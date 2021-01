¿Qué puedo vender por Internet?: conocé los 7 productos que podés probar hoy mismo

Con pocos pasos puedes embarcarte en la aventura de la venta por Internet, despachar productos únicos e impresionar a tu audiencia con ellos

¿Qué puedo vender por Internet? Hoy tener un negocio en línea donde vender tus propios productos o servicios en Internet es más sencillo que nunca. Abrir una tienda en línea para responder a la pregunta de qué puedo vender por Internet es ya un proceso rápido, fácil y ¡a veces incluso gratis!

Sin embargo, una tienda no lo es todo para aceptar el desafío de qué puedo vender por Internet: necesitas algo que ofrecer a tus clientes. Un producto novedoso que vender por Internet y que cause ese "¡Lo quiero ya!" en tu audiencia.

Si estás decidido a embarcarte en la aventura de afrontar el interrogante de qué puedo vender por Internet, y despachar camisetas personalizadas u otros productos únicos, impresionar a tu audiencia con ellos y ganar dinero por Internet, leé esta nota.

Fundas para móvil, remeras, artículos deportivos… Existen productos que podrás utilizar para encarar la prueba de qué puedo vender por Internet para ganar dinero ¡con poca o ninguna inversión!

Un buen momento para el comercio

La pandemia cambió todo y la venta online se volvió el paso obligado para que muchas empresas pudieran continuar a flote hasta que llegue la "nueva normalidad".

Si como muestra basta un botón, un indicio del crecimiento de la venta online pueden ser los resultados del último Hot Sale, la semana de ofertas por compras digitales que organizan distintas entidades y empresas junto con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El Hot Sale 2020 movió más de $19.300 millones en los tres días de duración, muy por encima de los $8.510 millones registrados en la edición 2019, gracias más de 3,5 millones de operaciones y más de 6,5 millones de productos vendidos.

Los meses de confinamiento cambiaron los hábitos de los consumidores, que en muchos casos seguirán utilizando los canales digitales para hacer compras incluso después de la pandemia. Desde Tiendanube indicaron que ya 9 de cada 10 argentinos compraron por Internet y se espera que ese número siga en aumento.

Por eso será fundamental que las empresas se adentren en la venta online como fuente de futuros negocios, ya que no será suficiente contar con el canal tradicional y tener algún tipo de venta online sino que los propios consumidores esperarán presencia en el canal digital para concretar sus compras.

Paso previo para definir qué puedo vender por Internet

Antes de pasar a decidir el producto para enamorar a tus clientes es muy importante que los conozcas y así responder mejor a la pregunta de qué puedo vender por Internet.

¿Cómo vas a ofrecerles justo lo que buscan sin saber cuáles son sus necesidades, intereses o gustos? Esto es clave para definir qué puedo vender por Internet. Dedicá algún tiempo a conocer a tu nicho de mercado antes de encarar el proceso de qué puedo vender por Interne. El consejo es que elijas una audiencia que conozcas.

Pensá en tus propios hobbies, tu estilo, las cosas que te gustan… Si hay algo que te encante, probablemente también pueda encantar a otras personas. Y así definir qué puedo vender por Internet.

Olvidate de vender un producto genérico y sin valor a tu audiencia. Así vas al fracaso cuando quieras responder el desafío de qué puedo vender por Internet. Puede sonar tentador, pero tratá de pensar en el largo plazo. Si ofrecés un producto de calidad tus clientes estarán más satisfechos con su compra ¡y mejor hablarán de tu marca!

El comercio electrónico bajó sus barreras entrada para quienes necesitan saber qué puedo vender por Internet.

¿Qué puedo vender por Internet?: Adaptate a cualquier situación

Antes de tratar de convencer a tu audiencia con tus productos, es muy importante que tengas en cuenta la situación en la que se encuentran tus clientes y así responder a la pregunta de qué puedo vender por Internet. Si sabes que tus seguidores se encuentran en casa debido a la situación de confinamiento social por la pandemia del coronavirus, podés hacer dos cosas:

Podés centrarte en vender productos que tus usuarios puedan utilizar en casa como pósteres o productos de decoración.

O bien, podés cambiar la forma en la que vendes productos destinados a utilizarse en exteriores.

Por ejemplo, si quieres vender leggins, comparte también ejercicios que tus compradores puedan realizar en casa con ellos para inspirarles. ¡Todo es echarle imaginación!

También es muy importante que te comuniques con tus clientes y les mantengas al tanto de cualquier cambio en tus tiempos de envío o la disponibilidad de tus productos.

¿Qué puedo vender por Internet?: Tu propio arte

Si eres artista, una buena manera de vender tus diseños, ilustraciones e imágenes en línea es plasmándolos en algún tipo de producto físico. ¡Y no nos referimos solo a cuadros! Y así responder a la pregunta de qué puedo vender por Internet.

Plasmar tus diseños originales en productos de uso diario es una gran manera de monetizar tu arte. Deja que tus fans lleven tus diseños consigo allá donde vayan en sus camisetas, móviles… ¡Incluso en sus leggins!

Hay nichos más allá de los clásicos rubros del ecommerce

¿Qué puedo vender por Internet?: los 7 productos

Algunos son ya un clásico del comercio electrónico, otros son más novedosos… Pero, en cualquier caso, con tus diseños y la estrategia de marketing adecuada, todos son firmes candidatos para convertirse en tu nuevo producto más vendido. Y así resolver el interrogante de qué puedo vender por Internet. También hay otras alternativas más allá de los productos.

¿Qué puedo vender por Internet?: Remeras

Las remeras son unos productos clásicos que más y mejor se venden en línea. Son un producto muy versátil y útil, además de fácil de personalizar. Un diseño tan sencillo como una frase o una foto pueden convertir a una remera en tu prenda favorita. De esta manera, podrás responder a la prueba de qué puedo vender por Internet.

¿A quién no le gusta tener siempre a mano una remera? Tanto para las noches de verano como para los días de invierno: siempre viene bien. Poner tus diseños en una remera es una tarea bastante sencilla. Pensá, por ejemplo, en una frase que caracterice a tu nicho. O en un icono con el que representar tu estilo o tu marca.

Hay generadores de maquetas para crear tus remeras únicas. Elige entre varios tipos de texto, cliparts, efectos… Y recordá: si la quisieras para ti, seguramente alguien más también esté deseando comprarla.

¿Qué puedo vender por Internet?: Ropa deportiva

La aparición del streetwear (la moda que consiste en vestir prendas amplias y cómodas) y la normalización del uso de prendas deportivas para realizar actividades diarias (lo que se conoce como athleisure) garantizan que unos leggins o pantalones deportivos ya no son solo para deportistas: cualquiera puede convertirlos en su nueva prenda favorita. Una excelente alternativa al momento de responder a la pregunta de qué puedo vender por Internet.

Con estos datos, resulta fácil ver que la ropa deportiva es prácticamente una necesidad en cualquier negocio de moda. Y una buena alternativa para definir qué puedo vender por Internet.

Ya sea para hacer deporte o para estar en casa en ropa cómoda, la demanda de camisetas y sujetadores de deporte, conjuntos deportivos y leggins es cada vez mayor. Un dato interesante: la venta de ropa deportiva en línea se disparó como nunca en 2020 por el confinamiento social por la pandemia.

¿Qué puedo vender por Internet?: Fundas para móvil

Unos 3.000 millones de personas utilizan un teléfono móvil. Y casi ellos quieren protegerlos de salpicaduras y caídas. Un mercado inmenso para definir qué puedo vender por Internet.

Es por eso por lo que las fundas para móvil personalizadas son hoy un imprescindible en cualquier negocio en línea. ¿Quién no quiere una funda con la que distinguir su teléfono y además asegurarse de mantenerlo en perfectas condiciones? Es una buena alternativa para definir qué puedo vender por Internet.

A la hora de decidir qué funda para móvil vender, conviene mirar a las marcas y modelos más vendidos para saber qué se demanda. Apple y Samsung suelen estar a la cabeza de las ventas mundiales, por lo que unas carcasas para sus últimos modelos pueden ser una apuesta segura.

¿Qué puedo vender por Internet?: Joyas

La principal característica de las joyas como producto para vender en línea es que son un producto atemporal. No hay época del año que se les resista. San Valentín, el Día de la Madre, Navidad… Una alternativa ideal para definir qué puedo vender por Internet.

Hay varias ocasiones en las que una pulsera o colgante grabado pueden ser un regalo ideal. Por lo que es muy importante estar preparado con un producto que cumpla con las expectativas de tus clientes y así afrontar con éxito la definición de qué puedo vender por Internet.

Aprovechá esta tendencia y ofrecé joyería personalizada en tu negocio. Incorporar joyas a tu tienda es muy fácil, y son el producto perfecto para ganar dinero. ¡Es sencillo para responder el desafío de qué puedo vender por Internet!

Las joyas son alternativas atractivas al momento de definir qué puedo vender por Internet

¿Qué puedo vender por Internet?: Riñoneras

Si te has pasado por Instagram, habrás visto que las riñoneras son el producto de moda: son cómodas, a la última… ¡Y podés llevarlas a todas partes! Una buena alternativa para definir qué puedo vender por Internet.

¡Hasta marcas como Gucci se han unido ya a esta tendencia! Tanto para mujer como para hombre, una riñonera es el regalo perfecto para los que se preocupan por ir a la moda.

¡Además no hay nicho que se les escape! Desde los más elegantes a los estilos más urbanos, las riñoneras son el complemento perfecto por su adaptabilidad. Pon un diseño all over que se adapte a tu público en tus riñoneras y empieza a vender el producto del momento.

¿Qué puedo vender por Internet?: Camisetas y bolsas de tela ecológica

Lo ecológico está de moda y por una buena razón. Solo hace falta mirar a los resultados de búsqueda de Google para comprobar que los navegantes se preocupan más y más por temas con la ecología, sostenibilidad, cómo llevar estilo de vida eco-friendly y asuntos relacionados:

El volumen de búsqueda indica las búsquedas mensuales medias que tiene un término en los buscadores online. ¡Y todas estas palabras clave suman casi 30 mil búsquedas mensuales!

No es de extrañar que los usuarios busquen adaptar su forma de vestir a sus preocupaciones. Y, por ello, la demanda de productos de moda sostenibles es cada vez mayor. Una buena punta para resolver la prueba de qué puedo vender por Internet

No dejes que tu negocio se quede fuera de esta tendencia y añade prendas sostenibles a tu tienda. ¡Y anúncialo alto y claro para que tus clientes sepan que tú también te preocupas por el medio ambiente! Así tendrás éxito para la prueba de qué puedo vender por Internet

¿Qué puedo vender por Internet?: Pósteres

¿Quién dijo que los pósteres eran cosa de adolescentes? La decoración de interiores está cada vez más de moda. Cada vez más y más personas se preocupan por el aspecto de su hogar y buscan en Internet la manera de darle vida a su casa ¡con un presupuesto reducido! Y los pósteres son el producto ideal para cualquier hogar: personalizables, fáciles de instalar y baratos. Y una buena alternativa para definir qué puedo vender por Internet

Son la manera perfecta de dar un toque de color y personalidad a cualquier espacio. Y, sea cual sea tu nicho, siempre habrá alguna manera de plasmar tus diseños en ellos.

¿Eres fotógrafo y necesitás saber qué puedo vender por Internet? ¡Vende tus fotografías en pósteres y dirígete a los amantes de los paisajes, animales o lo que hayas fotografiado!

U ofrece a tus clientes de fotografía de eventos recibir sus instantáneas en un formato físico que podrán guardar toda su vida. Una alternativa al momento de responder la prueba de qué puedo vender por Internet

¿Diseñador, pintor o caricaturista? ¡Pon tus diseños en un póster y ofrece a tus seguidores un número ilimitado de tus obras! Y así definirás de qué puedo vender por Internet.

¿Aún crees que los pósteres no son para tu negocio? ¡Dale otra vuelta! Porque seguro que hay alguna manera de atraer a tu nicho con un póster. Al fin y al cabo, no solo podés poner imágenes en ellos, ¡sino todo lo que se te ocurra! No hay límites aquí al momento de decidir qué puedo vender por Internet

Volvamos a las prendas deportivas. Una tienda especializada en los aficionados de los deportes puede incluir muy fácilmente pósteres con frases motivadoras en su catálogo para complementar la afición deportiva de sus clientes ¡incluso cuando no están haciendo deporte! ¡Sólo hay que echar a volar a la imaginación!