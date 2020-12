¿Se te perdió tu teléfono móvil? Te explicamos cómo ubicar un celular

Existen diferentes técnicas que funcionan para saber cómo ubicar un celular con el sistema operativo Android y también para el iPhone

¿Querés localizar un celular y rastrear la señal para recuperarlo? Hace unos años sólo los organismos del gobierno y las antenas telefónicas eran capaces de ubicar un celular a través de la triangulación, técnica que hoy se llama localización por GSM. Acá te explicamos cómo ubicar un celular.

Existen diferentes técnicas que funcionan para saber cómo ubicar un celular con el sistema operativo Android. Para el iPhone, andá al final de esta nota.

El celular se ha convertido en una herramienta imprescindible en la vida moderna.

Cómo ubicar un celular robado o perdido

Cualquier usuario de un teléfono móvil entra en una situación de pánico cuando pierde o le roban el celular. Si es tu caso no te preocupes, podés utilizar varios métodos para resolver el problema de cómo ubicar un celular.

El porcentaje de éxito para cómo ubicar un celular y recuperar tu dispositivo con las herramientas que mostramos depende de varios factores que debés tener en cuenta:

En el momento de pérdida el celular estaba encendido o apagado .

. Si tenía conexión a Internet con datos móviles o WiFi activo.

El celular tenía activada la función de ubicación.

Cómo ubicar un celular por GPS

Esta es la mejor opción de cómo ubicar un celular a través de un dispositivo móvil o programa de rastreo. Existen varias aplicaciones que te permiten rastrear por GPS un celular y encontrar un móvil o tableta de forma casi instantánea, y responder así a la prueba de cómo ubicar un celular. Para activar las funciones de localización debés tener instalada y configurada la aplicación de rastreo nativa de Android

Cómo ubicar un celular con Cerberus

Cerberus está considerada la mejor aplicación de rastreo del mercado para la tarea de cómo ubicar un celular. Lo mejor de esta aplicación es el control remoto para localizar tu móvil a distancia, podés hacerlo desde la web o desde otro celular.

Una vez que hayas instalado la aplicación en tu celular (se descarga aquí) entrá en http://www.cerberusaplicación.com e introducí los datos de usuario que usaste en el registro. Sus principales funciones útiles para la tarea de cómo ubicar un celular:

Opción "localizar mi celular" para ubicar tu terminal en un mapa GPS .

. Eliminar la memoria interna del teléfono y de la tarjeta SD .

. Ver la información de la nueva SIM (en caso de que el ladrón la cambie).

la cambie). Ver registro de llamadas y mensajes.

Enviar alerta y disparar fotos.

Como se ve, tenés prácticamente el control total de tu celular robado o perdido. Además, esta herramienta te permite enviar esos comandos a través de otro celular. Algo muy útil al acometer la tarea de cómo ubicar un celular. Esto es muy útil en el caso de que tu celular perdido no tenga acceso a Internet, ya que la activación de los comandos sería a través de mensajes de texto GSM.

Cómo ubicar un celular con Android Lost

Esta aplicación también es perfecta si querés localizar celular Android de forma remota y averiguar cómo ubicar un celular. La interfaz es simple pero la funcionalidad es muy buena para la tarea de cómo ubicar un celular.

Al igual que la anterior aplicación para cómo ubicar un celular, Androd lost te permite saber cómo localizar un celular por GPS desde mi pc a través de su plataforma gratuita online. Estos son los pasos para afrontar el desafío de cómo ubicar un celular:

Descargá la aplicación desde Google Play aquí.

aquí. Accedé a http://Androidlost.com y registráte ( con una cuenta de Gmail es suficiente ).

). Controla el dispositivo móvil a tu antojo.

Las características que ofrece para la tarea de cómo ubicar un celular:

Alarma: lanza un fuerte sonido para detectar la posición de tu celular incluso si está en modo vibración. Una utilidad muy buena para cómo ubicar un celular.

Bloqueo : crea un bloqueo remoto con contraseña por si alguien intenta acceder a tus datos

: crea un bloqueo remoto con contraseña por si alguien intenta acceder a tus datos Mapa : podés ubicar el celular (o varios) donde hayas instalado Androidlost. Una función muy buena para resolver el problema de cómo ubicar un celular.

: podés ubicar el celular (o varios) donde hayas instalado Androidlost. Una función muy buena para resolver el problema de cómo ubicar un celular. Borrado: elimina toda información que hay en tu dispositivo.

Otras funciones de rastreo de esta aplicación no tan conocidas, pero también útiles al momento de cómo ubicar un celular:

Encuentra mi teléfono .

. Family Locator (ideal para todos miembros de la familia).

(ideal para todos miembros de la familia). Prey Anti-Robo.

Cómo ubicar un celular por número

No existe ningún sistema real para cómo ubicar un celular por número en Internet. Todas las páginas que existen en línea dónde tenés que introducir un número de teléfono son fraude y se aprovechan de la necesidad de usuarios que necesitan saber cómo ubicar un celular.

De hecho, cómo ubicar un celular robado por número no lo hacen ni las compañías telefónicas. Todas las formas que existen para rastrear un celular robado o apagado tienen que ver con un correo electrónico, GPS activo y última ubicación rastreable.

Cómo ubicar un celular por Google mapas

Muchos usuarios de teléfonos móviles desconocen esta función que tiene Google y que sirve para cómo ubicar un celular. Cualquier Android celular tiene un servicio llamado Administrador de dispositivos de Google o también conocido Android Device Manager, muy útil a la hora de cómo ubicar un celular.

Aunque no ofrece tantas opciones como las aplicaciones de rastreo mencionadas arriba para la tarea de cómo ubicar un celular, te puede servir en un momento de emergencia para localizar tu número de celular por satélite gratis. Usálo ahora mismo para cómo ubicar un celular tiempo real. Estos son los pasos para cómo ubicar un celular por Gmail de Google:

Entra en https://www.google.com/android/find

Escribí el correo electrónico asociado a tu celular.

Podrás ver a tiempo real el dispositivo en el mapa si tenés la ubicación activa. Las opciones básicas para cómo ubicar un celular y comunicarte con él son:

Sonido : se activa una alarma para que puedas encontrar tu celular

: se activa una alarma para que puedas encontrar tu celular Bloqueo: se bloquea el terminal y podés enviar un mensaje para que la persona que lo tenga pueda devolvértelo

Borrar: se eliminan todos los datos. Esta es la última opción. Si se activa luego ya no se podrá localizar de esta forma.

Cómo ubicar un celular apagado

En el caso de que necesites cómo ubicar un celular apagado sólo podrás ver la última ubicación que tuvo acceso a Internet.

Si en el momento del robo o pérdida, y si el dispositivo tenía la opción de ubicación GPS activa, verás la localización exacta gracias a Google. Tenés varias opciones para averiguar cómo ubicar un celular:

Cronología de Google: entra google.com/maps/timeline o google maps > cronología

Rastrear celular por IMEI .

. Si alguien hace una foto antes de apagarlo podrás ver la ubicación en Google fotos

Instalá de forma remota Cerberus o Lost Android celular desde Google Play: desde una PC o cualquier celular haz login en Google con tu Gmail asociado a tu teléfono perdido y podrás instalar estas aplicaciones como si tuvieras tu celular delante. Si tu celular es Samsung podés usar la función que ofrece a estos dispositivos entrando en https://findmymobile.samsung.com/

Para usar estos métodos debés saber la cuenta y la contraseña Gmail del celular a rastrear y haber tenido (justo antes de apagarse) el terminal con la ubicación activa.

Cómo ubicar un celular: técnicas para robo

Si has perdido, extraviado o te han robado el celular, estos son los dos escenarios que pueden suceder:

Tenías una aplicación de rastreo instalada

Este es el caso ideal y hay que seguir los siguientes pasos:

Entrá en la web de la aplicación de rastreo de teléfono celular por número.

de teléfono celular por número. Mirá si está activo el celular por GPS en el mapa y ubicálo.

Si no se mueve puede que lo hayas extraviado.

Vé a la zona, envía un comando de sonido y recupéralo.

Si se mueve alguien lo tiene

Si sabes que te lo han robado: ve la policía y enseña la aplicación, ya saben de estas herramientas de búsqueda de celulares. Si te ha sucedido hace muy poco y crees que está en una zona cerrada: activa el sonido y alerta para ver dónde se ubica. Si ya habías hecho una clonación de celular podrás recuperar todos los archivos que tenías antes y transferirlos a otro dispositivo.

No tenías nada instalado

Todavía tenés posibilidades de encontrarlo si seguís estos pasos:

Accedé al administrador de dispositivos de Google y ruega para que el celular estuviera con la ubicación activa.

y ruega para que el celular estuviera con la ubicación activa. Usá la cronología de Google

Accedé a Google Play desde la PC o un celular e introducí la cuenta Gmail vinculada al celular perdido.

desde la PC o un celular e introducí la cuenta Gmail vinculada al celular perdido. Instalá una aplicación de rastreo de forma remota y activá localizar celular gratis

Si tu celular es Samsung y tenías una cuenta creada entrá en el servicio oficial find my Samsung y prueba el rastreo. En el caso de que las aplicaciones mencionadas no te funcionen podés usar software pago para saber cómo espiar un celular controlando más de un dispositivo de forma remota.

Cuando definitivamente no podés recuperar el celular

En este caso debes proteger tu privacidad rápidamente, para eso:

Llamá a tu compañía móvil y explicá la situación. Con tus datos será suficiente para bloquear el IMEI aunque si lo tenés también podés dárselo.

y explicá la situación. Con tus datos será suficiente para bloquear el IMEI aunque si lo tenés también podés dárselo. Vé a la policía y denunciá el robo o pérdida

Si tenías la aplicación de rastreo activa, pero no podés recuperarlo, mandá bloqueo de celular y borrado de datos.

y borrado de datos. Entrá en el Android Device Manager y mandá petición para bloquear y borrar toda la memoria interna.

Cómo ubicar un celular: ¿Es posible localizar uno robado sin permiso?

Esta es una doble pregunta. En principio sí se puede hallar mediante los métodos descritos en esta nota cualquier dispositivo que cumpla una serie de requisitos, ya sea un móvil robado o extraviado.

Pero si se quiere localizar móvil sin permiso es más complicado, es decir, si no eres el propietario del terminal, no has instalado una aplicación o software de rastreo o tu cuenta de Google no está vinculada, entonces nunca podrás hallarlo. En cambio si eres el propietario tenés muchas posibilidades de encontrarlo.

Cómo ubicar un celular: ¿Se puede saber por IP o llamada?

Para todos usuarios que piensen que es posible hallar un celular por dirección IP o vía llamada tienen que saber que no es posible en forma gratuita.

Cómo ubicar un celular por Interet

Todas las formas de rastreo online se resumen en:

Aplicación gratuita de Google, Apple y Samsung.

Localizador de celulares (software profesional para rastrear dispositivos móviles).

Opcional (servicios para saber quién me llama al teléfono)

Cómo ubicar un celular: ¿es posible localizar por IMEI gratis?

IMEI es un código que tienen todos los teléfonos con tecnología GSM que se conecta a la red. Este código hace que tu teléfono móvil sea único y te permite bloquear y liberar el móvil. Con estos dígitos tu compañía tiene el registro de cada llamada que se ha hecho desde el terminal y sabe desde dónde se han hecho.

El problema es que el ladrón debería hacer llamadas para identificar el lugar y aun así el operador nunca te dirá el lugar desde donde se hicieron. Así que no es posible localizar gratis un móvil por IMEI. Si deseas conocer este código podés verlo en la batería de tu terminal o marcando *#06# y llamar.

Cómo rastrear un celular iPhone

La mejor forma de encontrar tu iPhone es con la aplicación que viene con el celular llamada Find my iPhone. La aplicación viene con el servicio preinstalado y te muestra tu celular en un mapa. Necesitarás otro dispositivo de Apple con esta aplicación para ver esta característica. A continuación, Una iPad perdido con iOS 13 como ejemplo.

Seleccioná Configuración> ID de Apple (nombre)> Find My. Esto te llevará a la sección de Find My, donde debes tocar Find My iPhone para encenderlo si está apagado. Atención: nunca debe estar apagado.

Con Find My iPhone activado, tocá los interruptores Habilitar búsqueda sin conexión y Enviar última ubicación. Esos te ayudan a determinar dónde dejaste tu teléfono por última vez, en caso de que los servicios de internet estén apagados.

Con esos controles listos, regresá a Configuración> ID de Apple y desplázate hacia abajo para ver todos sus dispositivos en una lista. Tocá el dispositivo que te falta y te lleva a una sección de Información del dispositivo que te permite buscarlo directamente.

Tocá Find My (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) y luego tocá Mostrar en Find My iPhone y aparecerá un mapa que le muestra su ubicación exacta e instrucciones sobre cómo llegar. El servicio también te brinda la opción de reproducir un sonido en tu dispositivo, marcarlo como Perdido y enviar un mensaje al teléfono en modo perdido.

Apple dispone para el iPhone una herramienta útil que te puede servir para cómo rastrear tu celular.

Cómo rastrear un celular iPhone y borrar su contenido

También tenés la opción de borrar el dispositivo, en caso de que esté en manos equivocadas. Find my iPhone también puede ubicar tu Mac, iPod y iPad. Es una herramienta efectiva para rastrear casi cualquier dispositivo iOS.