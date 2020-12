¿Sabés lo que hacen tus hijos con el dinero que les das?: "fintech" argentina sale en ayuda de los padres

Esta "startup", que nació de una experiencia personal de su fundadora, adapta la billetera virtual de Mercado Pago para ser utilizada en comercios

Los padres de preadolescentes se enfrentan a las siguientes preguntas cuando deben encarar el uso del dinero que entregan a sus hijos: ¿Lo gastan todo o lo ahorran? ¿Saben ellos el origen de ese dinero?

Al momento de responder esos interrogantes se recurre a la experiencia propia y surgen en ese momento las carencias educativas. Por ejemplo, ¿alguien inculcó a esos padres cuando eran adolescentes buenas prácticas financieras?

Para ayudar a esos padres se creó Teengo, una fintech diseñada para los preadolescentes que adapta la billetera virtual de Mercado Pago para que pueda ser utilizada en su red de comercios.

Gabriela Gayarre, directora general ejecutiva (CEO) de Teengo, explica en la siguiente entrevista de iProfesional las características de esta compañía, que procura la educación fnanciera de los preadolescentes.

-¿Cómo es el contexto en el que llega Teengo? ¿Los padres, las madres, las familias, las escuelas enseñan a los preadolescentes a administrar su dinero? ¿Cuál es el rol que ocupa Teengo en ese contexto?

-La idea de Teengo nace por una necesidad personal. Mi hija mayor empezaba la escuela secundaria y busqué algún instrumento financiero que le permitiera pagar sus gastos mensuales sin tener que usar tanto efectivo.

Empecé con una caja de ahorros en mi banco (las tarjetas de crédito no se otorgaban a menores de 14 años) y después de transitar dolorosamente el proceso de alta, que incluyó la firma del contrato en la sucursal, esperar 15 días a que llegue la tarjeta de débito, hacer un usuario en el home banking, etc etc, descubrí tres cosas:

Primero: le estaba dando a mi hija un instrumento financiero complejo sin que ella tuviera las nociones básicas de finanzas.

Segundo: las soluciones disponibles no se adaptan a las nuevas generaciones acostumbradas a manejar todo con un click.

Tercero: todos los instrumentos financieros están destinados a gastar, no a administrar nuestras finanzas o a cómo invertir nuestros ahorros.

Teengo permite a nuestros hijos pagar sus gastos, administrarlos y lo que es aun mejor les enseña los conceptos financieros básicos: que es el dinero, de donde sale; la diferencia entre ahorro e inversión. Todo desde el celular sin usar efectivo.

-¿Qué buscan los preadolescentes en la tecnología al momento de administrar su dinero?

-Soluciones ágiles, funcionales y comunitarias. Los preadolescentes son super-usuarios de redes sociales, se manejan en comunidad y de esta misma forma pretenden administrar sus finanzas.

-¿Qué desafíos enfrentan empresas financieras, fintech y transaccionales para conectar y atraer a esta nueva generación de potenciales clientes?

-Primer desafío: ser empáticos con esta Generación Z, conocer y entender qué necesitan, financieramente hablando. Una generación que está acostumbrada a encontrar todo moviendo un dedo sobre una pantalla y eso es hoy, mañana será con otra tecnología, tienen otro mindset.

Hay cuestiones de fondo que deben responder para poder atraer a estos potenciales clientes: ¿Cuáles son los nuevos servicios financieros que están diseñando para esta generación, sobre qué valores están construidos? No se trata de automatizar lo que ya existe. El desafío es darles valor consistente y que lo perciban.

La base de una buena educación financiera es clave para el futuro del preadolescente.

Fomento de la cultura de la inversión

-¿Cómo se fomenta el ahorro a través de la tecnología en un país como la Argentina donde no hay cultura del ahorro?

-No es que Argentina no tenga cultura de ahorro (y hagamos el cálculo de cuántos dólares tenemos guardados los argentinos). Más bien no tenemos cultura de inversión productiva.

En Teengo estamos convencidos de que la forma de cambiar la cultura es a través de la educación. Es muy interesante considerar, para el caso de esta nueva generación, el desafío de encontrarles un propósito, y es la base de todo nuestro proyecto: el dinero tiene un propósito. ¿Para qué ahorramos? ¿Por qué tenemos que invertir? ¿Para qué sirve nuestro dinero? Estas son las preguntas que respondemos en Teengo.

-¿Por qué eligieron Mercado Pago?

-Primero porque tiene la red de comercios en donde compran los preadolescentes, es más probable que el comedor del colegio acceda a Mercado Pago que a un Posnet. Segundo, la tecnología QR que permite hacer los pagos con el teléfono y adicionalmente tiene la cobertura regional en Latinoamérica que estábamos buscando.

-¿Cómo opera Teengo con Mercado Pago?

-Integramos la billetera virtual de Mercado Pago a nuestra app, adaptándola completamente para el uso de preadolescentes y no solo eso, le incorporamos un módulo de ahorros para que puedan ponerse objetivos y recibir recompensas cuando los cumplen y finalmente vinculamos las cuentas de padres e hijos para que toda la actividad financiera de los chicos este bajo la atenta mirada de un adulto.

Gabriela Gayarre: En la Argentina "no tenemos cultura de inversión productiva."

-¿Cómo es el modelo de negocio de Teengo?

-Armamos un modelo freemium: el contenido educativo está disponible en forma gratuita para los teens; pero para acceder a toda la actividad financiera les cobramos a los adultos una suscripción mensual. Actualmente, estamos incorporando una nueva línea de negocio, con la publicación de contenido auspiciado,

-¿Cuánto esperan facturar en 2021? ¿Y cuántos clientes estiman tener ese mismo año?

-Nuestro pronóstico es facturar usd 300K con 13 mil clientes activos.