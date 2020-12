¿Real o falso? Otro "like" del papa Francisco a una modelo en Instagram

A fines de noviembre, la cuenta de la máxima figura de la Iglesia Católica le había puesto un "like" a la imagen de una mujer brasileña

El papa Francisco volvió a quedar envuelto en una situación insólita cuando desde su cuenta de Instagram le dieron "like" a la foto de una modelo que posaba con ropa interior. "Hey, esa soy yo", dijo sorprendida la mujer. Lo mismo había sucedido hace solo un mes atrás.

they caught the Pope in 4K again pic.twitter.com/wwe3Up99pX — Corn ???? (@snyyrid) December 21, 2020

Margot Foxx compartió el tuit de un usuario que publicó captura de pantalla al "me gusta" del Papa desde su cuenta @franciscus y sumando también una imagen de la cuenta oficial de Jorge Bergoglio.

the pope liked my picture that means i’m going to heaven ???? — Margot ???? (@margot_foxx) December 22, 2020

No es la primera vez que la figura máxima del Vaticano queda envuelta en esta particular situación. Hace tan solo un mes, la cuenta de Francisco ya le había puesto un "like" a otra modelo.

En medio de esta situación, el papa Francisco fue hisopado y dio negativo en coronavirus en un test preventivo que se le hizo en el Vaticano luego de que dos cardenales cercanos resultaran positivos en las últimas horas.

El antecedente de la modelo brasileña

El Vaticano abrió una investigación en estrecho contacto con Instagram para descubrir cómo fue posible que desde la cuenta del papa Francisco se pusiera un "me gusta" a la foto de una modelo, explicaron el 20 de noviembre fuentes de oficina de prensa de la Santa Sede.

Las fuentes vaticanas aseguraron que el "me gusta", que en Instagram es un icono de corazón, no salió de la cuenta del papa Francisco.

"Like" a una foto subida de tono

Todo ocurrió cuando en la cuenta en la red social del papa, @Franciscus, se apreció la foto de la modelo brasileña Natalia Garibotto, de 27 años, que fue retirada inmediatamente.

Fue la modelo quien afirmó en redes sociales que la cuenta verificada de Instagram del papa Francisco le dio el me gusta, según los medios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Garibotto (@nataagataa)

En la foto la modelo brasileña aparece vestida de colegiala, con una camiseta blanca corta que enseña la cintura y una minifalda escocesa, mientras se apoya en una de las típicas taquillas de los estudiantes en los institutos.

El papa Francisco está presente en varias redes sociales y sus perfiles son gestionados por personal vaticano. En el caso de Instagram, tiene más de 7,5 millones de seguidores.

"Bendecida"

COY Co, la compañía de gestión de Garibotto, publicó sobre el incidente en su propia cuenta de Instagram. "COY Co. ha recibido la BENDICIÓN OFICIAL DEL PAPA", escribió.

Garibotto también respondió al incidente, al publicar en Twitter el 13 de noviembre: "Al menos me iré al cielo".

No está claro cuándo ocurrió por primera vez el «like» de la cuenta del papa a la fotografía, que muestra las nalgas con poca ropa de Garibotto. Sin embargo, la interacción fue visible el 13 de noviembre, antes de que el "me gusta" fuera retirado al día siguiente, después de que la CNA contactó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en busca de comentarios, dijo la agencia de noticias.

Ahora, el Vaticano indicó que trata de llegar al fondo del incidente.

"Estamos en contacto con Instagram para averiguar qué sucedió", dijo este viernes el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a CNN.

En tanto, Facebook, propietario de Instagram, señaló: "El tema se está investigando actualmente en estrecho contacto con la Santa Sede".

Francisco y un cambio de postura sobre las uniones civiles

En un histórico cambio de postura en la Iglesia Católica, a fines de octubre el papa Francisco aceptó la unión civil para parejas homosexuales, al asegurar que "son hijos de Dios y tienen derecho a estar en la familia".

Las palabras del sumo pontífice se recogen en un fragmento del documental "Francesco", en el que reflexiona sobre el cuidado pastoral para la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).

El Papa Francisco alentó la unión civil para parejas homosexuales. "Son hijos de Dios y tienen derecho a estar en la familia", dijo

"Tienen derecho a una familia"

"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso", plantea Francisco en el film.

El Papa fue más allá afirmó: "Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso".

"Francesco", dirigida por el ruso Evgeny Afineevsky, se estrenó este 21 de octubre en el Festival de Cine de Roma. La película presenta una aproximación del Papa a diversos problemas sociales, así como el ministerio pastoral hacia quienes viven, en palabras del pontífice, "en las periferias existenciales".

Según la Agencia Católica de Informaciones, el film incluye una historia del santo padre alentando a una pareja homosexual de hombres italianos para que lleven a sus hijos a su parroquia, lo que, de acuerdo a uno de ellos, fue muy beneficioso para los chicos.

Bergoglio fue uno de los más radicales opositores al matrimonio igualitario en Argentina

Cambio de postura

Jorge Bergoglio fue uno de los mayores detractores del matrimonio igualitario en la Argentina, aunque ya había anticipado un cambio de postura días atrás, al recibir en el Vaticano a un grupo de padres con hijos LGBT de la asociación "Tenda di Gionata", cuando aseguró: "El Papa ama a sus hijos tal como son, porque son hijos de Dios. La Iglesia no los excluye porque los ama".

Unos años atrás, en 2013, el pontífice había sorprendido a periodistas que le preguntaron, regresando de Río de Janeiro, si había un lobby gay en el Vaticano: "Debemos distinguir el hecho de que una persona sea gay del hecho de que sea un lobby. Si es lobby, no todos son buenos. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?".

A su regreso de Irlanda, en agosto de 2018, le preguntaron en el avión qué les diría a los padres de un hijo homosexual y respondió: "Primero, rezar. No condenes, diálogo. Entender, hacer espacio para el hijo o la hija. Dejad espacio para que se exprese ... Nunca diré que el silencio es un remedio".

"Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres", agregó en ese momento.