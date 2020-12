Esta es la mayor preocupación de los líderes tecnológicos de las empresas argentinas

Así lo revela en la siguiente entrevista de iProfesional María Celeste Garros, directora regional de ventas de esta compañía para la región sur de América latina. Citrix ayuda a las organizaciones a brindar una experiencia de trabajo simple, segura y mejor, desde cualquier lugar.

Su plataforma reúne la experiencia del usuario, la flexibilidad de TI y la seguridad necesaria para fomentar la innovación, la resiliencia y la continuidad del negocio. Fue fundada en 1989 en Fort Lauderlade, Florida, Estados Unidos y hoy posee más de 400.000 clientes en 100 países. Citrix desembarcó en la Argentina hace más de 20 años.

Garros es responsable de impulsar el crecimiento de la región, consolidar los mercados de la Argentina, Chile y Perú y cultivar nuevos mercados emergentes como Paraguay, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

-¿Qué cambios tuvo Citrix y su ecosistema de clientes y socios de negocios en este último año?

-Desde Citrix venimos reimaginando el futuro del trabajo desde hace más de 30 años, y con ello, promovemos un esquema de trabajo flexible que concibe al trabajo como una actividad y no como un lugar, incluso puertas adentro.

En Citrix Argentina contamos con oficinas colaborativas para que nuestros equipos de trabajo tengan la libertad de elegir cuándo utilizar las instalaciones ya sea por gusto o por presentaciones de trabajo, pero es la movilidad la característica principal de su esquema laboral.

Este año el principal desafío ha sido trabajar de forma permanente desde nuestra casa. En Citrix estábamos acostumbrados a tener la libertad de elegir desde dónde trabajar cada día, considerando aquellos lugares donde nos sentimos más a gusto y productivos, con la flexibilidad de balancear nuestras responsabilidades laborales y nuestra vida personal para acomodarnos a trámites, actos escolares y viajes, solo por nombrar algunos.

Poner una pausa a esta libertad y pasar a trabajar en el mismo espacio donde cumplimos con el aislamiento obligatorio significó todo un reto. Como todo proceso, constó de una curva de aprendizaje que pudimos superar, y entre muchas otras cosas, nos hizo valorar aún más el poder de la movilidad segura y ágil en la experiencia de trabajo.

Las compañías de todos los sectores y de todas partes del mundo se encontraron con un contexto desafiante que ponía en riesgo a sus colaboradores y a sus negocios. De hecho, según una investigación que realizamos el año anterior llamada "El trabajador digital en 2019", el 62% de empresas de Latinoamérica no les permitían a sus empleados trabajar de forma remota, lo que significa que más de la mitad de las compañías de la región latinoamericana debió mudar sus operaciones, tecnología y empleados para trabajar a distancia de forma permanente y sin plazo de término sin tener ninguna experiencia en ello.

A pesar de los desafíos que se plantearon y que exigían resolución casi de la noche a la mañana, hemos visto que la mayoría de las empresas encararon con seguridad, rapidez y determinación una reconversión del negocio, poniendo en práctica las medidas necesarias para garantizar la salud de sus empleados como prioridad principal.

-¿Cuál fue el impacto de la pandemia en su agenda de proyectos?

-Desde Citrix trabajamos diseñando soluciones para el futuro del trabajo desde hace más de tres décadas, por lo que tenemos experiencia en la adaptación a los cambios y la anticipación de las tendencias del mercado, siempre pensando en el empleado como centro de la estrategia y la tecnología como potenciador de sus capacidades.

Sin embargo, las alteraciones profundas necesitan innovaciones profundas. Cambiamos nuestra forma de concebir el futuro del trabajo, y nuestra prioridad ha sido ayudar nuestros clientes a superar todo tipo de obstáculos, sin descuidar la experiencia del empleado ni la seguridad de la información corporativa en el proceso, por más urgencia que exista.

Para aquellas compañías que no contaban con la infraestructura necesaria para que la totalidad de sus empleados pasaran a trabajar de forma remota, trabajamos en el asesoramiento e implementación de soluciones que afectaran el menor tiempo posible el normal funcionamiento de sus negocios, para lograr que el 100% de los empleados puedan trabajar desde casa en pocos días.

Por otro lado, aquellas empresas y entidades que ya tenían políticas de trabajo flexible, el trabajo constó en escalar los espacios de trabajo móviles casi en tiempo récord, ampliando los servicios remotos para empleados y colaboradores externos.

Un claro ejemplo que puedo destacar en la Argentina es el de Banco Galicia. Previo a la llegada de la pandemia, el banco ya tenía implementada una iniciativa de trabajo flexible que abarcaba a 2.000 empleados con nuestras soluciones Citrix Workspace y Citrix ADC.

Cuando el país se vio afectado por Covid-19, se ampliaron los servicios para un total de 7.000 empleados, triplicando la cantidad de colaboradores con acceso remoto en 48 horas.

A nivel regional, quisiera mencionar a Ternium, la mayor productora de acero de América latina. La compañía tenía empleados distribuidos en Argentina, México, Brasil, Colombia y Guatemala, y fue gracias a la tecnología de Citrix que pudo escalar su infraestructura en solo una semana para que más de 6.000 empleados pudieran teletrabajar desde sus hogares.

María Celeste Garros: "Hemos visto una gran adopción del trabajo remoto que apenas está empezando."

Las tres fases tecnológicas del año 2020

-¿Cuáles fueron las iniciativas a las que dieron lugar en medio de la pandemia y cuáles son los pendientes de trabajo para 2021?

-En Citrix identificamos el año como un largo camino de 3 fases. Durante la primera, a la cual llamamos Crisis, las compañías vieron a su fuerza laboral convertirse en el eslabón más vulnerable y tuvieron que adaptarse rápidamente para cuidarlos y mantener la operatoria de la compañía. Se adaptaron como pudieron frente a la urgencia, dejando de lado las tecnologías realmente seguras y pensadas en los empleados.

Hoy estamos transitando la segunda fase Trabajo remoto extendido, donde es momento de reflexionar, ¿qué tecnología se implementó para salir del apuro? ¿qué aspectos ha cumplido y cuáles ha relegado? ¿esta tecnología solo resolvió la necesidad de agilidad, o nos prepara como para cualquier futura eventualidad? Construir bases sólidas se vuelve esencial para llegar a la tercera etapa Nueva Normalidad lo más preparados posibles, con planes para garantizar la continuidad del negocio.

La pandemia nos ha dejado un sinfín de aprendizajes y podemos estar o no de acuerdo con la lista completa, pero hay un aspecto innegable, y tiene que ver con que la tecnología correcta será aquella que empodere a los empleados y preste especial atención a su experiencia de trabajo, acercándole las herramientas necesarias para desatar su productividad y creatividad.

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para estos cambios?

El modelo as a service fue la salvación de muchas compañías este año. Ya sea a través de software, plataformas, infraestructura, datos o incluso experiencia de usuario, este modelo permitió adquirir de forma ágil tecnologías esenciales para que empresas de todo tipo pudieran adoptar un nuevo orden laboral desde casa y de forma permanente.

Además del ahorro de tiempos que supone saltear el ciclo usual de ventas con un sistema ya configurado, democratizó en gran medida la incorporación de soluciones basadas en la nube y espacios de trabajo digitales para escalar su fuerza laboral de forma segura y flexible para resguardar sus negocios.

Antes de la pandemia, los trabajadores de oficina de Argentina trabajaban desde casa un promedio de 4.83 días al mes y un 8% dijo nunca haber trabajado desde su casa. Los espacios de trabajo entregaron una experiencia sin trabas y 100% protegida de forma remota, con un diseño y funcionamiento familiar al que estaban acostumbrados en la oficina.

La implementación de estos espacios de trabajo me lleva hacia el protagonismo de la nube. Ya sea con un proveedor de nube pública, o como parte de una arquitectura de nube híbrida, permite que los colaboradores tengan acceso rápido, seguro y confiable a los recursos de la compañía que necesitan, desde cualquier lugar, en el dispositivo que sea.

Además, habilita una importante simplificación en la administración de la información centralizada. La experiencia de trabajo está ligada a la capacidad de las personas de tener lo que necesitan cuando lo necesitan y definitivamente tiene impacto su productividad.

-En el marco de una pandemia inédita en la historia humana por su impacto global, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Desde Citrix creemos que este año contribuyó a tomar mayor noción sobre el rol de la tecnología como habilitadora principal. Sin embargo, aún queda mucho camino para recorrer y comprender el valor del papel del CIO como pieza clave para una nueva normalidad más flexible y con el empleado en el centro.

Apoyamos las políticas que otorguen la libertad al staff de elegir desde dónde prefieren trabajar, ya sea un esquema full office, full remoto o híbrido, y aquellas que aprovechen la tecnología como liberador del potencial máximo de los empleados en un escenario en constante transformación.

La pandemia no solo aceleró la adopción de la tecnología, sino también ha demostrado al mundo que, con las herramientas y los accesos adecuados, los empleados pueden ser igual o incluso más productivos trabajando a distancia. Las políticas flexibles aclamadas por los empleados han mostrado contribuir a un trabajo provechoso para las empresas y sus modelos de negocio.

El teletrabajo debió ser adoptado en forma masiva por las empresas como consecuencia de la pandemia.

-A partir de su balance de este año, ¿cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-Según el estudio Digital Shock que realizamos este año en la Argentina para conocer la perspectiva de los líderes de TI ante los desafíos de la pandemia, el 67% está preocupado por la seguridad como consecuencia del teletrabajo, y el mismo porcentaje asegura que el uso de tecnología no autorizada por parte de los empleados también es un punto preocupante.

Ahora es momento en que las empresas sean resilientes, y estén preparadas para escenarios de todo tipo por más irreales que parezcan ser. Es tiempo de dejar de pensar en tecnologías cortoplacistas y pensar en soluciones que puedan adaptarse a las necesidades de hoy y del mañana, pero que bajo ningún aspecto dejen la seguridad a la suerte.

Con la incorporación de estos esquemas de trabajo flexibles, el costo de no invertir en seguridad ha dejado de ser un aspecto postergable. Vivimos en un mundo donde a cada minuto los hackers se vuelven más sofisticados, y donde la utilización de canales no autorizados por parte de los empleados es cada vez más frecuente. Cada clic, inicio de sesión o envío de información puede ser un punto vulnerable si no existe detrás una arquitectura Zero Trust que asegure los accesos.

El trabajo pensado como una actividad y ya no como un lugar, requiere de conciencia contextual para garantizar una seguridad integral, por esto desde Citrix promovemos una arquitectura o marco de TI para permitir el acceso seguro a todas las aplicaciones, mediante la evaluación continua de la confianza en cada punto de contacto.

-Aunque a la luz de lo ocurrido este año resulte arriesgado hacer pronósticos, ¿cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021 en el sector donde se desempeña su organización?

-Hemos visto una gran adopción del trabajo remoto que apenas está empezando. Empresas y empleados han comprobado que se puede trabajar de manera productiva fuera de la oficina, y se abre un mundo de oportunidades para que los empleados puedan liberar su mayor potencial, se sientan productivos y alcancen un equilibrio entre su vida laboral y personal.

Así lo demuestran los resultados recabados del estudio Workquake que realizamos en Citrix a empleados en la Argentina durante la pandemia, un 53% de los trabajadores desearía tener un estilo de trabajo más fluido entre la oficina y el hogar cuando vuelvan a trabajar, un 46% desea trabajar desde casa con más frecuencia y el mismo porcentaje prefiere horas de trabajo más flexibles que se adaptan a su estilo de vida y prioridades en el hogar.

Al mismo tiempo, veremos cada vez más tecnologías diseñadas especialmente a resolver tareas repetitivas para que los empleados puedan enfocarse en aquellas donde puedan aportar real valor a sus negocios.

La tecnología pensada para quitar las distracciones que se interponen diariamente entre las personas y los objetivos que deben lograr en su trabajo y eliminar lo que se conoce como ruido digital serán cada vez más utilizadas.