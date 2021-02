Clubhouse por dentro: cómo funciona la nueva y exclusiva red social

Nació en marzo del 2020 en plena pandemia y es una especie de "chat room" donde lo fundamental es la voz. Qué hay que hacer para ingresar

Clubhouse nació en marzo del 2020 (en plena pandemia) y es una suerte de "chat room" donde lo fundamental es la voz. Se trata de un espacio distribuido en salas en las que, vigilados por un moderador, los usuarios pueden hablar de lo que quieran.

No se puede chatear ni prender la cámara. No hay videos. Sólo están las fotos de perfil de las personas, su biografía y sus voces. Una vez que finaliza la conversación el contenido desaparece y no se puede guardar. Por el momento, no hay publicidad de ningún tipo. Aunque sus creadores ya anunciaron que pronto llegarán oportunidades de monetización.

¿Cómo funciona?

El sistema de la app es similar al de una conferencia. "Es un lugar para reunirse con amigos y con gente nueva de todo el mundo, para contar historias, hacer preguntas, debatir, aprender y tener conversaciones improvisadas sobre miles de temas diferentes", explicaron sus fundadores Paul Davison y Rohan Seth de Alpha Exploration Co, en el blog de la empresa.

Al entrar, hay que escribir una biografía para que los demás te conozcan y empezar a seguir temas de interés. Por un lado hay clubs y salas o rooms donde se llevan a cabo las charlas en vivo. Se puede entrar directamente y también recibir invitación a través de un enlace o crear una sala propia. El algoritmo de Clubhouse se nutre de la lista de contactos del usuario, los intereses que elige, incluso es posible enlazar tus cuentas de Twitter o Instagram. Y ahí empiezan los problemas con la privacidad: para utilizarla es necesario autorizar el micrófono y también el acceso a la libreta de contactos.

"Clubhouse es solo de voz y creemos que la voz es un medio muy especial. Sin la cámara encendida, no tiene que preocuparse por el contacto visual, lo que está usando o dónde se encuentra. Puede hablar en Clubhouse mientras dobla la ropa, amamanta, viaja, trabaja en su sillón, en el sótano o cuando sale a correr. En lugar de escribir algo y apretar ‘Enviar’, estás involucrado en un diálogo de ida y vuelta con los demás. La entonación, la inflexión y la emoción que se transmite a través de la voz le permiten captar los matices y formar conexiones exclusivamente humanas con los demás. Todavía puedes tener conversaciones difíciles, pero con la voz a menudo existe la capacidad de generar más empatía. Esto es lo que nos atrajo al medio", explicaron sus dueños.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

Dos empresarios de Silicon Valley. Ambos estudiaron en la Universidad de Stanford. Paul Davison (40 años) viene de Highlight, una aplicación destinada a descubrir gente por geolocalización que Pinterest compró en 2016, y el segundo, Rohan Seth (36 años), es un exingeniero de Google.

Clubhouse empezó como una app diseñada para crear podcasts de una manera sencilla y se fue transformando en lo que es hoy. La empresa, con sede en San Francisco, ya recaudó 1000 millones de dólares y se convirtió en unicornio, según anunció el medio estadounidense Axios.

"Nuestro objetivo era construir una experiencia social que se sintiera más humana, en la que en lugar de publicar, pudieras reunirte con otras personas y hablar. Queríamos crear algo con lo que pudieras cerrar la aplicación al final de la sesión sintiéndote mejor que cuando la abriste, porque habías profundizado con tus amistades, habías conocido a gente nueva y habías aprendido", agregaron sus creadores.

En marzo la pusieron a prueba unas 3500 personas y llamó la atención de diversos inversores en Silicon Valley, principalmente la de la prestigiosa firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z). Clubhouse pasó de valer $100 millones los primeros meses a $1000 millones en enero de este año. El número de usuarios de la aplicación también se multiplicó, pasando de 600.000 a 6 millones en solo un par de meses, según anunció Brian Dean, fundador de Backlinko. La app fue descargada casi 4 millones de veces tan solo el mes pasado, según Apptopia.

"Nuestro enfoque ahora es abrir Clubhouse a todo el mundo", dijeron sus dueños en las redes sociales. "Con ese objetivo en mente para 2021, hemos asegurado una nueva ronda de financiación", añadieron.

Pero el empujón final llegó 10 meses después con Elon Musk, al igual que sucedió con las acciones de GameStop o Reddit y con Signal.

El fundador de Tesla creó el 31 de enero una sala donde invitó a otras figuras, como el director de la aplicación Robinhood, para charlar sobre memes, vacunas y covid-19. La sesión fue escuchada por más de 5.000 usuarios.

Además, el pasado 10 de enero Musk confirmó que estaría dispuesto a participar de una conversación con Kayne West y esta semana invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la red social.

La aplicación más comentada del momento cuenta con celebridades como Drake, Jared Leto y Ashton Kusher, miembros de la realeza y expertos en el campo de la ciencia y la tecnología entre su lista actual de miembros. Justamente esa exclusividad es la que conlleva al deseo.

En las redes sociales varios usuarios piden invitaciones, aunque no tengan claro cómo funciona ni cuáles son las consecuencias de estar en Clubhouse.

Por ahora, la red social solo está disponible para dispositivos con sistema operativo iOS. La app es gratuita y para descargarla se necesita tener instalado iOS 13.0 o superior en el iPhone o iPad.

¿Cuándo llegará a Android? Sus fundadores anunciaron que lo hará pronto, pero subrayaron que es importante que "las comunidades crezcan lentamente, en lugar de multiplicar por diez la base de usuarios de la noche a la mañana".

¿Cómo ingresar? Los nuevos usuarios tienen dos pases para enviar a sus amigos. A medida que van utilizando la app van ganando más invitaciones. Por eso, también es una red social gamificada. En Clubhouse cada acción tiene su recompensa. La otra opción es bajar la app y quedar en una lista de espera interna. ¿Para qué sirve estar allí? Es la forma que tienen los interesados de acceder a su lista de contactos y ver qué amigos tienen Clubhouse para pedirles el ingreso.