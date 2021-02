Quién es el inversor de GameStop que revoluciona los mercados con memes de gatitos, gifs y análisis básicos

Un usuario de Reddit y YouTube logró una fortuna de US$48 millones tras haber invertido solo US$54.000 en una compañía en 2019. ¿Cómo lo hizo?

Un inversor aficionado que se hace llamar como DeepFuckingValue en Reddit y como Roaring Kitty en YouTube se convirtió de la noche a la mañana en una de las celebridades de la lucha que se disputan Wall Street Bets y la propia Wall Street.

El nombre real de este usuario es Keith Gill, y es un educador financiero de una firma de seguros de Massachusetts, según el diario The New York Times.

Saltó recientemente a la fama esta semana tras convertir una apuesta inicial de 54.000 dólares que hizo en GameStop en 2019 en una fortuna de 48 millones de dólares este miércoles, según capturas de pantalla que él mismo compartió en Reddit.

Los miembros de Wall Street Bets, un foro de Reddit dedicado a la inversión en cadenas del retail, impulsaron las acciones de GameStop hasta un 2.000% en enero. También consiguieron levantar los valores de otras compañías como AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond y otros nombres que contaban con muchos bajistas instalados en su accionariado.

Su objetivo es conseguir beneficios de forma rápida y forzar a los cortos a cerrar sus posiciones, lo que dispara todavía más el precio de la acción.

Memes de gatitos y dinero en movimiento

El pequeño inversor que depositó US$54.000 defendió con calma y solidez su apuesta durante años

Jordan Belfort, el auténtico "lobo de Wall Street", aplaude a los pequeños inversores que compran acciones de GameStop, pero les pide que tengan "cuidado"

DeepFuckingValue está muy lejos del estereotipo de pequeño inversor que muchos asocian con los miembros de Wall Street Bets. En lugar de ir saltando de valor caliente en valor caliente, lo único que ha hecho desde septiembre de 2019 hasta este jueves ha sido compartir pantallazos con la evolución de su inversión en GameStop.

Sus mensajes en Reddit y Twitter pueden estar llenos de memes de gatitos y gifs animados, pero DeepFuckingValue insistió en múltiples ocasiones que su objetivo es invertir con audacia y conseguir grandes beneficios a largo plazo.

Defendió con calma y confianza su posición en GameStop, ignoró las oscilaciones en el valor, defendido el flujo de caja de la compañía, promocionado todas las acciones baratas, subrayado los programas de recompra y celebrado con la comunidad la gestión de su inversión.

"Soy un inversor de valor de principio a fin", defendió en un artículo publicado en Reddit en diciembre de 2019.

En su canal de YouTube se refirió a GameStop como "una cucaracha, y no la colilla de un cigarro", en referencia a la proclama del famoso Warren Buffett de comprar acciones pequeñas en situación terminal. Para el prestigioso Buffett, esas colillas todavía pueden guardar algunas caladas que aprovechar.

"GameStop representa un papel bien posicionado,único y consolidado", defiende DeepFuckingValue. "Su último golpe la puede convertir en un hub para jugadores de primer nivel. Este último golpe puede no ser el más bonito ni el más limpio, pero podría funcionar".

Así empezó todo

DeepFuckingValue presentó su inversión en GameStop en un vídeo de una hora de duración que subió a YouTube en julio de 2019, un mes justo después de hacerla y convertirla en la participación más grande con la que contaba en su cartera. Entonces el valor de la acción ascendía a 4 dólares y le daba a la cadena de tiendas una capitalización de tan solo 260 millones de dólares. El pasado viernes rompió la barrera de los 20.000 millones.

El inversor aficionado explicó entonces su optimismo con GameStop en que veía exagerados los augures de que toda la industria del videojuego daría un rápido salto a solo lo digital, también consideró que los sentimientos tan negativos sobre la compañía estaban sobredimensionados y que su negocio estaba siendo infravalorado.

Cuando uno de sus seguidores le aseguró que había conseguido beneficios en diciembre de 2019 con una inversión de GameStop, él contestó: "Eso es irrelevante, critícame por ser tonto o vótame negativo".

Pero DeepFuckingValue sí es bastante descarado a la hora de hablar del dinero que quiere conseguir. "Dado el riesgo que he tomado, estoy intentando multiplicar por 10 mi posición", dijo en un comentario en Reddit en noviembre de 2019. "Multiplicarlo por 15 o por 20 sería alucinante. 20 es posible pero no merece la pena en este momento entretenerse en eso", completó.

Cuando las acciones de GameStop alcanzaron los 20 dólares en diciembre de 2020, subió otro pantallazo en Reddit enseñando cómo tenía 1 millón de dólares en efectivo y 2,5 millones en acciones y opciones de compra alcistas.

"Cuando tienes una tesis y, en general, se desarrolla tal y como esperabas, es algo genial", defendía. "Esto solo me pasará una vez en la vida. No sabía lo que hacía y todavía no sé lo que he hecho".

También explicó lo que implicaban para él estas ganancias: "Cuando abrí esta posición no estaba ni de lejos cerca de tener un millón de dólares", reconoció. "De hecho no conduzco ningún Lamborghini, y alquilo esta casa, así que fue un viaje salvaje para mi familia".