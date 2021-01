Más seguidores en Instagram: trucos y estrategias SEO para conseguir más y los errores que debes evitar

Cómo conseguir más seguidores en Instagram a partir de la aplicación de técnicas de SEO y otros trucos para conseguir "likes" de parte de los usuarios

Si te gusta producir contenido o sacarte fotos seguramente te preguntes cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Puede ser muy frustrante cuando tus fotos solo las ven pocas personas y por eso en esta nota te contamos algunas técnicas y trucos sobre cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Cómo conseguir más seguidores en Instagram

Lo primero que tenés que saber sobre cómo conseguir más seguidores en Instagr am es que ésos se pueden comprar y eso hacen muchas cuentas para llegar rápido a una cantidad importante de likes en sus fotografías.

Sin embargo, este no es el método más eficiente para tener un "following" importante y muchos anunciantes, marcas y marketineros tiene el ojo adiestrado para identificar este tipo de estrategias que no están muy bien vistas.

Por eso es mejor que dejes de lado esa idea y arranques primero probando otros métodos sobre cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Las personas que llegan a este tipo de estrategias están buscando hacer dinero con sus publicaciones en la red social de fotografías. Pero los más hábiles en lugar de invertir dinero simplemente aprenden cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Por qué conseguir más seguidores en Instagram

Cómo conseguir más seguidores en Instagram, la red con más de 1.000 millones de usuarios activos

Con el auge de otras aplicaciones como Snapchat o TikTok, quizás pienses que no tiene sentido invertir tiempo y esfuerzo en aprender cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Es verdad que muchas de las reglas que aplican para la interacción en la red social de fotografías aplican también en otras redes, pero conviene seguir pensando cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios activos y por eso sigue siendo un canal de comunicación fundamental, tanto para los creadores de contenidos como para las marcas.

Sucede que a la vez, todos ellos siguen aprendiendo nuevas formas de cómo conseguir más seguidores en Instagram, la competencia se vuelve feroz.

La importancia de Instagram y el puesto que se ha ganado como una de las redes sociales más utilizadas en el mundo es innegable, lo que la convierte en una plataforma sumamente funcional para cualquier estrategia de marketing.

Pero para hacer llegar tu contenido a tu público objetivo y crear verdaderas oportunidades para que se relacionen con tu marca, tenés que saber primero cómo conseguir más seguidores en Instagram.

SEO: cómo conseguir más seguidores en Instagram

Cómo conseguir más seguidores en Instagram mediante técnicas de SEO

Gracias a que recientemente la red social realizó un cambio y ahora es posible buscar por palabras clave –y no solamente por hastags o nombres de usuarios- muchos piensan que ahora sí vale la pena aplicar técnicas de Search Engine Optimization (SEO) al contenido y los perfiles que realizamos para Instagram.

Son los trucos que los contenidistas aplican para que sus producciones aparezcan primero en los resultados de búsqueda en buscadores de Internet como Google. Eso deriva muchísimo tráfico a los distintos portales o cuentas de redes sociales.

Si es posible aplicar técnicas de SEO a esta red de fotografías, entonces es cierto que ello derivaría en una mejor forma y más orgánica de cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Sería posible que al buscar palabras clave de sus intereses, los usuarios encuentren posts relacionados con determinados temas sin necesidad de integrar hashtags.

Trucos para hacer SEO en Instagram

Aplicar las siguientes técnicas de SEO en tu perfil y tu contenido pueden ayudarte a comprender cómo conseguir más seguidores en Instagram.

En principio, para optimiza tu perfil para brindar una buena experiencia de usuario a tus seguidores. Es lo primero que ven cuando entran a tu cuenta y lo escanearán rápido, así que tené en cuenta que tener un perfil atractivo y fácil de navegar será el primer paso de cómo conseguir más seguidores en Instagram.

¿Cómo optimizar el perfil de Instagram? Aplicá estos simples consejos:

Hacé tu perfil público

Elegí una imagen de perfil colorida y de marca

Creá un @Username reconocible y con capacidad de búsqueda

Creá un nombre comercial fácil de buscar

Registrate para una cuenta de Instagram Business

Incluí un enlace rastreable en tu biografía

Estos pasos pueden parecer obvios, pero es importante sentar las bases antes de realizar cualquier otro cambio de SEO.

SEO en Instagram: palabra clave en el usuario

¿Cómo conseguir más seguidores en Instagram? Utilizá palabras clave en tu contenido y tu biografía

De acuerdo a un artículo de Servilia sobre realizar acciones de SEO en esta red social como estrategia y conseguir más seguidores en Instagram, ahora que esta plataforma es su propio motor de búsqueda autónomo, hay que poner atención a las palabras clave.

Para mostrar los términos correctos en la barra de búsqueda, debes trabajar dentro de la aplicación para obtener ese codiciado posicionamiento en la parte superior de la búsqueda.

Primero de todo, debes identificar tu palabra clave principal e incluirla tanto en el usuario que utilizás como en el nombre para mostrar.

De esta forma, es más probable que tu cuenta aparezca en los resultados de búsqueda de cuentas sugeridas que arroja la red, y así es cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Es importante que uses tu palabra clave principal en ambos lugares para aumentar tus posibilidades de ser detectado por el algoritmo. Y luego, usá tus otras palabras clave relacionadas en la biografía y en los subtítulos de tus imágenes y videos.

Esto ayuda a crear una imagen completa de nuestra publicación para el algoritmo de Instagram y le dice que debe estar en una posición alta cuando se la incluya en los resultados de búsqueda.

Cómo conseguir más seguidores en Instagram: hashtags

Cómo conseguir más usuarios en Instagram utilizando correctamente los hastags en el contenido

Otro punto importante para aplicar técnicas de SEO a tu contenido y ser un especialista en cómo conseguir más seguidores en Instagram es tratar a tus hashtags principales como si fueran palabras clave.

Este es un proceso continuo que requiere atención especial. La mayoría de los usuarios no te buscarán directamente, más bien es probable que te descubran a través de un hashtag que utilizaste en una publicación específica y que se relaciona con tus intereses.

Por eso cada una de tus publicaciones de Instagram debe tener su propia estrategia de hashtag. Debes tratar estos hashtags como palabras clave secundarias. Así aumentarás tus posibilidades de atraer a un público más amplio y diverso.

Esto brinda a los usuarios una mejor oportunidad de encontrarlo que si usara los mismos hashtags en cada publicación, la clave es la variedad y la relevancia.

Cómo conseguir más seguidores en Instagram: texto alternativo

Si llegaste hasta este paso es porque ya tenés implementados las estrategias anteriores sobre cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Es hora de entrar en aspectos más técnicos y específicos que también hacen al arte de cómo conseguir más seguidores en Instagram.

En este caso, el foco tiene que estar puesto en aprovechar el espacio de texto alternativo que ofrece esta plataforma para cada publicación, una función relativamente nueva que permite a los usuarios escribir subtítulos en las fotos.

Esta característica fue diseñada para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a disfrutar de su experiencia de Instagram, pero también se puede usar para SEO, indican en Servilia.

Instagram omitirá automáticamente las opciones de texto alternativo para tus fotos si omites este paso, por lo que es mejor que lo hagas vos mismo para asegurarte de que el título coincida con lo que realmente está en la foto.

Para acceder a las opciones de texto alternativo, avanza a la pantalla justo antes de compartir tu foto y haz clic en la pestaña "configuración avanzada" en la parte inferior. A continuación, desplázate hacia abajo y selecciona la opción "escribe tu texto alternativo". A partir de ahí, puedes crear la descripción de imagen perfecta que te ayudará además en este juego de cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Una vez que lo hayas creado, comparte tu foto. Los beneficios de cambiar tu texto alternativo son los mismos que cuando utilizas textos alternativos en las fotos de tu sitio web.

Ayudan a ofrecer una mejor experiencia de usuario a todos los seguidores, incluso a los que tienen discapacidades visuales, pero además puede colaborar para que tus publicaciones se clasifiquen mejor en el algoritmo, que tus resultados se obtengan para la búsqueda por voz y más.

Cómo conseguir más seguidores en Instagram: los errores

Hay errores frecuentes de cómo conseguir más seguidores en Instagram que conviene evitar

Como con todo lo que ocurre en el mundo digital, cada experto tiene sus propias recetas sobre cómo conseguir más seguidores en Instagram, y algunas funcionan más que otras.

Hay, además, algunos errores muy básicos que deberías evitar porque son de principiante en lo que refiere a cómo conseguir más seguidores en Instagram.

En principio, al igual que Google, Instagram también comenzó a tomar medidas contra las cuentas que intentan "engañar al sistema".

Según Servilia, han implementado un shadowban para usuarios que infringen repetidamente las reglas de uso de esta plataforma de fotografías y videos.

Errores frecuentes sobre cómo conseguir más seguidores en Instagram que deberías evitar si no quieres ser penalizado:

No robes contenido

No uses bots

No hagas palabras clave

No sigas demasiadas cuentas demasiado rápido

No compres seguidores

El atractivo de usar una solución rápida para ver un aumento en los seguidores o el alcance orgánico puede parecer demasiado bueno para dejarlo pasar, pero los resultados pueden ser desastrosos si ven que has infringido las reglas.

Cómo conseguir más seguidores en Instagram con los "likes"

Cómo conseguir seguidores en Instagram que le den "like" a tus publicaciones

Como ya dijimos antes, puede ser tentador tratar de engañar al algoritmo para posicionarnos mejor en la red social de fotografías que es propiedad de Facebook.

Pero también es muy peligroso, y a la larga poco efectivo, utilizar técnicas como comprar seguidores o Me Gusta ("likes") como estrategia de cómo conseguir más seguidores en Instagram.

Algunos dicen que los "likes" son uno de los indicadores con los que el algoritmo de Instagram detecta contenido de interés dentro de la plataforma para darle mayor visibilidad y por eso es tan importante multiplicar los Me Gusta como lo es conseguir seguidores.

La lógica es bastante simple: si a un usuario le gusta tu contenido lo suficiente como para invertir un "like" en él, es más probable que termine convirtiéndose en un seguidor de tu cuenta.

A continuación, en el marco de explicar cómo conseguir más seguidores en Instagram, te contamos también algunas técnicas para obtener más "likes".

Pasos sencillos para obtener más "likes" en Instagram

¿Cómo conseguir más seguidores en Instagram? Crear contenido visualmente atractivo es fundamental

Cada marketinero tendrá trucos más adecuados para dirigir el contenido a su audiencia target de manera de obtener más "likes".

Pero hay algunos consejos básicos de cómo conseguir más seguidores en Instagram que aplican en todos los casos:

Publica cuando tus seguidores estén más activos . Para ello, si tenés una cuenta Business podés ver los horarios de mayor actividad en las estadísticas.

. Para ello, si tenés una cuenta Business podés ver los horarios de mayor actividad en las estadísticas. Sé constante . Al ofrecer contenido nuevo e interesante de forma frecuente, más usuarios se animarán a seguirte e interactuar con tus publicaciones.

. Al ofrecer contenido nuevo e interesante de forma frecuente, más usuarios se animarán a seguirte e interactuar con tus publicaciones. Etiqueta a cuentas relevantes . Etiquetar a otras personas y marcas en tus publicaciones puede hacer que llegues a una audiencia más grande. Pero no lo hagas sin su conocimiento y no te conviertas en un spammer.

. Etiquetar a otras personas y marcas en tus publicaciones puede hacer que llegues a una audiencia más grande. Pero no lo hagas sin su conocimiento y no te conviertas en un spammer. Cuida la calidad de tus publicaciones . Crear contenido visualmente placentero hará que tus seguidores interactúen más con ellas. Es la clave fundamental para conseguir "likes".

. Crear contenido visualmente placentero hará que tus seguidores interactúen más con ellas. Es la clave fundamental para conseguir "likes". Interactúa . Instagram es una vía en dos direcciones. Es necesario mantener una buena relación con los usuarios, responder sus consultas o incluso darle "like" a sus contenidos o compartirlo (como en el caso de las historias".

. Instagram es una vía en dos direcciones. Es necesario mantener una buena relación con los usuarios, responder sus consultas o incluso darle "like" a sus contenidos o compartirlo (como en el caso de las historias". Conoce a tus seguidores. La plataforma tiene diferentes funciones como stickers, comentarios, encuestas que te permitirán conocer a tus seguidores si las usas correctamente.

Una buena idea es armar una agenda de publicaciones que te ayuden a organizarte y chequear cada uno de estos puntos respecto de cada posteo.

Mantener la constancia e interactuar hará que te conviertas en un experto sobre cómo conseguir más seguidores en Instagram.