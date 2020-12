¿Las notificaciones de WhatsApp no suenan?: esto es lo que tenés que hacer

Se trata de un problema recurrente y molesto que muchos usuarios experimentan diariamente cuando utilizan la aplicación de mensajes instantáneos

Es común mirar el teléfono y descubrir una serie de nuevos mensajes sin leer que entraron sin recibir notificación. Muchos usuarios de WhatsApp experimentan este problema a la hora de recibir el aviso de nuevos textos y esto puede deberse a múltiples motivos de fácil solución.

En primer lugar, puede que las notificaciones de la aplicación de Facebook no suenen por una falla del sistema operativo por su constante uso. La mayoría de las veces se resuelve con simplemente reiniciar el dispositivo.

Por otro lado, si el celular está siendo utilizado en modo "Ahorro de batería" es probable que las notificaciones de WhatsApp no suenen. Esto se debe a que muchas aplicaciones comienzan a funcionar en segundo plano.

Otras veces, la aplicación de mensajería comienza a fallar cuando hay una actualización disponible. Se trata de una forma que tiene la app de decirle al usuario que debe descargar la última versión.

Finalmente, es probable que se trate de un error humano. Un usuario pudo haber silenciado a una persona o grupo por error mientras intentaba realizar otra acción.

Reiniciar el teléfono es una buena opción

WhatsApp activa los mensajes que desaparecen

Después de anunciarlo hace poco más de un mes, WhatsApp activó por fin la característica de los mensajes temporales, que funcionan tanto en sus versiones de aplicación para Android, iOS y KaiOS, como de web y escritorio.

Esta nueva característica, de la que ya disponen otros programas de mensajería, como Telegram, borra los textos y el contenido que se haya enviado a un chat siete días antes.

Para utilizar los mensajes temporales, el mecanismo es el mismo. Se selecciona un chat, se pulsa en el nombre del chat o del contacto, y entre las opciones que aparecen está la de Mensajes temporales, que por defecto aparece desactivado. Si se activa, las comunicaciones que se envíen a ese chat se borrarán por sí solas una semana después.

WhatsApp ha advertido a los usuarios que a pesar de la existencia de esta funcionalidad, no se puede garantizar que una información no persista más tiempo en manos de alguien.

La explicación es que la persona o el colectivo que la recibe puede copiarla, fotografiarla en la pantalla con un móvil o cámara o hacer una captura de pantalla. Por eso mismo, para estar seguros de que se respetará la voluntad del emisor de que el mensaje se autodestruye, la compañía recomienda que sólo se utilice con personas y grupos de confianza.

Una función muy esperada por los usuarios

Para que nadie se lleve sorpresas

Hay algunas salvedades que WhatsApp ha querido hacer para que nadie se lleve sorpresas. Si un usuario no abre la aplicación durante un tiempo de siete o más días, el mensaje desaparecerá, pero puede seguir activo en las notificaciones hasta que se abra la aplicación. La compañía ha puntualizado que, al responder a un mensaje temporal "es posible que el texto citado permanezca en el chat después de los siete días".

También ocurrirá que si se reenvía un mensaje temporal a un chat que tiene los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá. Cuando un usuario haga una copia de seguridad entrarán todos los mensajes temporales que todavía no hayan cubierto el periodo de caducidad y seguirán disponibles hasta que no se restaure una nueva copia de seguridad después de cumplirse el plazo para que se eliminen.

Otro aspecto ha tener en cuenta para no llevarse sorpresas en forma de contenidos que no desaparecen es que en WhatsApp, las fotos y videos que se reciben se guardan de forma predeterminada en la carpeta Fotos.

¿Qué pasará ahora con los mensajes temporales? Aunque el mensaje desaparezca del chat pasados siete días, las fotos y videos seguirán guardadas en la carpeta del receptor. Para desactivar esa descarga automática, quien recibe el mensaje debe ir a los Ajustes y cambiar la opción en Almacenamiento y datos.

A diferencia de lo que ocurre con otras aplicaciones como Signal o Telegram, en WhatsApp no se puede, por el momento, fijar el período exacto de temporalidad que el usuario quiere dar a sus mensajes, aunque no es descartable que esa actualización llegue en un futuro.