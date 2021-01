CEO de Huawei Argentina: "Vamos a regresar al negocio de smartphones con un mejor plan"

En la primera entrevista que Steven Chen Shiqing da a un medio en Argentina, anticipó que vuelve con un negocio en el que es fuerte en el mundo

Huawei es una de las principales empresas de tecnología del mundo. Hace 20 años llegó a la Argentina, en medio de una de las peores crisis de su historia.

Su actual CEO, Steven Chen Shiqing, conduce la filial local desde 2019 después de haber pasado por las subsidiarias de México y Costa Rica, dos de los países donde la marca domina en el negocio de smartphones, a diferencia de la Argentina donde su fortaleza se concentra en la provisión de equipos para las redes de telecomunicaciones. Sobre estos temas y lo que espera para el próximo año se refirió en esta charla con iProfesional.

-¿Cuál es la situación de Huawei en la Argentina hoy?

-Nuestros ingresos a nivel mundial crecieron y continuarán haciéndolo tal como viene sucediendo desde los últimos 30 años. En la Argentina, tras 20 años de trabajo duro, hemos crecido mucho, damos empleo a 500 personas y a otras 1.000 de manera indirecta.

Tenemos confianza en que, a pesar de que hay alguna incertidumbre, vamos a seguir haciendo inversiones en la Argentina. Continuaremos haciendo desembolsos en cloud y en energía solar, vamos a seguir concentrados en las unidades de negocios de operadores y en el de empresas y negocios, pero también nos volcaremos a otras más nuevas.

-¿Van a retomar el negocio de consumidor final, el de smartphones?

-Continuaremos concentrados en redes y en conectividad. En consumer estamos vendiendo smartwatches y algunos Smart TVs. Estamos evaluando cómo sigue avanzando el mercado y la industria.

Y sí, el negocio de consumo masivo va a volver a la Argentina. Dentro de América latina, en países como México, Colombia y Costa Rica tenemos muy buen market share. Por el contrario, Brasil y Argentina tienen situaciones similares en cuanto al negocio de smartphones porque en ninguno de los dos hay venta de teléfonos, lo que lo hace diferente respecto de los otros países.

Steven Chen confía en un mejor 2021 para el país, año en el que la compañía traerá nuevamente el negocio de smartphones

-Las operadoras tienen en pausa sus decisiones de inversión a causa del DNU 690, ¿cómo les afectan estas decisiones?

-El DNU (N. de la R. "The famous DNU" saltó en la conversación) impactó de manera directa en los operadores, y de modo indirecto hacia nosotros. Sabemos de la importancia de las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) para el crecimiento del país y confiamos en que habrá diálogo con resultado positivo entre el Gobierno y los principales operadores.

-¿Qué expectativas tiene sobre el mercado de las telecomunicaciones hacia 2021? ¿Espera definiciones en materia de 5G?

-Sabemos que tanto el Gobierno como los operadores están analizando profundamente esta tecnología. En esta industria hay tres partes: Gobierno, operadores y vendors. El Gobierno se ocupa de la definición de espectro, los operadores realizan el análisis del modelo de negocio y los vendors la provisión de las soluciones. Los operadores están trabajando con Huawei.

De acuerdo a nuestra experiencia con 5G en Asia, Medio Oriente y Europa esta tecnología traerá un montón de beneficios en sectores como salud, minería, energía, entretenimiento, y estamos seguros que en Argentina estaremos cubiertos con 5G en los próximos cinco años y que eso traerá beneficios para el crecimiento del país.

-Estados Unidos está muy atento al desarrollo de 5G en la región. ¿Temen algún tipo de influencia, de injerencia de ese país en el proceso que se seguirá en la Argentina?

-Es muy importante el ambiente de negocios para todos los inversores. Agradezco que en la Argentina exista un modelo de competencia abierto y honesto, parejo, que ayuda a la inversión, no sólo de la parte de comunicaciones sino de la industria. Huawei siempre está enfocado en los clientes y siempre esperamos darles valor.

Desde hace 20 años estamos en la Argentina enfocados en ofrecer lo mejor a los operadores, independientemente de la coyuntura política. La situación en Europa es más compleja y todo está basado en temas que no son técnicos. Huawei está comprometido en ofrecer valor a los clientes y desde hace más de 30 años ofrecemos las mejores soluciones tecnológicas y el cliente final terminará tomando la decisión en base a la mejor propuesta.

En la Argentina Huawei es fuerte en conectividad de redes y en cloud, apuesta a la inteligencia artificial y a la energía solar

-Hace dos semanas el Washington Post publicó un artículo en el que afirmaba contar con documentación que probaba que un software de Huawei ayudaba a vigilar a minorías en China.

-Es totalmente falso. Se van a escuchar un montón de rumores y son temas no tecnológicos que afectan a Huawei. La verdad es que Huawei en todos los países donde se estableció cumplió con las leyes y las regulaciones desde el principio.

-¿Cuáles son las expectativas de la compañía en la Argentina para 2021?

-Fue un año particular, la pandemia nos impactó a todos un montón y ha habido un montón de cambios. Venimos de un año particular y diferente. La digitalización fue impulsada como requerimiento y por esa razón también se ha visto acelerada la inversión en tecnología. El presidente Alberto Fernández anunció, a finales de septiembre, el plan Conectar que va a agilizar los despliegues de fibra óptica a lo largo del país.

Esto va a traer una aceleración en la conectividad en distintas partes de Argentina porque va a impulsar a más redes a hacer uso de ese backbone de fibra. Entre los escenarios que vemos para 2021 analizamos qué afectará a la industria y si bien no podemos hacer predicciones, desde mi punto de vista personal estoy muy convencido de que todo irá mejorando, veo un escenario más positivo.

-¿Puede dar más detalles sobre cómo se volverá al negocio de consumer, de smartphones?

-Vamos a regresar al negocio de smartphones y, al mismo tiempo, queremos hacerlo mejor, tener un mejor plan. No podemos decir cuándo. Tenemos una fuerte intención de volver porque eso trae beneficios para los usuarios finales no solo porque se trata de mejores equipos sino también por los precios. Estamos haciendo análisis de cómo fue el negocio en los últimos tres años para ver cuál va a ser el mejor plan. Va a haber una respuesta a esa pregunta pronto pero no sabemos cuándo será.

-En el Indice de Conectividad Global (GCI) de 2019 de Huawei, la Argentina figura en el puesto 48, con una caída respecto a 2018, ¿qué medidas deberían tomarse para que el país suba en ese ranking?

- Me alegra ver que la gente se preocupa por el índice de conectividad que ayudará a la industria a ir más rápido. Desde el GCI del año pasado de Huawei podemos ver que las inversiones se traducen directamente en una mejor posición. Por ejemplo, hemos visto grandes inversiones en 4G en los últimos años y resultó en una mejor posición en el índice. Vemos que los operadores han invertido mucho en el despliegue de redes.

El Gobierno está analizando la evolución de temas importantes como la nube o el 5G. Todo esto no solo ayudará en el índice de conectividad, sino que también ayudará finalmente en la economía del país.