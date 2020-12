Coches para alquilar 40% más baratos: así funciona el "Airbnb de los autos"

La movilidad ciudadana se replantea en plena pandemia, aún cuando era un fenómeno con antecedentes previos. Esta plataforma se adapta a la nueva normalidad

La movilidad y el teletrabajo o mayor concentración de trabajo remoto son dos de las consecuencias que está dejando esta pandemia como nuevos comportamientos sociales. Que las personas se muevan en bicicleta o mediante apps de movilidad como mejor opción frente al transporte público son dos ejemplos de ello, aunque en las últimas semanas comenzó a tomar fuerza el alquiler de autos particulares que se ofrecen mediante plataformas a precios entre 35% y 40% más económicos que en las rentadoras tradicionales.

La plataforma Cocoche, que se autodenomina como un "Airbnb de los autos", recibió en el inicio de las restricciones por el covid-19 el impacto de la menor movilidad ciudadana. Sin embargo, en las últimas semanas y como consecuencia de la puesta en marcha del DISPO, advirtió que crece el número de interesados en sumar autos para alquilar como también usuarios que prefieren esta alternativa para moverse, tanto en los días hábiles, laborales, como durante los fines de semana.

Se trata de una opción que genera beneficios a las dos puntas: a los que tienen el auto parado les permite generar ingresos adicionales. A los que necesitan movilizarse, acceder a un auto con las medidas de seguridad necesarias a precios más económicos.

"A partir del último mes se retomó más la actividad. Lo adjudicamos a que ante la falta de alternativas al vehículo particular, al no uso del transporte público y a que la gente en el verano va a viajar más por la Argentina. Y la proyección es de crecimiento respecto al último trimestre del año anterior. Ya tenemos las opciones de diciembre y mitad de enero ocupadas, que es coincidente con las vacaciones", dijo a iProfesional, Luciano Bernal, CTO de Cocoche, una plataforma de alquiler de autos particulares.

Los dueños de vehículos pueden alquilarlos el tiempo que quieran y generar ingresos adicionales

Sostuvo que en el último mes la mayor demanda de vehículos de la plataforma fue por la necesidad de moverse alrededor de la ciudad, con dos comportamientos muy marcados: los fines de semana para ir a una quinta o visitar a familiares, y durante la semana para ir a trabajar.

¿Cómo funciona Cocoche?

Para los dueños de vehículos que quieren subirlo a la plataforma y generar ingresos adicionales tienen que registrarse, completar un formulario en el que se incluye la cédula verde y, así, entra en el catálogo de autos disponibles, que hoy está conformado por unas 150 unidades activas.

En ese espacio también se define qué días es posible alquilar el auto y el valor. Por ejemplo, un Onix 2019 cuesta $2.400 por día, y un Sonic 2015, $1950. Además de ver las características de cada vehículo, al momento de alquilar se otorga un seguro de RUS contra todo riesgo mientras dure el alquiler.

"El valor del alquiler lo pone el dueño pero esto funciona de un modo parecido a Mercado Libre en el sentido de que el precio se va armando en función del promedio del mercado. Y notamos buenos precios, entre 35% y 40% más baratos que en las rentadoras tradicionales", aseguró Bernal.

Parte de ese mejor precio se debe a que los fundadores de Cocoche no son los dueños de los autos y, por esa razón, no cargan con el costo que supone tenerlos a resguardo en un lugar mientras están inactivos. En este caso, son los propietarios los que tienen a su cargo el mantenimiento.

La próxima temporada turística tendrá el sello nacional y la propuesta de Cocoche apuntará a satisfacer la movilidad interna

Por cada alquiler, que se cierra en la plataforma, la empresa se queda con un 25% mediante la que se cubre la póliza. Quien alquila debe dejar los datos de la tarjeta de crédito para cubrir pequeños gastos a afrontar por el uso, como el pago de una infracción cometida durante el alquiler o la limpieza de un asiento que se manchó.

El auto se devuelve en las mismas condiciones en que se recibió, incluido el combustible, sea con el tanque lleno, a la mitad o con la reserva.

Generar ingresos adicionales

Quienes ponen sus autos en alquiler lo hacen motivados por distintas razones.

Están quienes tienen más de un auto y que acostumbraban a rentarle uno de ellos a un vecino, o a la remisería del barrio, y ahora con la plataforma tienen la posibilidad de hacer lo mismo con un encuadre más formal y legal; están aquellos que sólo tienen el vehículo familiar y lo rentan cuando no lo usan, y así cubren gastos u obtienen dineros extras; y también aquellos que compran un auto para generar ingresos directamente para la familia a través de la plataforma. Una versión aggiornada de la primera o, inclusive, de la clásica inversión en una licencia de taxi.

"Tenemos un caso de una familia en Bariloche que compró un auto para ponerlo en Cocoche. Más de la mitad del ingreso de esa familia viene por el alquiler de ese vehículo", comentó el CTO de la empresa.

Como la movilidad será uno de los temas que continuará presentando transformaciones y será uno de los cambios más fuertes que se vean en las ciudades en el corto, mediano y largo plazo, la expectativa de los fundadores de la plataforma es que, en el marco de este repunte, puedan triplicar la cantidad e autos disponibles, "y multiplicar por 10 el nivel de usuarios", se entusiasmó.

Hoy poseen 15.000 usuarios y la perspectiva para el plan 2021/2022 es que más de 100.000 personas se suban a algún auto de la plataforma. Parte de esta expectativa se concentra en el verano y en el hecho de que, aquellos que puedan vacacionar, lo harán dentro del país.

Desarrollo nacional y economía del conocimiento

El desarrollo de la plataforma de Cocoche es 100% nacional. Inspirada en Drivy, una empresa francesa que luego fue adquirida por Getaround, en 2017 tuvo su primera ronda de financiación, en formato de capital semilla, por u$s100.000. Hoy trabajan para ir a na segunda ronda, y ya están avanzando con un grupo chileno dispuesto a desembolsar u$s250.000 para soportar su crecimiento.

La compañía tiene presencia en Chile, en donde está asociada con Sura, y el objetivo para 2021 es desembarcar en Uruguay en en Brasil, comenzando por Río de Janeiro y San Pablo.

Cocoche es la típica pyme argentina. Tiene menos de 10 empleados y está alcanzada por la ley de economía del conocimiento, que aún no está reglamentada. Bernal manifestó la preocupación por haberse pasado un año sin tener los beneficios que implica esa norma por el impacto que tiene en la reinversión.

"Uno de los beneficios de la ley es que se reduce el impuesto a las ganancias a la mitad, pues no se paga el 35%. Pero el impacto no es por lo que nos da en ese sentido, por la ganancia personal, sino porque esa quita es fundamental para reinvertir. Esto no es un lujo para ganar más, sino para reinvertir", insistió Bernal, quien como tantas otras empresas que integran la economía del conocimiento espera que la reglamentación termine de resolverse cuanto antes. El año ya pasó.