Amazon brindará capacitaciones gratuitas en computación en la nube: de qué se trata

La iniciativa de Amazon Web Service impactará a 29 millones de personas de 200 países en cuatro años. Su objetivo es formar a los trabajadores del futuro

La compañía de Jeff Bezos anunció un programa de formación gratuita en computación en la nube para 29 millones de personas adesarrollarse en los próximos cuatro años, "como parte de sus esfuerzos para continuar apoyando a la fuerza laboral futura" y será impartido a través de Amazon Web Services (AWS).

El objetivo de Amazon es colaborar con el desarrollo de "la fuerza laboral futura" y por anunció que están invirtiendo "cientos de millones de dólares" para brindar capacitación gratuita en habilidades de computación en la nube "a personas de todos los ámbitos de la vida y todos los niveles de conocimiento" en más de 200 países y territorios.

"Brindaremos oportunidades de capacitación a través de programas existentes diseñados por AWS, así como también desarrollaremos nuevos cursos para cumplir con una amplia variedad de horarios y metas de aprendizaje", dice Amazon en un comunicado.

La capacitación abarca desde cursos online "a su propio ritmo", diseñados para ayudar a las personas a actualizar sus habilidades técnicas, hasta programas intensivos de mejora de habilidades "que pueden conducir a nuevos trabajos en la industria de la tecnología".

Este programa pretende "cerrar la brecha de habilidades técnicas" existente. La compañía subraya la importancia de "democratizar el conocimiento y brindar a todas las personas, independientemente de su origen, educación o estatus social, la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas".

Ofrecerán una propuesta con más de 500 cursos

Cómo será la formación

La brecha de habilidades, afirman, "requerirá esfuerzos intencionales y sostenidos por parte de los sectores público y privado". Por ello, proponen varias líneas de formación.

Desarrollar una biblioteca de más de 500 cursos gratuitos, laboratorios interactivos y sesiones de capacitación virtuales de un día. "Las personas que buscan aprender sobre la tecnología en la nube a su propio ritmo tienen dos recursos sólidos en AWS Training and Certification y AWS Educate", destacan.

Diseñados, en varios idiomas, para personas que buscan habilidades básicas de computación en la nube, hasta profesionales de TI experimentados que buscan mantenerse actualizados con las últimas tecnologías.

En 2020, AWS Training and Certification lanzó 50 nuevos cursos digitales además de los cientos de cursos gratuitos que ya están disponibles y "continuará agregando más contenido y nuevas formas de aprender".

Además, insisten en que continuarán invirtiendo en capacitación digital gratuita y cursos de preparación de exámenes para ayudar a las personas a prepararse para las certificaciones de AWS, que muestran experiencia técnica al trabajar con AWS.

La capacitación incluye contenido como la nueva serie AWS Power Hour: Cloud Practitioner transmitida en vivo por Twitch, que cubre los fundamentos de la computación en la nube y prepara a las personas para realizar el examen de AWS Certified Cloud Practitioner.

Hacia una transición a trabajos tecnológicos

Cursos para el desarrollo de habilidades básicas de computación en la nube

Por último, quieren expandir el programa ‘AWS re/Start’ para "ayudar a las personas de comunidades subrepresentadas a realizar la transición a trabajos tecnológicos". Este programa es un curso de alto impacto a tiempo completo, de 12 semanas que prepara a personas desempleadas o subempleadas para carreras en computación en la nube y conecta a más del 90% de los graduados con oportunidades de entrevistas de trabajo.

‘AWS re/Start’ opera en 25 ciudades de 12 países y esperan duplicar la cantidad de ciudades en 2021 a medida que el programa continúe creciendo. El programa "está construyendo una cartera diversa de talento capacitado de nivel de entrada mediante la colaboración con organizaciones como Goanna Solutions de propiedad indígena en Australia, Generation en el Reino Unido, TechGrounds en los Países Bajos, Servicios de Empleo Juvenil en Canadá y Per Scholas, Year Up y New College Institute en EE UU".

También se van a pilotar nuevos programas de formación. "Estamos probando iniciativas de capacitación, como el programa de certificado de empalme por fusión de fibra óptica de AWS de dos días. Los cables de fibra óptica son la columna vertebral del mundo moderno, transportan datos de Internet, TV y teléfono; están formados por pequeños tubos de vidrio, lo que hace que repararlos y probarlos sea un trabajo especializado. Los estudiantes aceptados en este programa gratuito aprenden a instalar y reparar fibra óptica y también pueden participar en una sesión de redes profesionales, lo que permite a los participantes conocer a empleadores locales".

Otro programa es la Universidad de aprendizaje automático de Amazon, un curso acelerado y gratuito diseñado para brindar a las personas la oportunidad de comenzar a aprender y aplicar conceptos de aprendizaje automático para resolver problemas comerciales.