OK Google: te contamos todos los comandos que te serán funcionales al activar el asistente de Android

¿Cuáles son los comandos más provechosos de OK Google para utilizar en el día a día, así como algunas configuraciones útiles del Asistente?

La integración de los comandos de voz, como OK Google, con nuestros dispositivos móviles crece y mejora con el paso de los años. Si hablamos de Android, el comando estrella es OK Google, las "palabras mágicas" para que el dispositivo pueda empezar a trabajar con nuestra voz.

¿Cómo podés activar OK Google desde cualquier pantalla y launcher, para que siempre puedas tener a mano esta opción? ¿Cuáles son los comandos más provechosos de OK Google para utilizar en el día a día, así como algunas configuraciones útiles del Asistente? Las respuestas para que uses bien OK Google, en esta nota.

Activá OK Google en cualquier pantalla y launcher

Hace unos años, antes de la llegada de Android 5.0 Lollipop, al activar OK Google, por defecto, este solo funcionaba en la pantalla de inicio de Google Now Launcher. Actualmente, los ajustes de la aplicación OK Google han cambiado.

Abrí la aplicación de Google

Pulsá sobre más

Pulsá sobre ajustes

Pulsá sobre voz

Ya estamos en el menú de voz, así que vamos a pulsar sobre Voice Match, la opción que nos permite configurar el habla con Google Assistant. Aquí veremos la opción OK Google.

Como se indica en la propia opción OK Google, activar esto permite acceder al Asistente aunque el móvil tenga la pantalla apagada, así como superponerse a otras aplicaciones.

Activar OK Google nos permite invocar al Asistente de Google con la pantalla bloqueada, así como hacerlo desde cualquier aplicación que estemos usando en ese momento. Así, no importa que estés en el escritorio de un launcher distinto al de Google o en cualquier aplicación, diciendo OK Google se activará el Asistente y podrás empezar a decir los comandos que estimes.

OK Google ayuda a resolver acciones con mucha facilidad.

Registro de voz para OK Google

Si nunca has configurado Voice Match, se te pedirá registrar tu voz tres veces diciendo OK Google. Este el método de Google para crear tu patrón de voz y reconocerte cuando le hablas.

Desde este apartado de Voice Match podés borrar el modelo de voz que has creado para OK Google y añadir uno nuevo. ¿Por qué es importante que el modelo sea preciso? Porque el teléfono acepta así como integrar al Asistente con Android Auto y Google Maps. De esta forma, aunque estés conduciendo y utilizando dichas aplicaciones de Google, el comando OK Google funcionará de la misma forma.

Cómo hacer que OK Google funcione offline

Al activar OK Google, que hace unos años fue actualizado por problemas de privacidad, con tu móvil conectado a Internet, el Asistente usará la búsqueda y la base de datos de Google para mostrarte los resultados.

No obstante, si querés añadir recordatorios, eventos y demás funciones en OK Google que no requieren de conexión a red, podés hacerlo configurando los resultados sin conexión.

Podemos usar el Asistente de Google de forma offline mediante OK Google y la previa descarga de los paquetes de idiomas. Está más limitado, pero sigue siendo funcional para OK Google.

Esto se hace desde el menú de voz, al que ya hemos accedido para configurar Voice Match. No tenemos más que pulsar sobre Reconocimiento de voz sin conexión, y descargar los idiomas en los que queremos que funcione el Asistente. En el modo offline todo estará más limitado, pero seguirá funcionando OK Google.

En tiempo de vacaciones, OK Google ayuda a resolver cuestiones operativas.

OK Google: comandos útiles para tu día a día

¿Cuáles son los mejores comandos para OK Google? Desde hace tiempo contamos con la posibilidad de comunicarnos por voz con el asistente del teléfono OK Google para que realice las acciones que nosotros queremos, pero el listado de posibilidades es tan sumamente amplio que es fácil perderse.

Recopilamos los mejores comandos para usar con el asistente de voz OK Google de tu móvil, para que puedas tenerlos a mano y hacerte una idea de las posibilidades que tienes.

El Asistente de Google viene activado por defecto en todos los nuevos teléfonos Android (a excepción de Huawei), incluso aunque el terminal cuente con su propio asistente. Cada terminal tiene su método de activación para Assistant, pero por lo general se invoca OK Google dejando pulsado el botón home.

Si tenemos Android 10, desplazando en diagonal desde las esquinas del terminal. Una vez lo tenemos abierto, la lista de posibilidades de OK Google es prácticamente infinita. Incluso puede textos leer en voz alta.

Control de ajustes del sistema y aplicaciones con OK Google

Con el control por voz OK Google podemos manejar varias de las funciones del sistema, así como gestionar la apertura de aplicaciones. La lógica aquí es pensar qué quieres abrir, cerrar, activar o desactivar y contárselo al asistente. La lista es muy amplia:

Abre (nombre de la aplicación). Por ejemplo: Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.

Enciende/apaga el (nombre del ajuste). Por ejemplo: Bluetooth, WiFi, datos, etc.

Sube/Baja el volumen

Sube/baja el brillo

Hazme un selfie

Haz una foto

Graba un vídeo

Quiero escuchar (artista que queramos escuchar)

Silencia el volumen

Pon el volumen al máximo

Enséñame fotos de (cualquier álbum o categoría de Google Fotos). Por ejemplo: gatos, perros, Madrid, edificios, etc.

¿Qué hay en mi pantalla?

Abre los ajustes de mi cuenta de Google

Muestra mi historial de búsqueda de Google

Ajusta la configuración de seguridad de Google

Mensajes y llamadas con OK Google

A nivel de mensajería y llamadas, los comandos de Google nos sirven para realizar lo básico. Basta con pedirle que llame a alguien o que le mande un mensaje para poder hacerlo sin necesidad de tocar el teléfono. A continuación, comandos de voz con OK Google:

Llama a (nombre)

Manda un mensaje de (aplicación) a (nombre) y dile que (mensaje)

Envía un correo a (nombre) y dile que (cuerpo del texto)

Envía un SMS a (nombre) y dile que (cuerpo del texto)

El tiempo con OK Google

El Asistente de Google nos permite consultar el tiempo de forma bastante dinámica y personalizada a partir de lo que le pidamos. Un dato para tener en cuenta es que la información del tiempo por defecto es la de weather.com, para que sepas de dónde salen los datos que te está contando. A continuación, comandos de voz con OK Google:

Qué tiempo va a hacer hoy

¿Va a hacer calor/frío hoy?

El tiempo en (nombre de la ciudad)

Qué tiempo va a hacer el (día) en (nombre de la ciudad)

¿Va a llover en (nombre de la ciudad)?

Alarmas con OK Google

Poner alarmas con la voz es una de las funciones más rápidas del Asistente. No tenemos que entrar en la aplicación de reloj y configurarla manualmente, basta con pedírselo en unas pocas palabras para que lo haga. A continuación, comandos de voz con OK Google:

Pon una alarma a las (hora)

Añade una alarma a las (hora)

Despiértame mañana a las (hora)

Desactiva la siguiente alarma

Desactiva todas las alarmas

Pon una alarma el (día) a las (hora)

Recordatorios con OK Google

El mismo caso de las alarmas se repite con los recordatorios. Basta con decirle que queremos que nos recuerde algo. Del mismo modo, gracias a las rutinas de Assistant, podemos obtener información diaria de interés con tan solo decirle un "buenos días" al Asistente. A continuación, comandos de voz con OK Google:

Recuérdame que (lo que quieras que te recuerde)

Pon un temporizador dentro de (el tiempo que queramos)

Pon una cuenta atrás de (el tiempo que queramos)

¿Qué tengo para hoy?

¿Cómo será mi día?

Buenos días

Crea un evento de calendario para (lo que queramos hacer) el (día) a las (hora)

¿Qué planes tengo para mañana?

¿Cuándo es mi próxima reunión?

¿Dónde he estacionado?

Transporte y viajes con OK Google

Si estamos de viaje o con miras a organizarlo, podemos preguntarle al asistente. Puede que sea incluso más eficaz que preguntarle a un nativo. Google guarda información sobre ubicaciones, vuelos, trayectos y demás, por lo que podemos preguntarle prácticamente de todo. A continuación, comandos de voz con OK Google:

Cómo llegar a (sitio)

Quiero ir a (sitio)

¿Dónde estoy?

¿Dónde está el (establecimiento) más cercano?

¿Cuánto tardo en ir a (sitio)?

Sitios interesantes en (ciudad, país)

Lugar de interés en (ciudad, país)

Cómo está el tráfico en (ciudad)

¿Qué vuelos hay a (país, ciudad) el (día)?

Quiero un tren a (ciudad, país)

Quiero un autobús a (ciudad, país)

¿Dónde puedo cenar hoy?

Dime un buen sitio para comer

Mapa de (país, ciudad)

Llévame a mi trabajo

Llévame a casa

Cuánta distancia hay entre (sitio) y (sitio)

Reconocimiento de personas con OK Google

Si queremos que Google recuerde el nombre (o mote) de alguien, no tenemos más que decírselo. El Asistente nos comentará que "se lo anota", quedando guardada esta información en el teléfono. A continuación, comandos de voz con OK Google:

(Nombre) es mi madre/padre

(Nombre) es mi jefa/jefe

Quiero que me llames (nombre o apodo)

Mi padre/madre se llama (nombre)

Mi jefa se llama (nombre)

Mi perro se llama (nombre)

Mi novia se llama (nombre)

Información de todo tipo con OK Google

Los comandos de voz de Google van mucho más allá de funciones concretas. Al estar integrado el Asistente con el buscador, podemos preguntarle todo lo que se nos ocurra. La ventaja es que es muy probable que el Asistente nos responda de forma bastante "humana", sin que ni siquiera tengamos que leer los resultados que nos muestra. A continuación, comandos de voz con OK Google:

¿Cuántos días faltan para Navidad?

¿Cuándo es el cumpleaños de (personaje famoso)?

¿Cuánto es (multiplicación, suma, resta, división, etc.)?

¿Cuál es la mitad de (número)?

¿Dónde nació Pablo Escobar?

¿Cuántos años tengo?

¿Dónde está mi paquete?

¿Cuánto cotiza en bolsa Tesla?

¿Qué ruido hace un cerdo?

¿Qué significa (palabra)?

¿Cómo está la luna hoy?

¿Cómo está el Nasdaq?

¿Cuántos años tiene (personaje famoso)?

Marido/mujer de (personaje famoso)

Receta de macarrones con tomate

Dime sinónimos/antónimos de (palabra)

¿Quién inventó la electricidad?

Juegos y ocio con OK Google

Por último, para destacar el trabajo que ha hecho Google a nivel de entretenimiento. Su asistente tiene integrados muchos juegos, cuentos, acertijos, trabalenguas y demás, que nos permiten matar el rato cuando no tenemos nada mejor que hacer. A continuación, comandos de voz con OK Google:

Tira una moneda

Cara o cruz

Dime un número del 1 al 5

Tira un dado

Quiero jugar a algo

Dime un acertijo

Cuéntame un chiste

Cuéntame un trabalenguas

Cántame un reguetón

Cuéntame un cuento

Cuéntame tu vida

Cuéntame una historia de miedo

Cuál es la palabra más larga del mundo

La palabra más difícil del mundo

Cuéntame algo

Me aburro

Algo divertido al azar

Sorpréndeme

Datos interesantes

Dime un proverbio

Dime eventos cercanos

Dime cosas graciosas

El uso de OK Google no está exento de riesgos.

Los riesgos de los asistentes de voz como OK Google

Los asistentes de voz como Alexa de Amazon, Siri de Apple y el Asistente de Google pueden ser pirateados con facilidad con un simple laser, por lo que los expertos recomiendan que los alejemos de ventanas y balcones si no queremos llevarnos una desagradable sorpresa.

Un equipo internacional de investigadores de las universidades de Tokio y Michigan ha realizado una investigación que demuestra que el truco conocido como "Light Commands" permite a los atacantes inyectar en forma remota comandos inaudibles e invisibles en asistentes de voz".

Según explicaron, con un láser se puede apuntar a los micrófonos MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) y hacer que estos micrófonos respondan a la luz como su fuera sonido. "Explotando este efecto, podemos inyectar sonido en los micrófonos simplemente modulando la amplitud de una luz láser", explican en su artículo de investigación.

Para realizar este estudio, los autores utilizaron láser para obtener el control total de los asistentes de voz a distancias de hasta 110 metros.

De esta manera han demostrado que "la autenticación del usuario en estos dispositivos a menudo es escasa o inexistente, lo que permite al atacante usar comandos de voz inyectados con luz para desbloquear las puertas frontales protegidas con "smartlock", abrir puertas de garaje, comprar en sitios web de comercio electrónico o incluso localizar, desbloquear e iniciar varios vehículos (por ejemplo, Tesla y Ford) que están conectados a la cuenta de Google del objetivo", detallaron.

Los investigadores han compartido sus hallazgos con las compañías responsables de estos asistentes de voz, entre ellas Amazon, Apple, Google, Tesla y Ford. "Posteriormente mantuvimos contacto con los equipos de seguridad de estos proveedores", dijeron.

Para piratear un asistente de voz con un láser hay que contar con cierto nivel de experiencia y un equipo especializado, así como una vista sin obstáculos del dispositivo objetivo, por lo que apartar los dispositivos de las ventanas y balcones puede ser una solución fácil para evitar intrusos.