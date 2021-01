Este es el truco para escribir en negritas en Telegram

Al igual que otras plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram permite cambiar las fuentes. En este caso, se trata de las negritas y cómo escribirlas. Para ello hay tres formas de realizar este truco de manera sencilla.

Puedes escribir en negrita en Telegram desde el menú correspondiente, mediante códigos y con la ayuda de un bot. A continuación te explicamos cómo usar las tres formas:

Telegram posee un menú para dar formato al texto que escribes. Para hacerlo solo necesitas escribir el mensaje y luego seleccionar el fragmento que quieres cambiar. Luego vas a tocar el icono de los tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha y verás un menú desplegarse con varias opciones. Las opciones son: negrita, cursiva, monoespaciado, tachado, subrayar, crear enlace y borrar formato.

Al estilo de WhatsApp, también puedes añadir códigos a los textos para cambiar el formato de la fuente. A continuación encontrarás los ejemplos de cómo se deben usar los códigos:

**Negrita**,

__Cursiva__

"`monoespaciado"`

Existen diferentes bots que puede ayudarte con la tarea de cambiar formatos en los textos pero el más antiguo y usado es @bold. Usarlo es sencillo, solo debes colocar @bold seguido del texto y verás que un menú se desplegará con varias opciones para que coloques la que quieras. Ejemplo: "@bold aquí pones el texto" y espera a que cargue el menú para luego seleccionar el formato que buscas.

Motivos para pasarse de WhatsApp a Telegram

En el arranque del 2021, millones de usuarios de WhatsApp recibieron un aviso en el que se les pedía la aceptación de sus nuevos términos y condiciones antes del 8 de febrero si quieren continuar con el uso de la aplicación. El contrato nuevo conlleva compartir datos con Facebook, a la que pertenece desde 2014, lo quiera o no el usuario.

Indignados con este ultimátum, millones de usuarios de WhatsApp se pasaron a servicios con mayor nivel de privacidad, como Telegram, desarrollada por el empresario ruso Pável Dúrov y su hermano Nikolái.

Durante la primera semana de enero, el servicio superó los 500 millones de usuarios activos mensuales, mientras que la semana pasada registró 25 millones de nuevos usuarios en tan solo 72 horas.

El fuerte repunte de la popularidad de Telegram se debe, entre otras cosas, a su similitud externa con WhatsApp, lo que elimina la necesidad de acostumbrarse a una nueva interfaz y forma de uso. Pero más allá del diseño, Telegram también brinda funciones útiles que no están disponibles en WhatsApp. Estas son las 10 más destacadas:

No tienes que dar tu número

Para hablar con alguien por WhatsApp necesitamos tener su número de teléfono obligatoriamente. En Telegram, no es así, basta con intercambiar con esa persona nuestro alias dentro de la aplicación.

Esa característica otorga a Telegram un mayor nivel de privacidad, ya que esa persona no tendría nuestro número de teléfono y evitaríamos situaciones incómodas como recibir llamadas no deseadas.

Supergrupos

He aquí una de las grandes fortalezas de Telegram: sus supergrupos. Un grupo de WhatsApp puede contener, como máximo, a 256 usuarios. Los supergrupos de Telegram no tienen límite de usuarios, por lo que es bastante común la creación de grupos con temáticas específicas en los que se agrupan miles de personas.

Los canales

Del mismo modo, Telegram ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear su propio canal, un chat en el que solo ellos podrán enviar mensajes, mientras que aquellos que se unan (los suscriptores) solo podrán leerlos.

En WhatsApp se las llaman listas de difusión pero no se pueden integrar a plataformas externas. En cambio, Telegram tiene accesorios compatibles con la plataforma de publicación WordPress.

Esta características es una de las más preciadas de Telegram, muchos usuarios se hacen una cuenta en la aplicación solo para unirse a grupos en los que se mandan ofertas, noticias o información sobre temas concretos.

Por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene desde hace tres años su propio canal en Telegram, que replica lo que ella publica en redes sociales.

En WhatsApp también existe la posibilidad de crear un grupo y configurarlo de manera que solo los administradores puedan enviar mensajes. Sin embargo, nos encontramos con la limitación de los 256 usuarios, mientras que en Telegram no hay límite de suscriptores en los canales.

Cristina Fernández de Kirchner tiene un canal activo en Telegram.

Más privacidad

Otra de las fortalezas de Telegram reside en sus opciones de privacidad. Para empezar, podremos crear los llamados "chats secretos", chats cifrados que podremos configurar para que se autodestruyan transcurrido un determinado tiempo.

En esos chats no podremos realizar capturas de pantalla ni reenviar esos mensajes. Del mismo modo, Telegram permite proteger los chats mediante PIN y contraseña, aunque ahí WhatsApp ofrece usar la huella dactilar como método de protección.

Mayor personalización

Si por algo puede sacar pecho Telegram es por contar con un gran nivel de personalización, y más si lo comparamos con WhatsApp. En Telegram podremos escoger entre una variedad de temas y colores para los chats, en WhatsApp tendremos que conformarnos con el que viene por defecto y con cambiar el fondo.

Compartir archivos

Cuando usamos WhatsApp no nos limitamos solo a escribir mensajes de texto, también enviamos imágenes, videos o documentos. El problema está en que éstos no pueden sobrepasar los 100 MB en WhatsApp. En este aspecto, Telegram vuelve a ganar a WhatsApp, porque permite enviar documentos de hasta 1,5 GB.

Bots y juegos

Entre sus peculiaridades, Telegram permite el uso de bots creados por los propios usuarios, algo imposible en WhatsApp, salvo que uno disponga de cuentas especiales, como la que tiene el Gobierno porteño.

Existen bots de todo tipo, desde algunos que nos servirán como diccionario hasta otros capaces de expulsar a usuarios de un grupo si entienden que están abusando al enviar una gran cantidad de mensajes seguidos. Las posibilidades son casi infinitas.

Hay bots que permiten incluso jugar directamente desde Telegram, ya sea individuales o con los integrantes de un grupo. Se trata de una opción atractiva para multitud de usuarios en momentos de aburrimiento.

Telegram dispone de una versión que se puede usar en computadoras.

Editar y borrar mensajes

¿Cuántas veces te has equivocado al mandar un mensaje en WhatsApp y has deseado editarlo? En Telegram, sí es posible editar mensajes que ya han sido enviados. Del mismo modo, podremos eliminar los mensajes que ya han sido enviados sin que el receptor lo sepa, porque no se deja una notificación de borrado, como si ocurre en WhatsApp.

No depende de la SIM

Telegram puede usarse en distintos dispositivos y en el mismo teléfono móvil sin depender de la tarjeta SIM.

Reproducir audios y videos a doble velocidad

Una de las funciones más prácticas de Telegram ofrece la posibilidad de escuchar los mensajes de audio o de vídeo a doble velocidad. Si recibiste un mensaje largo y poco informativo, puedes ahorrar tiempo pulsando el botón 2x en la esquina superior derecha.