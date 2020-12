¿Cómo saber si tu velocidad de Internet es buena?: Poné la lupa en estos indicadores

En general, más rápido es siempre mejor cuando se habla de la velocidad de Internet. Pero este indicador a menudo tiene un precio

La velocidad de Internet es básicamente la capacidad de rendimiento, en bytes por segundo, de una conexión a Internet al transferir datos entre la red y el dispositivo de un usuario.

En la terminología moderna, la velocidad de Internet datos se mide en megabits por segundo (Mbps) y kilobits por segundo (Kbps). Un megabit equivale a 1.024 kilobits, por lo que una conexión de 1 Mbps es más de 1.000 veces más rápida que una que funciona a 1 Kbps. Una cifra clave para la velocidad de Internet.

Tu velocidad de Internet tiene en realidad dos velocidades diferentes. Las velocidades de descarga y de carga se miden por separado. En la mayoría de los casos al momento de evaluar la velocidad de Internet, la velocidad de descarga de una conexión es mayor que su velocidad de carga.

Para la mayoría de los usuarios, este balance de velocidad de Internet proporciona ancho de banda para el streaming y la descarga, que constituyen una gran parte de nuestras actividades en línea.

¿Qué es una buena velocidad de Internet?

No hay una respuesta definitiva a esta pregunta sobre la velocidad de Internet. En general, más rápido es siempre mejor cuando se habla de la velocidad de Internet. Pero la velocidad de Internet a menudo tiene un precio, por lo que emplear una conexión a Internet que proporcione una velocidad de Internet excesiva puede ser una pérdida de dinero.

En función del tipo de actividad para la que se utiliza la conexión a la Red, a continuación se ofrecen algunas pautas en cuanto a una velocidad de Internet mínima que debería ser suficiente para tus necesidades:

Streaming de video : Dependiendo del tipo de video, necesitarás de velocidad de Internet de 3 Mbps para video estándar, 5Mbps para HD, y 25 Mbps para 4k Ultra HD.

: Una velocidad de Internet de 2 Mbps debería ser suficiente para la reproducción de música en streaming. Juegos : Los jugadores deben tener velocidades de Internet hasta 10 Mbps para obtener el mejor rendimiento.

: Para acceder a tu página de Gmail o Outlook, necesitarás una velocidad de Internet de 0,5 — 5 Mbps. Skype o videollamadas: Necesitarás 0,5 Mbps de velocidad de Internet para llamadas estándar y 1,5 Mbps si utilizas HD.

Descargar y subir archivos grandes: la velocidad de Internet que te conviene

Si descargás torrents o archivos de películas HD de gran tamaño, querés la conexión más rápida que puedas obtener, con el objetivo de alcanzar una velocidad de Internet de hasta 50 Mbps. Si tenés la costumbre de subir muchos archivos, también querés asegurarte de que tu velocidad de Internet de subida sea la adecuada.

Como por defecto es más lenta que la velocidad de Internet de descarga es posible que debas ponerte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet (ISP, sigla en inglés) para aumentar la velocidad de Internet de carga que tu conexión es capaz de alcanzar.

Cómo comprobar la velocidad de Internet

La mejor manera de saber cuán rápido está funcionando tu Internet es probarlo. Hay varias razones por las que podrías realizar un test de velocidad de Internet , como por ejemplo:

Planificar para un uso que se ajuste a tu velocidad de Internet disponible.

Considerar si se requiere una actualización para nuevas actividades como los juegos en línea.

Verificar que estás obteniendo la velocidad de Internet que esperas con el paquete de la Red que has comprado a través de su ISP.

Para probar tu velocidad de Internet, hay diferentes análisis disponibles. Para obtener los resultados más precisos posibles de una prueba de velocidad de Internet, aquí se indican algunas reglas que debe seguir.

Reiniciá el módem y el router antes de iniciar la prueba de velocidad de Internet

No utilices la Red para cualquier otra actividad mientras comprobás tu velocidad de Internet

Reiniciá la computadora o dispositivo que utilizarás para realizar la prueba de velocidad de Internet.

Limpiá la caché de tu navegador . Debés hacer esto antes de cada set si planeás realizar pruebas varias veces. Las pruebas de velocidad de Internet se basan en la descarga y carga de archivos y pueden no ser precisas si los archivos se almacenan en caché.

. Debés hacer esto antes de cada set si planeás realizar pruebas varias veces. Las pruebas de velocidad de Internet se basan en la descarga y carga de archivos y pueden no ser precisas si los archivos se almacenan en caché. Utilizá una prueba de velocidad de Internet basada en HTML5 en lugar de una aplicación basada en Flash.

Si seguís estos pasos antes de comenzar con la prueba de velocidad de Internet, obtendrás una prueba más precisa que refleje la velocidad real de tu conexión. Una prueba de calidad de tu velocidad de Internet mostrará la velocidad de descarga, la velocidad de carga y la velocidad de ping.

Con la pandemia, la velocidad de Internet pasó a ser un factor clave para el trabajo a la oficina.

¿Qué factores afectan la velocidad de Internet?

Existen muchos factores que pueden afectar la velocidad de tu conexión a Internet. Esto puede dificultar la identificación del problema si no se está alcanzando la velocidad que se espera. Algunas de las razones por las que podés experimentar velocidades de Internet lentas son:

Conexiones por cable en comparación con conexiones WiFi : Las conexiones por cable son en general más rápidas y están sujetas a menos interferencias que las conexiones inalámbricas.

: Las conexiones por cable son en general más rápidas y están sujetas a menos interferencias que las conexiones inalámbricas. Hardware : Tu computadora y módem pueden contribuir a la degradación de la velocidad de Internet. El rendimiento de tu módem puede degradarse con el tiempo y la velocidad de los componentes internos de tu PC también puede ralentizarla.

: Tu computadora y módem pueden contribuir a la degradación de la velocidad de Internet. El rendimiento de tu módem puede degradarse con el tiempo y la velocidad de los componentes internos de tu PC también puede ralentizarla. Sistema operativo : Un sistema operativo mal configurado puede llevar a una velocidad de Internet más lenta de lo esperado.

: Un sistema operativo mal configurado puede llevar a una velocidad de Internet más lenta de lo esperado. Congestión : El uso excesivo en tu red ralentizará las velocidades para todos los usuarios. Además, es posible que los sitios web y servidores a los que estás accediendo estén experimentando altas tasas de uso, lo que limita su capacidad para satisfacer las demandas de descarga.

: El uso excesivo en tu red ralentizará las velocidades para todos los usuarios. Además, es posible que los sitios web y servidores a los que estás accediendo estén experimentando altas tasas de uso, lo que limita su capacidad para satisfacer las demandas de descarga. Software: Un navegador web mal configurado es una causa común de atascos y rendimiento lento. La infección por malware también puede tener un impacto negativo en la velocidad de tu conexión a Internet.

Cómo aumentar la velocidad de Internet

Si no estás satisfecho con la velocidad de conexión a Internet, hay diferentes remedios que te pueden intentar para resolver el problema.

Realizá una encuesta de tu red

Usando una herramienta de monitorización de red de calidad te permitirá probar una red inalámbrica para identificar dónde pueden existir problemas potenciales. Al ejecutar un análisis activo se obtienen visualizaciones que te permiten analizar las velocidades de carga y descarga, así como la velocidad de transmisión inalámbrica. La información obtenida a través del análisis puede ayudarte a decidir qué factores pueden estar frenando tu velocidad de Internet.

Actualizá tu router

Un router de doble banda te ofrece una red de 2,4 GHz y 5 GHz en una sola unidad.

Pasar a una conexión por cable

Las conexiones por cable proporcionarán una velocidad de Internet más rápida y consistente, pero pueden costar más y ofrecer menos flexibilidad que una solución inalámbrica.

Eliminá la interferencia de la señal

Tu router WiFi necesita ser colocado donde el microondas u otros dispositivos no interfieran con tu señal. Ubicá tu router donde haya un impacto limitado de paredes y muebles que puedan degradar la señal.

Elegir un buen lugar para tu router

Invertí en un rango de extensión. Estos dispositivos son relativamente baratos y pueden ser instrumentales para lograr altas velocidades de Internet en toda el área de cobertura deseada.

Limitá el número de conexiones

Podés causar congestión al tener demasiados dispositivos operando al mismo tiempo.

Deben cumplirse algunos requisitos para medir la velocidad de Internet

El router, elemento clave para tu velocidad de Internet

El rol principal del router WiFi es administrar la red bajo protocolos de Internet de nuestros hogares. Por eso una de las características más importantes es que sea un equipo confiable y estable. Actualmente, muchos proveedores de conexión a Internet ofrecen equipos de alta calidad y configurado para su servicio específico.

Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no siempre es recomendable cambiar el router de casa ya que no se va a mejorar en nada tu experiencia. Pero atención: si tu proveedor de servicios de Internet te lo instaló hace años y no te preocupaste en actualizarlo, seguramente estarás pagando por una velocidad que no estás consiguiendo en tus dispositivos.

Agustín Rodríguez Varela, mánager de ventas de la empresa Devolo en la Argentina, explicó a iProfesional que "la idea de que un router WiFi me va a permitir tener más señal es limitada. La intensidad de señal está restringida por ley, por lo que no es recomendable ese enfoque para resolver un problema de cobertura".

También puedes recurrir a trucos para potenciar la señal de WiFi, pero si el router ya tiene sus años y tus consumos cambiaron, es válida la idea de cambiarlo.

Routers con y sin módem para mejorar tu velocidad de Internet

Por otro lado, se hace una distinción entre los routers con y sin módem. "El primero es especialmente útil si no hay un módem disponible o querés tener todo en una caja. Un router DSL contiene todo lo que necesitas en casa: módem DSL, sistema telefónico, red y WiFi. Funciona en cualquier línea DSL en la Argentina", afirmó Rodríguez Varela.

"La gama de funciones y la velocidad son considerables, pero los dispositivos son fáciles de usar. Y como todas las funciones están en una caja, te ahorras el enredo de cables. Un buen router ofrece muchas funciones, WiFi 4 y WiFi 5 rápidos (ambos soportan 2,4 GHz y 5 GHz) y ofrecen algunos puertos LAN. El precio generalmente ya indica cuán grande es el rango de funciones. Los clientes siempre deben comprobar si el proveedor ofrece actualizaciones de software de forma gratuita", afirmó el ejecutivo de Devolo.

Propósitos de un router WiFi

Erika Merlo, gerenta de Territorio para el Cono Sur de Nexxt Solutions, advirtió ante iProfesional que a la hora de buscar un router "debés tener claro la utilidad que quieras darle y el espacio de cobertura que necesitas".

Por ejemplo, si practicás juegos en línea, si ves Netflix y querés tener un control total desde tu celular sobre la conexión conviene un router con una tecnología que ofrezca dos bandas 2.4 y 5.0.

Desde Cisco explicaron a iProfesional que antes de cambiar el router WiFi se deben considerar las exigencias que va a tener el equipo. "No es lo mismo una persona que vive sola y usa esporádicamente internet que una familia de 4 o 5 miembros en la que en situaciones como la actual, deben teletrabajar conviviendo simultáneamente con la utilización pesada de redes sociales de sus hijos, el uso de YouTube, Netflix, etc donde el contenido HD o 4K consume la mayoría del ancho de banda", afirmaron desde este fabricante global.Además, es cada vez más común utilizar soluciones de video vigilancia por WiFi y el uso de impresoras o discos rígidos compartidos también por la red.

En estos escenarios el router WiFi tiene exigencias similares o mayores a los de una pequeña empresa, dijeron desde Cisco. "Deberíamos contemplar que el router WiFi soporte el trabajo simultáneo de varias personas, tenga un radio de WiFi potente para lograr mayor cobertura y pueda ofrecer a la vez funcionalidades de seguridad (filtro de contenidos, protección en la navegación y acceso a sitios maliciosos o sospechosos, etc)", advirtieron desde este fabricante.

Si el router es parte de una solución de teletrabajo de una empresa, se debería considerar también el soporte de redes privadas virtuales (VPN) para establecer conexiones encriptadas contra esa compañía.

Por supuesto, debés tener en cuenta el lugar donde vas a colocar el WiFi en tu hogar. No es lo mismo una mesa ratona o cerca del piso que en una superficie alta.

Límites en el router WiFi

Es muy útil también la funcionalidad de asignar límites de ancho de banda por usuario o dispositivo, de manera de que si el padre o la madre deben tener una llamada de voz o videoconferencia importante, el ancho de banda mínimo necesario no sea afectado si uno de los hijos está mirando una película en Netflix o jugando intensamente en equipo a algún juego por Internet.

Al respecto, desde Cisco sostuvieron que "es muy difícil constatar o entender si los distintos equipos disponibles en el mercado cumplen estos requerimientos, así que la forma más fácil para estar seguros es elegir equipos pensados para pequeñas oficinas en lugar de los equipos básicos pensados solo para el hogar".