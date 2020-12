Amazon lanza una nueva función de video para "mojarle la oreja" a Netflix y Disney+

Desde la compañía explicaron que los clientes de Amazon Prime Video, rival de Netflix, HBO y Disney+, podrán usar esta nueva característica

Amazon Prime Video, la plataforma de contenidos en streaming del gigante del comercio electrónico, anunció el lunes que ya está disponible para los miembros de Prime en España su función de Video Grupal, que permite a sus clientes chatear con los amigos mientras ven un mismo contenido en su plataforma.

Desde la compañía, explicaron que los clientes de Amazon Prime Video, rival entre otros servicios de Netflix, HBO y Disney+, podrán con esta nueva característica ejercer de "anfitriones" y participar en Vídeo Grupal.

Se ofrece así una reproducción sincronizada que el anfitrión controla, y una función de chat para comunicarse con los participantes en directo y comentar los contenidos o lo que se quiera que se está viendo una película o serie. Vídeo Grupal tiene una capacidad para un máximo de 100 participantes por sesión. Cada participante deberá ser miembro de Prime.

Con este lanzamiento, Amazon quiere ofrecer un tipo de consumo de contenido más social, al introducir el chat en directo. Los clientes podrán elegir entre miles de títulos disponibles en el catálogo de la plataforma, incluyendo contenido original de Amazon como las ganadoras de los Premios Emmy, Fleabag y The Marvelous Mrs Maisel, Tom Clancy’s Ja ck Ryan, The Boys, Hanna, Upload, Hunters, The Big Sick, y Homecoming, entre otras muchas.

La compañía aclaró que para hace hacer uso de este servicio, que no tiene costo adicional a la suscripción de Amazon Prime, solo hay que buscar una serie, película o programa de televisión y hacer clic en el icono de Vídeo Grupal en la pantalla para ver el contenido.

En ese momento, el usuario deberá introducir su nombre, elegir el nombre que quiere usar en el chat y crear el grupo, con el que deberá compartir el enlace de su Vídeo Grupal. Los amigos se unirán solo haciendo clic en el enlace.

La nueva funcionalidad social que ofrece Amazon a sus clientes de Prime Video forma parte de un movimiento que están dando otras plataformas. Disney+ presentó en octubre su GroupWatch, una opción que permite ver cualquier película o serie del catálogo de esta plataforma de forma simultánea con hasta seis personas. Por el momento no cuenta con chat, pero la compañía dijo que es una funcionalidad que integrarán a corto plazo.

También se lanzó Netflix Party (hoy llamada Teleparty), una funcionalidad que no es oficial de Netflix, que permite ver televisión con los amigos en línea. Según indican en su web, Teleparty sincroniza la reproducción de video y agrega chat grupal a Netflix, Disney, Hulu y HBO.

¿Qué es Netflix Party?

Netflix Party es una nueva forma de ver películas y series en esta reconocida plataforma con tus amigos y conocidos.

Mediante una aplicación para celular o extensión de tu navegador Google Chrome para Netflix Party se sincroniza la reproducción de video y agrega un chat grupal en el cual podés comentar con otras personas lo que sucede mientras están mirando una película o serie.

También es posible, si sos usuario de Netflix, sumarte mediante esa aplicación a una Netflix Party ya existente.

A continuación te contamos paso a paso qué tenés que saber para disfrutar de tu propia Netflix Party.

¿Cómo organizar una Netflix Party?

Paso a paso: ¿cómo organizar una Netflix Party?

Lo primero que tenés que saber es que para organizar una Netflix party con tus amigos, cada uno de uds. debe contar con una cuenta distinta en la plataforma de streaming y haber ingresado a la misma con los datos correspondientes.

Luego, tenés que tener también instalado en tu ordenador o móvil el navegador Google Chrome, ya que Netflix party es una extensión que debes sumarle a esa herramienta.

Para ello, una vez que tienes instalado Chrome, debes abrir una nueva ventana y desde el botón de los tres puntitos ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla, hacer clic en las opciones "Más herramientas" y luego "Extensiones".

Se abrirá una ventana de búsqueda en donde debes buscar el término "Netflix Party". Allí podrás descargar la extensión y seguir los pasos que te indique el sistema para habilitarla en Chrome. ¡Es muy fácil!

Una vez que están todos logueados a Netflix y a esta extensión de Chrome, se crea el canal de la Netflix party que compartirán los participantes.

Una vez concretado esto entre todos los invitados a la Netflix party, cada invitado debe seleccionar en su cuenta de Netflix el contenido elegido para ver. Lo que hará la extensión de Netflix party es sincronizar el playback entre todas las cuentas para que todos puedan ver lo mismo al mismo momento desde sus cuentas individuales.

Y al costado de la pantalla aparecerá un chat de texto para que todos puedan comentar y reaccionar a lo que están viendo, como sucede por ejemplo con los contenidos en vivo en YouTube o Instagram.

¿Cómo funciona Netflix party?

Gracias a Netflix Party, ya podés ver películas y series junto a tus amigos incluso en medio de la cuarentena

Si querés ser un anfitrión de una Netflix Party, esto es lo que tenés que saber.

Primero, tenés que estar logueado a tu cuenta de Netflix y tener instalada la extensión de Netflix Party en tu navegador Chrome.

Abre Netflix y empieza a mirar el contenido deseado. Aparecerá el ícono de Netflix Party al lado de la barra de dirección y debería estar en color rojo. En ese caso, hazle clic.

Una ventana se abrirá con instrucciones para "Crear tu Netflix Party." Te dará las opciones de mantener el control completo sobre la transmisión o dársela a otros amigos también.

Selecciona a los "invitados" y haz clic en el botón que dice "Start the party."

Aparecerá entonces una tercera ventana con un link que te permite copiar la URL y compartirla con tus amigos. A través de ese link ellos podrán sumarse a tu Netflix Party sencillamente.

¿Cómo sumarme a una Netflix party?

¿Querés sumarte a una Netflix Party con tus amigos? Te contamos cómo hacer

Si lo que deseas es sumarte a la Netflix Party que creó otra persona, de todas maneras necesitas tener instalada la aplicación Netflix Party en tu navegador Chrome y, por supuesto, contar con tu propia cuenta de Netflix.

Si luego quieres sumarte a una de estas reuniones virtuales, necesitarás que alguno de los administradores te envíe un link.

Cuando lo recibas, si ya tienes la extensión en tu navegador, desde Netflix podrás hacer clic en el botón de Netflix Party y utilizar esa URL.