre en los Estados Unidos, y el 19 de noviembre en otros países, por un precio que va de 399 a 499 dólares (el modelo más caro es el que tiene la lectora Blu-ray). Sony informó que ofrecerá en preventa los nuevos mandos DualSense a 9.399 pesos.

Las dos versiones de PlayStation 5 son idénticas en su configuración, más allá de la lectora de discos: tienen el mismo procesador, almacenamiento y capacidad gráfica. Las Xbox, en cambio, son diferentes: el modelo más económico no tiene lectora Blu-ray, y el almacenamiento es menor, y ofrecen gráficos más limitados, aunque ambas plataformas apuestan a ofrecer contenido 4K de máxima calidad.

La PlayStation 5 vendrá en diferentes tamaños.

Por paradójico que pueda parecer, para Sony vender consolas no es un negocio en sí mismo. Los márgenes de beneficios de vender una consola PlayStation 5, en especial durante el año de lanzamiento, son prácticamente nulos para Sony. Sin embargo, es un negocio rentable.

Para Sony, la venta de consolas como la PlayStation 5 y la Playstation 4 es la puerta de entrada de millones de personas a un hábito de consumo que les supone una serie de gastos fijos (suscripciones como PlayStation Plus) y gastos recurrentes (compra de periféricos y juegos en formato físico o virtual) de los que obtendrán beneficios durante los años que dure la vida últil de la consola, que oscila entre los 6 y 7 años.