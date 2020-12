Este candidato argentino a "unicornio" revela por qué el 2020 fue su mejor año

Se expandió hacia nuevos negocios, como la oferta de servicios de publicidad en juegos en América Latina, y la aplicación de la inteligencia artificial

Marcado a fuego por la pandemia del coronavirus, el año 2020 registró caídas históricas en actividades económicas e industrias de todo tipo. Sin embargo, en el negocio del entretenimiento móvil e informático, etermax, una empresa argentina, candidata a ser uno de los próximos "unicornios" -es decir, que tenga una valoración de mercado superior a los mil millones de dólares- afirma que este año fue el mejor de su existencia. Y para el 2021 proyecta nuevos crecimientos de doble dígito, como los registrados en el 2020.

Máximo Cavazzani, CEO de etermax, una compañía fundada en la Argentina en 2009, creadora de marcas de consumo mundial que conectan, entretienen y aportan valor de negocio, explica en esta entrevista de iProfesional las razones de su éxito en el contexto de la pandemia.

Como parte de su maduración como compañía, este año etermax se expandió hacia nuevos negocios, como la oferta de servicios de publicidad en juegos en América latina, y la aplicación de la inteligencia artificial en soluciones de innovación para empresas.

Ingeniero informático egresado del ITBA, Cavazzani comenzó a desarrollar videojuegos, con éxitos como Preguntados y Apalabrados que se convirtieron en casos de estudio a nivel mundial, con récords de descargas.

-¿Cómo cambió etermax, y el ecosistema de clientes y socios de negocios en el que se desempeña, en estos 12 meses entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020?

-Terminamos el 2019 con un crecimiento de 40% de nuestra nómina de empleados respecto del año anterior y con fervientes ganas de ir por más y expandir nuestro equipo de talentos.

Empezó el nuevo año, y con ese mismo ímpetu, nuestros planes y proyectos no tardarían en verse reflejados en ambiciosos objetivos concretados: abrimos una nueva oficina en Argentina, presentamos nuestra nueva identidad corporativa, alcanzamos nuestro récord histórico de contrataciones en miras de convertirnos en semillero de talento y tecnología, lanzamos la mayor cantidad de juegos móviles en las Américas y España y apostamos más fuerte que nunca por hacer crecer nuestras unidades de negocio, invirtiendo en la adquisición de otras compañías valiosas.

Hoy, no solo hemos logrado todo lo que nos habíamos propuesto, sino que hemos superado las expectativas. Si nos comparamos en retrospectiva, nos atrevemos a decir que nuestros usuarios diarios en juegos crecieron respecto de sus índices habituales y que esperamos terminar el año un 25% por encima del forecast.

Cuando hace 12 meses atrás superábamos los 300 empleados, hoy contamos con más de 450 talentos en nuestras 5 oficinas del mundo, que no temen a combinar tecnología y creatividad para romper los moldes de la industria.

-¿Cómo impacto el Covid-19 en su lista de proyectos?

--Ya sabemos que la crisis sanitaria mundial fue un elemento disruptivo para todas las corporaciones y personas del mundo, y como tal, generó cambios en paradigmas. Con su impacto, por ejemplo, la tecnología adelantó procesos que no esperábamos al menos hasta dentro de 10 años y se convirtió en una aliada clave para la transformación.

Desde etermax hicimos lo que siempre supimos hacer: exploramos nuevos territorios, sin miedo al cambio y al error, cumpliendo con todos los objetivos trazados, pero en nuevos escenarios.

Sin embargo, un 2020 de hitos no hubiera sido posible de no contar con un clima laboral en el que nuestros colaboradores se sintieran a gusto y contenidos en todo momento. Con este compromiso en mente, creamos Work Apart Together, un programa que busca seguir de cerca las necesidades del equipo y atenderlas en el marco del distanciamiento social, con diversas iniciativas que van desde equipamiento para la oficina en casa, bienestar físico y emocional, entretenimiento y herramientas para la integración de equipos a la distancia.

Cerramos un año de grandes aprendizajes y transformaciones que nos motivan a seguir desarrollando y aplicando más soluciones tecnológicas y creativas en cada eslabón de la cadena de valor de la industria. Prestamos atención a estos detalles y pensamos en las necesidades del mañana, avanzando a grandes pasos.

etermax renovó su imagen visual como parte de su reconversión.

Expansión del negocio en medio de la pandemia

-¿Qué iniciativas realizaron en medio de la pandemia y cuáles quedaron pendientes para 2021?

-El 2020 fue un año de nuevos logros para etermax. Evolucionamos como una compañía global de tecnología y plasmamos nuestros más de 10 años de crecimiento en una nueva presentación de marca y un renovado sistema de identidad visual. Inauguramos nuestra tercera oficina en Argentina, un game studio en Mendoza.

Nombramos una nueva dirección de Datos que consolidó el área de Business Intelligence, reconociendo el valor de los datos como activo y su importancia para tomar decisiones de negocio.

Desde etermax gaming teníamos el objetivo de lanzar 6 nuevos juegos, aunque desatamos nuestra imaginación y dedicación para crear 8 propuestas diferentes, lo que nos convirtió en la compañía que está dentro del top 5 de juegos móviles más descargados de América latina, y dentro del top 5 de juegos móviles de mayores ingresos de la región. Consolidamos nuestra área Génesis, una división específica conformada en 2019 que se vale de la iteración constante para el armado de prototipos.

En un año donde los videojuegos se establecieron como un gran aliado para las personas para mantenerse entretenidas y conectadas a pesar de la distancia, el equipo de flame by etermax duplicó la cantidad de anunciantes que conecta con la audiencia de valor del gaming, además de adquirir Performash, una compañía líder en publicidad digital que brinda su expertise a nuestra área de AdTech y potencia su trabajo desde América Latina.

Con etermax AI Labs, nuestra unidad de inteligencia artificial que propicia conversaciones relevantes para impactar en la productividad de las organizaciones y en su relación con las personas, trabajamos con más de 80 proyectos para 50 empresas reconocidas, y somos partners estratégicos de 3 de los 5 bancos líderes de la Argentina.

Para 2021 volvimos a elevar la vara y esperamos un año de mayor crecimiento y expansión, apostando por el talento, las experiencias y la publicidad en videojuegos, la inteligencia artificial y aquello en lo que identifiquemos una tendencia y potencial negocio.

Estaremos entregando nuevas propuestas de valor alcanzando a usuarios en múltiples plataformas, en un segmento donde el mercado móvil alcanzará un valor de u$s72 mil millones y crecerá +13% por año hasta 2023 según especialistas.

-¿Cuáles fueron las tecnologías que utilizaron para estos cambios?

-Claro está que mayores necesidades de conexión y digitalización se presentaron durante la pandemia y fueron puestas en evidencia hasta en las organizaciones más tradicionales.

En etermax, reconvertimos nuestros procesos de contratación e inserción laboral para que los candidatos tuvieran la misma experiencia que vivirían de estar en la oficina. Redefinimos las entrevistas y creamos instancias extras de inducción en modalidad virtual.

Para los perfiles técnicos adoptamos el pair programming, una técnica que contribuye a considerar los beneficios prácticos, logrando que programadores puedan emparejarse y verbalizar los procesos de pensamiento para que la programación sea efectiva y colaborativa.

También, compartimos mejores prácticas desde nuestras etertalks, charlas abiertas y virtuales para todos los equipos o áreas que quieran compartir sus conocimientos o aprendizajes, y a través de nuestras etercodings, ciclos abiertos a toda la comunidad para poner en común y aprender mejores prácticas en la programación.

Como parte de una nueva normalidad en donde los padres deben trabajar en casa con los más chicos y en donde se comparten livings para el ocio y entretenimiento, a la vez que los trabajadores surfean en un mar de llamadas, hicimos hincapié en la importancia de descentralizar el management y empoderar a los distintos niveles de talento.

Creamos programas enfocados en reducir el "burn out", que incluyen reuniones virtuales de esparcimiento por fuera del trabajo diario como las etermax eSports (competencias de gaming), programas de bienestar virtuales que incluyen entrenamiento funcional, mindfulness, clases de cocina, estrategias nutricionales y de entrenamiento, yoga y core-cardio; encuestas recurrentes para entender el impacto de cada iniciativa y cómo se va modificando día a día la experiencia de los colaboradores en el marco del distanciamiento, y capacitaciones de comunicación efectiva, gestión de cambio, neurociencias y gestión de las emociones para líderes, ya que el diálogo a distancia no es el mismo que el que se da en la oficina.

Máximo Cavazzani: en 2021 "la inteligencia artificial continuará su desarrollo y será el año de su consolidación"

Talento tecnológico es la próxima Vaca Muerta de la Argentina

-¿Cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las tecnologías en la Argentina?

-En cuestiones tecnológicas se aceleraron procesos que no esperábamos hasta dentro de al menos 10 años en el país, la región y el mundo, y afortunadamente, sectores tradicionales han comprendido que la tecnología y la digitalización son el futuro.

Pasamos de crear elementos innovadores a un must have para todo tipo de sectores. Aunque la innovación y la creatividad parecían verse amenazadas inicialmente a raíz de la distancia, en realidad, impulsaron a organizaciones a redefinirse y adaptarse para seguir entregando valor y experiencias a personas y negocios.

En suma, se ha puesto en evidencia que el talento tecnológico es la próxima Vaca Muerta en Argentina y, junto con la Economía del Conocimiento, tienen un potencial incalculable que tracciona y traccionará ingresos superiores que los de otras industrias más tradicionales.

En líneas generales vemos que el sector tecnológico será el principal driver de creación de empleos en los próximos años, y con ello, los profesionales del sector IT serán los más demandados.

En mobile gaming, las personas han comprendido y disfrutado del componente social como elemento de conexión entre comunidades, lo que marcó la gran aceleración en su uso y adecuación: según Global Web Index el gaming se disparó durante el aislamiento social como una de las actividades de ocio preferidas por los argentinos.

En este sentido, el sector abre una puerta para quienes nunca hubieran podido imaginar trabajar en videojuegos y encuentran, ahora, un mercado más grande que la industria musical y del cine combinadas.

Aquellos que han podido adaptarse a las transformaciones, independientemente de su industria, fueron engranajes clave para una nueva oleada de transformación digital que evoluciona minuto a minuto y que nos presenta un sinfín de oportunidades de alcance global.

-¿Cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-La Argentina tiene el potencial para competir con economías globales, y es un aspecto que es importante comprender para desarrollar un trabajo y una visión de negocio innovadora.

Además, a nivel corporativo, las jerarquías cada vez existen menos y las compañías que harán la diferencia serán aquellas que se centren en lo verdaderamente importante: que los equipos mismos se planteen qué competencias o habilidades necesitan profundizar de ahora en más y readaptar planes de carrera.

Por otro lado, muchas compañías del país intentan mantener "la fórmula del éxito" en secreto, y en cambio, el beneficio de compartir conocimientos entre ellas para colaborar con el desarrollo y crecimiento de la industria pasa desapercibido.

Esto significa un quiebre de modelo que pocas se animan a adoptar, pero curiosamente, las que dan ese paso son aquellas que hoy están consolidadas en el mercado, y que apuestan por un círculo virtuoso donde si la industria en su conjunto prospera, también lo hará cada empresa parte de ella.

En etermax analizamos continuamente tendencias y mejores prácticas, y al compartir nuestro know how hacemos industria, promovemos la generación de talento y el crecimiento del ecosistema tecnológico en su conjunto.

-Aunque resulte arriesgado hacer pronósticos luego de lo sucedido en 2020 con la pandemia, ¿cuáles serán las tendencias tecnológicas que crecerán en su adopción en 2021 en el sector donde se desempeña su organización?

-Aprendimos que el contexto, el mercado y las personas que forman parte de él, son quienes nos guían hacia el futuro que buscamos crear. Siguiendo este análisis, las estructuras ya no serán rígidas y las dinámicas de trabajo flexibles serán las que brillarán con su protagonismo.

La tecnología ya no será la única llave de la innovación: esta tendrá que encontrar una nueva faceta, más flexible y descentralizada, basada en la creatividad y el análisis de datos como centro de la cuestión, incluso a través de equipos de trabajo multidisciplinarios y horizontales.

Según los especialistas, se espera que el mercado de videojuegos crezca un 9% este año, alcanzando un revenue de u$s160 mil millones. En este sentido, continuará en aumento la publicidad mobile y las experiencias alrededor de ella, siendo herramientas esenciales para llegar a todas las audiencias de forma segmentada y personalizada, con experiencias disruptivas y atractivas.

La inteligencia artificial continuará su desarrollo y será el año de su consolidación. Un estudio de MIT Sloan Management Review reveló que 9 de cada 10 personas consideran que la IA representa una oportunidad para sus compañías, por lo que será imprescindible para entablar conversaciones significativas que logren un engagement profundo, un aprendizaje continuo, y servicios personalizados para los clientes.