Los Winklevoss pronostican que la capitalización del mercado de Bitcoin superará a una alternativa histórica de inversión

Durante el Festival Fintech de Singapur 2020 el 7 de diciembre, los pioneros inversores de Bitcoin Cameron y Tyler Winklevoss reafirmaron sus previsiones de que el precio de BTC superará los u$s500.000.

Los gemelos indicaron que su predicción se basa en la suposición de que la capitalización del mercado aumentará 40 veces para superar la capitalización del oro de aproximadamente u$s9 billones.

Cameron señaló la "tremenda cantidad de dinero que se está imprimiendo" en los regímenes de deuda y de fideicomiso, y las preocupaciones que rodean a la inflación como el aumento de la demanda de "activos duros" como el oro y Bitcoin.

Afirmó que Bitcoin ofrece ventajas significativas sobre el oro como producto monetario, como su facilidad de transferencia e inmunidad a las fuerzas externas que influyen en la tasa de su producción.

A pesar de su alza, los gemelos indicaron que el sector de las criptomonedas ha experimentado un avance geográfico muy desigual; una falta de claridad normativa obstaculiza el crecimiento de los negocios y servicios en torno a la tecnología en muchas economías emergentes.

Sin embargo, indicaron la promesa de la tecnología de bancarizar a las personas no bancarizadas del mundo, y confirmaron el plan de expandir su exchange Gemini en las regiones emergentes.

Abogó para que los legisladores utilicen marcos reguladores para reducir las barreras a las que se enfrentaban las empresas de nueva creación que trabajan con criptomonedas, y advirtieron de que los requisitos reglamentarios severos podrían sofocar la innovación.

Cameron declaró: "Apple comenzó en un garaje en Silicon Valley, creo que Facebook comenzó en un dormitorio (...) hay que tener cuidado de que los gastos generales no sean tan grandes como para que mucha gente no pueda innovar en este espacio."

Tyler también rechazó la "retórica provocativa" de la criptocomunidad con respecto al potencial de Bitcoin para dejar obsoleto el sector tradicional, y afirmó que el crecimiento de la industria de las criptomonedas depende de la colaboración con los bancos.

"Si la gente quiere comprar Bitcoin, su derecho de valor no suele estar en la criptomoneda porque la criptomoneda es nueva. Así que tienes que construir un puente entre las partes y este nuevo mundo de las criptomonedas y necesitas que los bancos lo hagan", dijo Tyler.

A pesar del gran año de Bitcoin, Cameron predijo que el sector "aún está empezando". Tyler instó a la gente a educarse sobre Bitcoin: "Presta atención a Bitcoin y a las criptomonedas y edúcate, porque esta es la mayor revolución monetaria y tecnológica desde la propia Internet. No es una moda pasajera, está aquí para quedarse y transformará el dinero, Internet y mucho del mundo a tu alrededor. Y apenas está comenzando".

Millonarios contra el Bitcoin

Si bien muchos millonarios e inversionistas le dieron el visto bueno a Bitcoin, otros se resisten a invertir en ella y hablan contra la criptomoneda.

Cada vez son más los millonarios e inversionistas del mercado tradicional que están invirtiendo en Bitcoin o hablando bien de la criptomoneda..

De hecho, este mismo año, no son pocos los que se han hecho ricos gracias a poner su dinero en la criptomoneda, que registró en lo que va de año un 132% de aumento en su precio. Incluso grandes compañías como Square y MicroStrategy este año invirtieron grandes sumas en BTC.

Además, algunos millonarios latinoamericanos también entraron en la inversión cripto. Es el caso del segundo hombre más rico de México, el presidente de TV Azteca, quien dijo este mes que 10% de su capital estaba invertido en Bitcoin.

Sin embargo, aún hay un grupo de inversionistas y millonarios que continúa firme en su posición contra Bitcoin. Algunos bajo fuertes y racionales argumentos, otros bajo una resistencia más bien subjetiva, incluso venática, casi al estilo "hater".

De hecho, el mismo presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de esos millonarios contra Bitcoin. Vale recordar un tweet de 2019 -muy criticado por la comunidad cripto- en el que el mandatario decía que no era fan de Bitcoin "y otras criptomonedas que no son dinero, cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire".

5 millonarios e inversionistas que siguen contra el Bitcoin

1.- Mark Cuban

En abril de este año, Mark Cuban, conocido inversionista de los mercados tradicionales, en entrevista con el podcast del cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, aseguró que los plátanos tienen menos volatilidad que Bitcoin, y que la moneda digital no cuenta con propiedades que favorezcan su adopción como medio de pago.

Dijo que su principal debilidad es que aún no funciona como medio de pago. "Bitcoin debería ser mucho más fácil de utilizar. Debes poder gastar en la moneda digital… porque para este momento tienes que convertirla para lo que quieras. Y mientras tengas que hacer esa conversión, aún dependes de la moneda de curso legal respaldada por el gobierno", señaló.

El inversionista aseguró en ese momento que el mercado de los plátanos resultaba mucho más atractivo por su estabilidad, y que por eso lo prefería a Bitcoin.

En cuanto a un posible cambio de perspectivas, Cuban aseguró que para que mejore la visión que tiene sobre Bitcoin, lo más importante es que su uso resultase menos complejo y que ofrezca una libertad de uso que no implique su conversión a monedas respaldadas por gobiernos y bancos. En sus palabras:

Para competir en el mercado, Bitcoin debería estar completamente libre de fricciones y resultar comprensible para todos… Tan fácil como para que las abuelitas puedan utilizarla con total confianza.

No es la única vez que ha hablado mal de Bitcoin. En 2017 había dicho que era "más un coleccionable que una moneda".

2.- Warren Buffet

Sin duda Warren Buffet fue una de las voces más enfáticas en contra de Bitcoin. Y es que el presidente de Berkshire Hathaway e inversor tradicional desde hace décadas, se ha pronunciado de modo tan duro contra la criptomoneda que sorprende. Una dureza que no ha cambiado a pesar del paso de los años. Tampoco ha flexibilizado su dura posición con el aumento actual de Bitcoin. Él decidió que este año su inversión estaría destinada al oro.

En febrero de este año el inversionista multimillonario, de 90 años de edad, en entrevista con el medio CNBC, insistió en que las criptomonedas no tienen valor intrínseco, y dejó en claro que nunca sería dueño de ninguna. A su juicio, Bitcoin no tiene ningún propósito real, por lo que no ha logrado el uso convencional. De las cripto solo dice: "No puedes hacer nada sino venderlas a otra persona".

Warren Buffet en contra del bitcoin

"No tengo ninguna criptomoneda. Nunca lo haré ", dijo en ese momento Buffet y fue desmentido por el CEO de Tron, Justin Sun, quien comentó que él le regaló unas a principios de este año en una cena de caridad que tuvieron juntos.

Vale recordar que Sun cenó el 23 de enero de 2020 con Buffet, una cena por la que el CEO de RONTpagó más de u$s4 millones en una subasta. La intención de Sun era convencer a Buffett de las bondades de las criptos y por eso le regaló Bitcoin y Tron.

Pero las declaraciones más famosas de Buffet están en una frase que dijo en 2018 y que aún se repite en los medios: "Bitcoin es veneno de ratas al cuadrado"

3.- Peter Schiff

Este mes el reputado inversor del mercado del oro , Peter Schiff, quien además es uno de los principales detractores de Bitcoin, nuevamente se pronunció en contra de la principal criptomoneda. Según él , el reciente aumento visto en su precio no es evidencia de que sea el mejor activo de valor en la actualidad. Así lo manifestó en Twitter:

El reciente aumento de Bitcoin en relación con el Oro no prueba de ninguna manera que Bitcoin sea una reserva de valor superior. Los inversionistas de mayor calibre acuden en masa a los activos de riesgo y evitan los que sirven como refugio en todo el mundo. Al ser el activo más riesgoso de todos ellos, Bitcoin lo compran como parte del mercado de riesgo.

Ahora bien, el solo hecho que que Schiff reconociera que Bitcoin está aumentando de precio, ha sido visto con alegría por algunos usuarios de la criptomoneda. La pelea de Schiff con Bitcoin es de vieja data, incluso este año su hijo Spencer Schiff dijo que estaba invirtiendo en Bitcoin en septiembre de 2020 y él lo criticó por Twitter:

The recent rise of Bitcoin relative to #gold in no way proves that #Bitcoin is a superior store of value. Exuberant investors are flocking to risk assets and shunning safe-havens world-wide. As the riskiest asset of them all, Bitcoin is being bought as part of the risk on-trade. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 16, 2020

En contra de mi consejo, mi hijo Schiff Spencer acaba de comprar más Bitcoin. ¿De quién es el consejo que quieres seguir? Un inversor experimentado de 57 años, dueño de un negocio, que ha sido un profesional de las inversiones durante más de 30 años, o un estudiante de primer año de la universidad de 18 años que nunca ha tenido un trabajo.

Ahora bien ¿quién parece que dio el mejor consejo, el joven o el experimentado inversor?

Antes de eso el inversor ha hablado en innumerables ocasiones contra la criptomoneda. En julio de este año dijo que era un "esquema piramidal".

Y justamente este viernes 27 de noviembre, en Twitter, volvió a arremeter contra Bitcoin, y dijo que las próximas regulaciones propuestas sobre lavado de dinero y KYC (Conozca a su Cliente) en EE UU podrían hacer que Bitcoin sea demasiado costoso como medio de intercambio. Schiff dijo: "Las estrictas regulaciones AML y KYC previstas para #Bitcoin no solo harán que Bitcoin sea menos deseable de poseer, sino que será mucho más costoso realizar transacciones. Por lo tanto, incluso si Bitcoin alguna vez se vuelve lo suficientemente estable como para usarlo como medio de intercambio, sería la más forma cara de pagar".

The stringent AML & KYC regulations anticipated for #Bitcoin will not only make Bitcoin less desirable to own, but far more expensive to transact in. So, even if Bitcoin ever becomes stable enough to actually use as a medium of exchange, it would be the most expensive way to pay. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 27, 2020

4.- Bill Gates

La verdad es que desde hace rato que Bill Gates, cofundador de Microsoft, no habla sobre Bitcoin, ni bien ni mal. Sin embargo, fue crítico y mucho. Hace un par de años, el magnate de la tecnología dijo que apostaría en contra de él si pudiera, porque cree que las criptomonedas son inversiones sin valor de las que las personas se benefician al comprometer sus propiedades a un "tonto mayor" que ellos mismos.

Bill Gates en contra del bitcoin

Aunque en ese momento admitió que la tecnología Blockchain puede ser muy útil, considera que las criptomonedas no son más que inversiones locas y especulativas. Dijo: "Bitcoin e ICO, creo completamente que son algunas de las cosas más locas y especulativas en las que podrías invertir".

Mucho antes, en 2015, el empresario Bill Gates dijo que no veía a Bitcoin como el sistema dominante del futuro.

5.-Steve Forbes

Steve forbes habló en junio sobre Bitcoin. El magnate de los medios Steve Forbes, presidente de Forbes INC, reconoció en una entrevista a mediados de este año que Bitcoin ayuda a los ciudadanos que viven en economías destruídas por los gobiernos.

Señaló que las cripto surgieron como un "grito de auxilio" tecnológicamente avanzado, comparándolas con las políticas de los gobiernos (como el de Estados Unidos) que recurren a la flexibilización cuantitativa y al crédito gratuito para revitalizar sus economías.

Sin embargo, esa declaración parece ser la única positiva de Forbes, el cual la usó más bien como crítica al gobierno de Estados Unidos de imprimir dólares sin asidero. En la entrevista de junio criticó la volatilidad masiva en los mercados de BTC.

Describió a Bitcoin como un "filete" un día, y "comida para perros" al siguiente, refiriéndose así a su volatilidad.

Añadió que para él el límite estricto del suministro de Bitcoin de 21 millones de monedas no es garantía de que crecerá su valor: afirmó que fue un error del creador al creer que "si restringía el suministro se crearía valor". En este sentido afirmó que el dinero está destinado a facilitar el comercio, no a "controlar la economía", por lo que según él las formas monetarias escasas "se convierten en un impedimento para el comercio".

Obviamente, sus palabras son muy distintas a lo que han dicho muchos expertos sobre las bondades de la cripto, al controlar el suministro.