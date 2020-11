Uber, Cabify Beat o DiDi: ¿qué app te conviene para moverte en la ciudad?

A dos semanas del lanzamiento de DiDi en Buenos Aires una comparativa sobre distintos recorridos arrojó los precios que ofrecen las cuatro plataformas

A dos semanas del lanzamiento de DiDi en la Argentina ¿cómo se presentaron los precios de sus viajes en relación a la competencia de Uber, Beat y Cabify? En una primera impresión se puede asegurar que generó movimiento en el tablero. Y basta con tener las cuatro aplicaciones en el celular para darse cuenta cómo se comportó cada una de las compañías en un escenario de mayor competencia.

iProfesional hizo un ejercicio en base a tres recorridos tomados al azar en distintos horarios del día para saber cuánto costaba ese mismo viaje en las cuatro plataformas de movilidad. Y la primera conclusión es que no es posible asegurar que una sea, de manera definitiva, más barata o más cara que otras. Porque, justamente, el juego de la tarifa dinámica, la demanda en determinadas zonas y horarios e, inclusive, la disponibilidad de conductores en esas áreas es lo que hace la diferencia.

Sí se puede afirmar que DiDi generó un cimbronazo en el mercado. Un punto que siempre resulta favorable a los usuarios que, así, en la comparación pueden elegir la alternativa que mejor les convenga en cada oportunidad.

Tal como afirmamos en artículos anteriores, el desembarco de DiDi hizo reaccionar a la competencia. En los primeros días de operación, fue Beat la plataforma más agresiva para ofrecer descuentos a los usuarios. La movida era coincidente con el primer viaje gratuito que ofrecía DiDi en tramos de hasta $300 y las rebajas de hasta 50% que la empresa de origen chino brindaba a los usuarios que comenzaban a usar la plataforma.

Con perfil bajo y sin hacer demasiado aspaviento, Uber parece haberse mantenido en una estrategia conveniente para los usuarios. Sus viajes no resultaron, en la comparación de iProfesional, los más baratos. Pero la diferencia de precio no era tan amplia. Claro que no es lo mismo esa pequeña diferencia de precio en un viaje ocasional que si hay que utilizar estas plataformas todos los días o varios días a la semana.

La novedad de Uber es que, justo este lunes, comenzó a ofrecer de manera comercial el servicio Uber Taxi - había anunciado la incorporación de este segmento en agosto pasado- y como parte de la acción para atraer usuarios a esta modalidad está brindando 30% de descuento a quienes realicen el primer viaje.

En tránsito por la Ciudad

Los tres recorridos elegidos por iProfesional fueron: desde Costa Rica y Fitz Roy, Palermo, hasta Parque Rivadavia, en Caballito; el segundo tramo a cubrir fue desde el Obelisco hasta el cruce de las avenidas Larrazábal y Juan Bautista Alberdi, en Mataderos; y un tercer tramo entre Parque Chacabuco y Avenida del Libertador al 7.500, en Núñez.

De Costa Rica y Fitz Roy a Parque Rivadavia

Beat resultó ser la alternativa más barata. DiDi estuvo muy cerca, y Uber unos pesos por encima pero todos ofrecieron precios por debajo de los $200 para cubrir ese tramo. El que se fue de rango en esta oportunidad fue Cabify, cuyo valor ofrecido en ese momento, fue prácticamente el doble.

En el tramo entre Palermo y Caballito la opción más económica fue la de Beat

Desde el Obelisco hasta Avenida Larrazábal y Avenida Juan Bautista Alberdi

Aquí Uber fue la plataforma que ofreció el valor del viaje más económico. DiDi estuvo muy cerquita y en tercer lugar se ubicó Cabify. Curiosamente en este viaje fue la griega Beat la que brindó la tarifa más cara, y muy alejada del resto.

Entre el Obelisco y Mataderos Uber se quedó con la mejor propuesta

Desde Parque Chacabuco hasta Avenida Libertador al 7.500

El desafío de este tramo era ¿ofrecer un viaje tomando las autopistas 25 de mayo y General Paz o ir por adentro de la ciudad? La ventaja para el usuario es que, al poder ver la propuesta de viaje, advertirá por qué se ofrece un precio u otro y cuánto demorará en llegar a destino.

En este caso resultó Cabify la alternativa más conveniente, seguido por Beat. DiDi quedó tercero y lejos en esta tercera alternativa en cuanto a precio quedó Uber.

¿Por adentro o por la General Paz? Para unir Parque Chacabuco y Núñez, Cabify fue el más económico

Gracias a la competencia

Como se dijo más arriba y vale insistir: la competencia se está ejecutando todo el tiempo y no se puede precisar si una es más barata que la otra. A la hora de tomar un viaje u otro, que el usuario vuelva a usar una empresa u otra también dependerá de cómo fue su experiencia, desde el trato con el conductor hasta el auto y, en tiempos de pandemia, la limpieza y las medidas de prevención que se toman en cada unidad. Los tiempos de espera resultan ser otro factor que suele tener peso, aunque también puede estar sujeto a la necesidad puntual de los usuarios.

Por el momento, la mayor competencia se da en el AMBA, es decir, provincia y ciudad de Buenos Aires. Las cuatro plataformas concentran allí su actividad y es coincidente entre los referentes de cada una de ellas asegurar que esta área es tan grande que hay lugar para que todos puedan operar. De ahí que una de las principales necesidades que tengan sea la disponibilidad de conductores que logre satisfacer la demanda de los usuarios.

Por esa razón, DiDi garantizó a los primeros conductores que se subieron a la plataforma una base de $40.000 de ingresos durante la primera semana de lanzamiento. Y que las comisiones que les cobraron fueron de 15% para el servicio Express, por debajo de un promedio de 20 a 25% del resto de las compañías, mientras que durante tres meses es de 0% para los taxistas que se subieron a DiDi taxi.

Y en tiempos de pandemia, donde los comportamientos sociales están dando origen a nuevas modalidades de consumo, la movilidad es uno de los sectores donde se esperan grandes transformaciones. Sin dejar de lado, claro está, que al inicio de las restricciones sanitarias fueron estas empresas las que debieron reconvertir rápidamente su negocio a partir de nuevos servicios dado que la movilidad se redujo al 90%. Era reinventarse o morir. Una decisión que terminará siendo una unidad de negocios adicional, más allá de la pandemia.

"Las plataformas de movilidad tienen que ocupar un lugar destacado en la pirámide de la movilidad en las ciudades. Tan solo un auto de movilidad compartida puede reemplazar entre 9 y 11 vehículos privados individuales. Esto impacta directamente en la movilidad, pero también en el urbanismo en sí mismo; ya que cuantos menos autos hay en la calle, menos espacios de estacionamiento se requieren" sostuvo Florencia Rodríguez Touron, especialista en movilidad urbana, en el marco del webinar de movilidad que Beat, la plataforma perteneciente al Grupo FREENOW, alianza entre BMW y Daimler, realizó para celebrar su primer año de operaciones en el país, coincidente con el lanzamiento de DiDi.