Coca-Cola estrena una serie gastronómica en esta plataforma de streaming

Integrada por diez episodios de aproximadamente 10 minutos cada uno, una serie de Coca-Cola coloca bajo los focos a chefs de varias ciudades que se jactan de servir platos 100% originales.

En Coca-Cola The Original Way, la pasión, la tradición y la dedicación son los ingredientes que se dan cita de los platos que derrochan originalidad por los cuatro costados y son simultáneamente fieles a sus orígenes.

A estos platos está consagrado el nuevo proyecto de contenido patrocinado de Coca-Cola, The Original Way, una serie que el célebre fabricante de bebidas refrescantes acaba de estrenar Amazon Prime Video en Alemania.

Integrada por diez episodios de aproximadamente 10 minutos cada uno, la serie coloca bajo los focos a chefs de varias ciudades germanas que se jactan de servir platos 100% originales.

Los capítulos de The Original Way vieron la luz en YouTube en 2018 y ahora recalan por primera vez en Prime Video para procurar al espectador inspiración de naturaleza gastronómica.

Por la serie desfilan platos como la pizza italiana, el ramen peruano o el ceviche peruano, platos que tienen en común orígenes únicos y derrochan autenticidad por todos los poros.

En la serie Coca-Cola lleva al espectador por un singular viaje culinario alrededor del mundo de la mano de chefs que comparten en pantalla sus historias personales. Los cocineros que se abren paso en The Original Way no siguen las tendencias al uso y su inspiración se nutre de lugares muy diferentes: desde el arte japonés de arreglar flores ("ikebana"), las deliciosas recetas de la abuela, o los puestos de comida callejera del sur de la India.

The Original Way, desarrollada y producida por la agencia berlinesa Lure Media, forma parte del programa de Coca-Cola "The Original. Original Served", que tiene el foco puesto en la icónica botella de cristal de la marca de bebidas refrescantes y la manera en que ésta tiende puentes con platos originales procedentes de todos los rincones del globo.

Apuesta por el alcohol

Coca Cola sigue firme con el lanzamiento en la región de ‘Topo Chico’, su nuevo producto con el que ingresa en el mercado de bebidas alcohólicas.

Con este, Coca-Cola ingresa en este segmento y su lanzamiento que se dio en Latinoamérica, inicialmente en México, ahora se extendió a mercados como Chile, Perú y Costa Rica y se espera que pronto llegue a Colombia.

Para ello, ya se están dando los procesos con las entidades regulatorias del país y es cuestión de semanas que se dé su arribo, contó en su momento Daniel Suárez, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Company para Latinoamérica Centro.

‘Topo Chico’ es una bebida de tipo Hard Seltzer que mezcla agua mineral con gas, sabores frutales y alcohol. Su graduación alcohólica es de 4,75%, no excede las 100 calorías y tampoco posee gluten.

Con esta apuesta, que desde la compañía califican como "ambiciosa" es que Coca-Cola piensa captar al público latinoamericano con una categoría no muy extendida en la actualidad.

Sobre Topo Chico

Los mexicanos y los brasileños ya prueban Topo Chico, la primera bebida alcohólica de Coca-Cola desde que se desprendiera de su división de vinos en 1983, desde el pasado mes de septiembre. Y ahora esta bebida «hard seltzer» (que combina agua carbonatada, alcohol de caña sin gluten y sabores naturales) se dispone a aterrizar también en tierras europeas.

Topo Chico se extiende a toda la región.

Topo Chico, que se actualmente comercializa en Latinoamérica en tres sabores diferentes (lima limón, fresa guayaba y piña), comenzará a venderse en Europa este mismo de noviembre y Coca-Cola está promocionando ya la marca mediante una campaña digital.

Al parecer Top Chico desembarcará inicialmente en Austria, Reino Unido, Grecia, Irlanda y Ucrania. Y ya en 2021 hará su debut en su Estados Unidos, la patria chica de Coca-Cola.

En las entrañas de una lata de Topo Chico, con la que Coca-Cola inaugura una categoría completamente nueva, hay un 4,7% de alcohol.

Las bebidas «hard seltzer» son una categoría todavía relativamente desconocida en el viejo continente, pero han acabado convirtiéndose en un mercado valorado en varios miles de millones de dólares en Estados Unidos.

Nielsen estima que en al otro lado del charco este mercado está valorado en aproximadamente en 3.500 millones de dólares.

Coca-Cola está sufriendo las consecuencias adversas emanadas del coronavirus, pero arrojó mejores resultados de los inicialmente previstos durante el tercer trimestre del año. Sus ventas cayeron apenas un 9% hasta los 8.700 millones de dólares en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2020. Así y todo, y pese a que la multinacional está lidiando con la crisis mejor de lo que se esperaba inicialmente, en agosto anunció recortes y una reorganización en sus estructuras.

Coca Cola ratifica su continuidad en la Argentina

La empresa Coca-Cola ratificó la continuidad de sus operaciones en la Argentina, al salir a desmentir de manera categórica versiones que circularon los últimos días respecto a la posibilidad de que la firma internacional traslade sus operaciones a otro país de la región.

"Coca-Cola desmiente categóricamente que esté contemplando un traslado de sus operaciones en Argentina. La compañía y sus embotelladores seguirán operando en el país con el mismo compromiso con que vienen haciéndolo desde hace 78 años", indicó la empresa en un comunicado.